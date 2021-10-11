Бьюти-подсказки октябрь

На самые актуальные вопросы отвечают эксперты по красоте

Правда ли, что кожа головы тоже нуждается в пилинге?

Артем Исаичев, технолог 3DeLuxe в России

Это правда. На коже головы находится большое количество сальных желёз, которые вырабатывают сербум. Поэтому необходимо очищать кожу с помощью пилингов 1-2 раза в неделю, не зависимо от того, есть ли какие-то проблемы. В состав пилингов обычно входят фруктовые кислоты, салициловая и гликолевая кислоты - они оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также стимулируют синтез коллагена. Пилинги помогут избавиться от ороговевших клеток, излишка сала, а также восстановить баланс в работе сальных желёз.

Как правильно наносить уходовые средства для кожи вокруг глаз, чтобы не было отёков?

Сергей Грудняк, врач-дерматовенеролог, косметолог KLAPP

Крем для кожи вокруг глаз рекомендуется наносить лёгкими похлопывающими движениями кончиками безымянных пальцев по контуру костного края глазницы. Направление – от переносицы вверх и от виска вниз. Порция средства должна быть размером со спичечную головку. При склонности к отёкам рекомендуются более лёгкие гелевые текстуры. И главное – наносите его за 2 часа до сна. Альтернатива кремам – патчи с экстрактами водорослей, которые можно применять в любое время суток, они прекрасно работают и не вызывают отёков. Для кожи, склонной к сухости, выбирайте кремы с высоким содержанием масел в составе.

Чем хороши альгинатные маски?

Галина Савельева, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники Tori

Альгинаты - активные натуральные компоненты, полученные из морских водорослей. Они улучшают состояние любого типа кожи в любом возрасте, в том числе подходят для очень чувствительной кожи. Такие маски прекрасны тем, что дают отличный дренаж, увлажнение и видимый лифтинг. Их можно наносить как на всё лицо, так и локально под глаза. Еще больший эффект и польза вы получите, если под альгинатную маску нанесёте сыворотку, поскольку альгинаты – хорошие проводники питательных веществ в глубокие слои кожи. Такие маски в домашнем уходе могут стать альтернативой салонным процедурам.

Опубликовано: 12 октября 2021 г.