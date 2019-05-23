Боль: от симптома до причины

Причина боли в спине и суставах может скрываться в самых разных местах. Важно найти именно ее, а не лечить сам симптом.

Эксперт: Валерий Павленко, терапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

К кому надо идти, если...

1. Болит «в позе». Симптом возникает в положении сидя, лежа на боку, стоя или при наклоне – это структурная проблема мышц, суставов, связок. Мышцы, которые поддерживают позвоночник, по какой-то причине не могут справиться со своей функцией. Человек говорит: «Чем больше сижу, тем больше болит спина, мне надо походить». В этом случае при нагрузке на таз мышцы включаются неправильно, плохо удерживают тело, возникает компрессия нерва и отёк. Человеку хочется походить, чтобы сбросить напряжение с мышц - тогда кровь пойдет, нервы разгрузятся и появится чувствительность. Если они будут перегружены долгое время, то сдвинут позвонки, возникнет компрессия нервов, наступит онемение. Человеку стоит идти к ортопеду или остеопату, который знает неврологию периферической нервной системы и умеет восстанавливать это взаимодействие.

2. Болит при ходьбе. Когда у человека при ходьбе болит спина, к позвоночнику это не имеет отношение, это висцеральные проблемы, то есть проблемы с внутренними органами. При ходьбе происходит скручивание тела, из-за чего раздражаются оболочки органов (ЭТО ВЕРНОЕ ПОНЯТИЕ? ИМЕННО ОБОЛОЧКИ ОРГАНОВ?). Если имеются заболевания внутренних органов, то на раздражение они отзываются болью. Необходимо идти к терапевту, гастроэнтерологу, урологу, гинекологу...

3. Болит шея, когда шеф кричит. Это психосоматика. Человек не может справиться с эмоцией, и это на себя берут мышцы, они спазмируются, а дальше возникают мышечные проблемы. Это лечит психолог, психотерапевт, который будет разбираться, почему вы испытываете такие разрушительные эмоции на работе, не умеете справляться со стрессом.

4. Поел и спина болит. Это химическая проблема (ВОЗМОЖНО ЛИ КАК-ТО ИНАЧЕ ОБЪЯСНИТЬ ПРИРОДУ ПРОБЛЕМЫ?) - организм не может переварить конкретную пищу. Например, человек съедает гамбургер и через пару часов у него клинит шею. Необходимо суметь проследить эту причинно-следственную связь. Продукт исключаем.

5. Болит в определенное время суток. Например, колени болят каждую ночь, но днем такой проблемы нет. Человек всю ночь приседает, растирает их, делает компрессы, контрастный душ. В 5 утра боль проходит. Это проблема меридианов. У нас есть энергетические каналы меридианы, они активны в определенное время суток. Человеку стоит пойти к рефлексотерапевту.

Боль в позвоночнике – это общее ощущение. На самом деле боль происходит в системе связок и мышц. Когда пережаты сосуды, возникает локальный отек, все ткани сдавливаются – болит.

Диагностика

По слова Валерия Павленко, при появлении боли – главное найти причину. Конечно, можно сделать массаж, снимающий напряжение с мышц, можно сделать рефлексотерапию и мануальную терапию, убрав спазмы. Но все это не лечение, а устранение симптома. Настоящее лечение - поиск причины с помощью тщательной диагностики.

1. Изначально врач смотрит, как человек ходит, сидит, стоит и лежит. Может обнаружиться, что у него шаги разной длины. Если ноги ходят по-разному и тело не скручивается, то опорно-двигательный аппарат испытывает неодинаковую нагрузку: одни мышцы перерабатывают, другие расслаблены, суставы перегружаются неодинаково, возникает компрессия нервов, человек обречен на хроническую боль в спине. Однако, исправив эту ситуацию, останется разница в силе работы мышц: нужно восстановить силу мышц слабой стороны. Мышцы, участвующие в ходьбе, на статичных тренажерах не накачаешь, поэтому человеку необходимо тренировать их долго ходя по кругу: где сильная мышца - будет малый радиус, а где слабая - большой радиус. Так мышцы выровняются по силе.

2. Когда человек стоит, его макушка должна находиться строго между ногами. Иначе позвоночник не сможет занять вертикальное положение. У нас маленькая площадь опоры и высокое тело: в замедленной съемке видно, что тело постоянно падает во все стороны, а мышцы его удерживают. Если мышцы не могут рефлекторно ответить на растяжение, то тело в эту сторону постоянно проваливается. Получается, что одни мышцы не работают, а другие перегружены – они пытаются удержать равновесие, устают, вокруг них выделяется большое количество молочной кислоты. Появляется боль. Человек чувствует боль в одном месте, а проблема – с другой стороны.

3. Врач смотрит объем движения в суставах, в позвоночнике, тонус мышц, проверяет их способность сопротивляться на рефлекс растяжения. Это делается путем пальпирования, артикуляции движений и тестированием.

4. Диагностика на оптическом топографе позволяет определить положение каждого позвонка позвоночника, угол сколиоза, ротацию позвоночника, перекосы таза, углы коленного сустава и возможные причины его перегрузки, нарушение стоп, положение осей суставов ног. Далее врач сравнивает свои наблюдения с картинкой топографа и ставит диагноз.

Способы лечения

1.Биомеханотерапия – этот способ лечения боли с помощью реабилитационного тренажерного приспособления, созданного на основе «золотого сечения» да Винчи.В результате индивидуальных упражнений на тренажере у пациентов расслабляются спазмированные мышцы и растягиваются укороченные, устраняется функциональные блоки позвонков и компрессии нервов, укрепляются связки, улучшается кровообращение сосудов шеи, головного и спинного мозга.

2. PRP-методика совмещает технологии и природные способности организма к самовосстановлению. Плазма крови обогащенная тромбоцитами запускает в тканях каскад противовоспалительных и регенеративных функций. Собственную плазму пациента вводят в зону повреждения или воспаления дисков, суставно или присуставно. Терапия способствует восстановлению сухожилий и связок, которые были повреждены, ускорению восстановления хрящевой ткани при артритах различного происхождения (травматический, либо связанный с дегенеративными процессами), устранению болевых ощущений при травмах.

3. Ударно-волновая терапия - физиотерапевтический метод глубокого лечения тригерных точек (спазма в мышцах), связок позвоночника и тазобедренного сустава, остеофитов (отложение солей), которые приводят к компрессии сосудов. Акустические волны создают эффект, сравнимый с интенсивным массажем, в результате которого усиливается крово- и лимфоток, снижается тонус чрезмерно напряженных мышц, разрушаются патологические образования (костные наросты, отложения солей). В результате терапии у пациентов отмечается ослабление болевого синдрома, уменьшение отечности, увеличение подвижности суставов и повышение их работоспособности, а также быстрое восстановление тканей после травм.

4. Кинезиотейпинг дает обезболивающий, противовоспалительный, лимфодренажный и расслабляющий эффект. Кинезиотейпирование появилось в 80-90-х годах в большом спорте. Кинезиотейпы - это эластичные хлопковые ленты, покрытые гипоаллергенным клеящим гелем на акриловой основе. Они клеятся на кожу по проекции проблемы и за счет поверхностного натяжения создают отрицательное давление, улучшая микроциркуляцию крови вокруг проблемного места. Показания – воспалительные заболевания мягких тканей, растяжения и ушибы сухожилий, мышц.Обычно тейп не используется как моноуслуга, а только в составе комплексного лечения. Врач должен владеть специальной техникой фиксации тейпа, которая учитывает сосудистые и лимфатические протоки.

Опубликовано: 10 июня 2019 г.