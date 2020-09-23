Здоровье
Антиэйдж / 50+

Бонус за лечение

У терапии недержания мочи есть приятный побочный эффект! Чтобы узнать какой, дочитайте до конца…
Опубликовано: 23 сентября 2020 г.

Люди часто стесняются сказать об этой проблеме  врачу. А зря. Помочь им можно, и это достаточно просто.

Во-первых, разработайте стратегию, которая обеспечит вам длительную «сухость».

  1. Узнайте, где по вашему маршруту можно сходить в туалет.

  2. Не употребляйте перед поездкой продукты-провокаторы: алкоголь, газировку, все кислое и острое. Кофе из автомата по пути на работу – тоже не ваша история.

  3. Если вам неловко обсуждать тему недержания, все вопросы можете задать на форумах в интернете. Полезно поговорить с кем-то, кто столкнулся с такой же проблемой, и получить моральную поддержку и совет.

  4. Не стесняйтесь обратиться к врачу. Если вовремя не заняться недержанием, это может здорово ухудшить качество жизни и здоровье. Имейте в виду: очень часто на фоне недержание появляется депрессия!

  5. Тренируйте мышцы тазового дна с помощью гимнастики Кегеля, и со временем мочевой пузырь станет менее «раздражительным» и позывы будут возникать реже.

  6. Перед выходом из дома не забудьте сходить в туалет и всегда держите при себе запас впитывающих  прокладок или белья. Выбирая их, отдавайте предпочтение не обычным прокладкам, а именно урологическим, например, прокладкам Depend. Они вас никогда не подведут, так как прекрасно впитывают влагу, защищают от протеканий и предотвращают появление неприятного запаха, соприкосновение мочи с кожей. Они незаметны и надежно скроют от окружающих вашу тайну.

Во-вторых, тренируйте мышцы тазового дна. 

Значительная часть случаев недержания мочи связана со слабостью мышц тазового дна и сфинктера (мышечного кольца) мо­чевого пузыря. Как любые другие мускулы, их тоже можно укрепить упражнениями.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА

Их следует делать ежедневно всем женщинам независимо от того, есть у них проблемы с не­держанием мочи или пока нет. Особенно они по­лезны беременным, добрая половина которых жалуется на частые позывы к мочеиспусканию.  

Приступить к тренировкам не поздно никогда.

  •   Расслабьте мышцы живота и ягодиц. Затем напрягите мышцы влагалища насколько можете и задержите в таком положении несколько секунд. Все это время живот и ягодицы не должны быть напряжены! Повторите 10 раз. Старайтесь посте­пенно увеличивать время, в течение которого мышцы остаются в напряженном состоянии.
  •  Попробуйте приостановить мочеиспускание на 2-3 секунды, затем продолжить. Делайте это ежедневно, но не чаще раза в день.

Если самостоятельно достичь нужного напряжения мышц не получается, можно попробовать тренировать их с помощью биологической обратной связи. Такими приборами оборудованы многие клиники. Пациентке вводят во влагалище датчик и просят напрягать мышцы, а чтобы было не скучно можно посмотреть кино. Если упражнение выполняется правильно, картинка на экране воспроизводится нормально. Если вы напрягаете мышцы недостаточно сильно, картинка разваливается. Постепенно пациентка учится правильно управлять своими мышцами.

У всех этих упражнеений есть приятный бонус! Накачанные интимные мышцы наградят вас сказочными оргазмами!

В третьих, соблюдайте простые правила мочеиспускания!

  • Займите правильную позицию. Обязательно сидите на унитазе. А, чтобы было комфортно делать это в общественных туалетах, всегда носите с собой одноразовые накладки на унитаз.

  • Не тужьтесь во время мочеиспускания, иначе будет еще хуже. Ведь при этом увеличивается давление на сфинктер, что может привести к его ослаблению.

  • Не спешите. Правильное мочеиспускание занимает не менее 30 секунд.

 

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.

Комментарии

0 0
alisa_ [3 часа назад]
Статья актуальная.
0 0
Маша_ [2 часа назад]
А можно бонус без прокладок?

перейти в обсуждение

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Маша_ [2 часа назад]
А можно бонус без прокладок?
alisa_ [3 часа назад]
Статья актуальная.
l_chudnaya [14 дней назад]
у моей тёти такая проблема возникает периодически, она как раз пользуется depend, отличная вещь.

Еще в рубрике

Когда вам не до смеха…

По статистике, недержание мочи делает невыносимой...

Как обеспечить кожу коллагеном?

Что сделать, чтобы кожа стала упругой и свежей...

Кейт Бланшетт

Три премии «Оскар», пять «Золотых глобусов» и звание...

Качество жизни зависит от сна!

16 марта отмечается Всемирный день сна. Это...

Почему вы не худеете: 4 причины

Стоит пожаловаться, что никак не удается похудеть...

Диета для здоровой психики

В молодости нам нужно мясо, а в зрелом возрасте –...

Диеты: одобрено наукой!

Чем больше людей с лишним весом, тем больше и...

Чай: чёрный или зелёный?

Россия – чайная страна: чай у нас пьют чаще, чем...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2020
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 