Бонус за лечение

У терапии недержания мочи есть приятный побочный эффект! Чтобы узнать какой, дочитайте до конца…

Люди часто стесняются сказать об этой проблеме врачу. А зря. Помочь им можно, и это достаточно просто.

Во-первых, разработайте стратегию, которая обеспечит вам длительную «сухость».

Узнайте, где по вашему маршруту можно сходить в туалет. Не употребляйте перед поездкой продукты-провокаторы: алкоголь, газировку, все кислое и острое. Кофе из автомата по пути на работу – тоже не ваша история. Если вам неловко обсуждать тему недержания, все вопросы можете задать на форумах в интернете. Полезно поговорить с кем-то, кто столкнулся с такой же проблемой, и получить моральную поддержку и совет. Не стесняйтесь обратиться к врачу. Если вовремя не заняться недержанием, это может здорово ухудшить качество жизни и здоровье. Имейте в виду: очень часто на фоне недержание появляется депрессия! Тренируйте мышцы тазового дна с помощью гимнастики Кегеля, и со временем мочевой пузырь станет менее «раздражительным» и позывы будут возникать реже. Перед выходом из дома не забудьте сходить в туалет и всегда держите при себе запас впитывающих прокладок или белья. Выбирая их, отдавайте предпочтение не обычным прокладкам, а именно урологическим, например, прокладкам Depend. Они вас никогда не подведут, так как прекрасно впитывают влагу, защищают от протеканий и предотвращают появление неприятного запаха, соприкосновение мочи с кожей. Они незаметны и надежно скроют от окружающих вашу тайну.

Во-вторых, тренируйте мышцы тазового дна.

Значительная часть случаев недержания мочи связана со слабостью мышц тазового дна и сфинктера (мышечного кольца) мо­чевого пузыря. Как любые другие мускулы, их тоже можно укрепить упражнениями.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ТАЗОВОГО ДНА Их следует делать ежедневно всем женщинам независимо от того, есть у них проблемы с не­держанием мочи или пока нет. Особенно они по­лезны беременным, добрая половина которых жалуется на частые позывы к мочеиспусканию. Приступить к тренировкам не поздно никогда. Расслабьте мышцы живота и ягодиц. Затем напрягите мышцы влагалища насколько можете и задержите в таком положении несколько секунд. Все это время живот и ягодицы не должны быть напряжены! Повторите 10 раз. Старайтесь посте­пенно увеличивать время, в течение которого мышцы остаются в напряженном состоянии.

Попробуйте приостановить мочеиспускание на 2-3 секунды, затем продолжить. Делайте это ежедневно, но не чаще раза в день. Если самостоятельно достичь нужного напряжения мышц не получается, можно попробовать тренировать их с помощью биологической обратной связи. Такими приборами оборудованы многие клиники. Пациентке вводят во влагалище датчик и просят напрягать мышцы, а чтобы было не скучно можно посмотреть кино. Если упражнение выполняется правильно, картинка на экране воспроизводится нормально. Если вы напрягаете мышцы недостаточно сильно, картинка разваливается. Постепенно пациентка учится правильно управлять своими мышцами. У всех этих упражнеений есть приятный бонус! Накачанные интимные мышцы наградят вас сказочными оргазмами!

В третьих, соблюдайте простые правила мочеиспускания!

Займите правильную позицию . Обязательно сидите на унитазе. А, чтобы было комфортно делать это в общественных туалетах, всегда носите с собой одноразовые накладки на унитаз.

Не тужьтесь во время мочеиспускания, иначе будет еще хуже. Ведь при этом увеличивается давление на сфинктер, что может привести к его ослаблению.

Не спешите. Правильное мочеиспускание занимает не менее 30 секунд.

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.