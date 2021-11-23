«Быстрые» диеты

В стремлении быстро похудеть к Новому Году используются все возможные способы. В первую очередь – жесткие диеты. К чему это приводит?

Опасный эксперимент

Самое плохое в такого рода ограничительных диетах - нехватка полезных микроэлементов и витаминов. Исследования последних лет показали, что у большинства уже и так есть их дефицит из-за питания с недостаточным количеством клетчатки, растительных, молочных и других продуктов, богатых магнием, калием, железом и другими важными нутриентами.

В пище доминируют рафинированные и обработанные продукты, сахар, мучные изделия, множество полуфабрикатов. Они провоцируют нарушение жирового и углеводного обмена, усиливают инсулинорезистентность, приводят к заболеваниям щитовидной железы и что особенно важно - ослаблению иммунитета. В итоге возрастает риск развития инфекционных и вирусных заболеваний, в том числе ковида.

Бледный вид, апатия, бессонница и слабость и другие признаки хронической усталости также могут быть спровоцированы дефицитом нутриентов. Плюс ломкость ногтей и волос, тусклый цвет кожи, анемия и прочие негативные последствия.

Чего может не хватать

- Ограничение или исключение из рациона злаков и круп может привести к дефициту витаминов В1, В6, Е, селена, магния.

- Уменьшение в рационе молочных и кисломолочных продуктов приводит к дефициту кальция, прежде всего, а это чревато переломами и хрупкостью костей.

- Исключение субпродуктов и мяса лишает организм витаминов группы В, Е, D, К, Н, микроэлементов – железа, меди, цинка. Это повышает риск развития железодефицитной анемии. Особенно рискуют женщины, поскольку регулярные ежемесячные кровопотери в ходе менструального цикла создают дополнительный фон для железодефицита.

- Резкое снижение количества жиров в диете влияет на всасывание в желудочно-кишечном тракте жирорастворимых витаминов D, А, Е.

Вегетарианство и анемия

Метаанализ 24 крупных исследований, проведенный 2018 году показал, что в среднем вегетарианцы имеют значительно более низкие уровни ферритина (резервного источника железа в организме), чем те, кто регулярно ест мясо. Случаев явной железодефицитной анемии у вегетарианцев также было больше.

Что можно сделать.

Изучите животные и растительные продукты по составу нутриентов. Если убираете из рациона животную пищу, ищите среди растительной тот же набор витаминов и микроэлементов. Учитывайте, что при термической обработке продуктов часть нутриентов может быть потеряна. Поэтому при выраженном дефиците витаминов и микроэлементов в пище стоит дополнительно принимать биодобавки в виде витаминно-минерального комплекса. Это могут быть минералы и витамины в виде жидких тоников. Смеси концентратов фруктовых соков, водных экстрактов растений и мёда поддерживают здоровое пищеварение, благодаря чему то же железо в жидкой форме быстрее абсорбируется и усваивается. Не налегайте на один и тот же продукт. Так, например, избыточное количество творога, который должен обеспечить организм кальцием, может навредить почкам. Поэтому все должно быть сбалансировано. А если нужно восполнить недостаток кальция, сделать это лучше с помощью специального витаминно-минерального комплекса.

Проверить содержание в организме важных нутриентов – витамины В12, D, А, Е, цинка, железа (трансферрина и ферритина), кальция можно с помощью специального анализа крови.

А поддерживать форму без серьезных ограничений, наносящих вред здоровью, лучше с помощью рационального, здорового питания. Если вы еще не освоили его главные постулаты, как можно быстрее пересмотрите свои пищевые привычки.

Ухудшение качества волос и ногтей –первый симптом дефицита витаминов и микроэлементов, который женщины замечают раньше других изменений.

Опубликовано: 28 декабря 2021 г.