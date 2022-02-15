Самые вкусные рецепты блинов

ТОЛСТЫЕ И ТОНКИЕ, ДРОЖЖЕВЫЕ И ПРЕСНЫЕ, НА МОЛОКЕ, КЕФИРЕ И КИПЯТКЕ, С НАЧИНКОЙ И ПРИПЁКОМ.МЫ СОБРАЛИ САМЫЕЛУЧЩИЕ РЕЦЕПТЫ БЛИНОВ ОТ ИЗВСТНЫХ КУЛИНАРНЫХ БЛОГЕРОВ

АНДРЕЙ РУДЬКОВ, INSTAGRAM.COM/DARKZIP

«В детстве мы с другом решили испечь блины! Взяли рецепт его мамы. Он был похож на заклинание: щепотка того, стакан этого и немножечко муки. Мы негодовали! Сковорода не та, жар не тот, тесто то густое, то жидкое. Представляете, сколько раз мы то доливали молока, то загущали всё мукой? Блины так и не получились. Видимо, карма послала нам штук 30 именно первых блинов…

С тех пор я успел попробовать сотни блинов и сделал свой рецепт. Очень важно взвешивать ингредиенты на весах. Мои, kbys безупречно тонкие, у них миллион дырочек и фантастический цвет, они очень долго остаются мягкими и свежими».

Самые лучшие блины

ПОТРЕБУЕТСЯ:

✤ 800 мл молока,

✤ 350 мл воды,

✤ по 5 г сухих дрожжей, соли и натурального экстракта ванили,

✤ по 20 г сахара и растительного масла,

✤ 450 г муки,

✤ 110 г яиц (2 средних).



ЧТО ДЕЛАТЬ. В большой чаше соединить молоко и воду. Нагреть в микроволновой печи до 40–450С. Добавить дрожжи и перемешать ручным венчиком. Добавить соль, сахар, муку и растительное масло. Снова перемешать венчиком до однородности. Добавить яйца. Накрыть чашу пищевой пленкой и убрать в тёплое место на 30 минут. Когда тесто чуть поднимется, ещё раз перемешать его венчиком. Сковороду смазать холодным сливочным маслом, лишнее убрать бумажным полотенцем. Раскалить сковороду на максимальном или среднем огне. В дальнейшем смазывать и протирать салфеткой сковороду каждые 6–7 блинов.

Вылить тесто и подождать, пока оно станет матовым сверху и покроется пузырьками. Следите, чтобы блины были тонкими. Перевернуть и жарить ещё минуту. Переложить на тарелку и смазать сливочным маслом.

ИРИНА ЧАДЕЕВА,CHADEYKA.LIVEJOURNAL.COM

«Этот рецепт был почерпнут из журнала в те далёкие времена, когда любые десерты с бананами воспринимались как экзотика. Обязательно сделайте эти блинчики, они понравятся и детям, и взрослым. Прекрасное сочетание мягкой сладости бананов и апельсинового сиропа, ну и рома, конечно!»

Карибские блинчики

ПОТРЕБУЕТСЯ:

Для теста:

✤ 200 г муки,

✤ 600 мл молока,

✤ щепотка соли,

✤ 2 ч. л. сахара,

✤ 4 яйца,

✤ цедра одного апельсина,

✤ 6–8 бананов.

Для сиропа:

✤ 8 ст. л. сахара,

✤ цедра и сок двух апельсинов,

✤ 4–6 ст. л. рома.



ЧТО ДЕЛАТЬ. В муку добавить соль, сахар, цедру апельсина, размешать, сделать колодец, влить половину молока и размешать в однородное тесто, добавить оставшееся молоко и яйца. Размешать до получения однородного теста и отставить в сторону. Нарезать бананы кружочками. Нагреть антипригарную сковороду. Налить на неё тесто и сразу, пока блин не схватился, положить сверху равномерно 6 кружочков бананов. Перевернуть широкой лопаткой и поджарить с обратной стороны. Выложить на тёплые порционные тарелки и полить сиропом. Для сиропа смешать сахар с цедрой апельсинов и добавить апельсиновый сок, подогреть до кипения, растворить сахар и охладить. Для детей на этом всё. Для взрослых добавить ром.

ИРИНА ЛУКИНОВА,СЫРОК, INSTAGRAM.COM/SIROK_LUKINOVA

«Блины в нашей семье едят регулярно , благо блюдо это универсальное. У меня есть рецепт и гречневых, и рисовых, и нутовых, и все бесподобны. Поделюсь идеальным рецептом пшеничных. Это, на мой взгляд, самый простой рецепт приготовления, ошибиться невозможно, и первый блин никогда не будет комом. Я люблю сворачивать блины в треугольники и есть с икрой и сметаной или с икрой и авокадо».

Блины, которые никогда не бывают «комом»

ПОТРЕБУЕТСЯ:

✤ 150 г муки,

✤ по по стакану молока и кипятка,

✤ 2 яйца,

✤ по щепотке соли и сахара,

✤ 1 ст. л. растительного масла.

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Положить в блендер муку, молоко, яйца, масло, соль, сахар и взбить. Снизить скорость блендера, влить кипяток и перемешать. Нагреть антипригарную сковороду на сильном огне, жарить на среднем. Я люблю поднять сковороду под наклоном, налить половник теста в верхнюю часть и лёгким движением распределить тесто по всей поверхности.

АЛЕКСЕЙ ОНЕГИН, INSTAGRAM.COM/A_ONEGIN

«Встретить пышные дрожжевые блины можно не в каждом ресторане – тесто для них требует времени, его нельзя передерживать после того, как оно выбродило. Остаётся одно – готовить дрожжевые блины дома, как это делали наши пра- и просто бабушки. Надёжный рецепт дрожжевых блинов я искал долго и не очень успешно, потом нашёл в одной старой книге и понял: это он. Пышные, вкусные, сытные, они получаются безупречными. Поев таких блинов, понимаешь, почему наши предки считали их праздничным блюдом».

Пышные дрожжевые блины

ПОТРЕБУЕТСЯ:

✤ 3 стакана муки,

✤ 4,5 стакана молока,

✤ 30–35 г свежих дрожжей,

✤ 3 куриных желтка,

✤ 1,5 ст. л. сахара,

✤ 1 ч. л. соли,

✤ по 2 ст. л. сливочного и растительного масла.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Подогреть молоко до 400С, развести в нём дрожжи, добавить сахар, соль, желтки, всыпать муку и взбить миксером до однородной массы без комочков. Влить в тесто растопленное сливочное масло, ещё раз перемешать, накрыть полотенцем и поставить в тёплое место. Минут через 40 тесто заметно увели чится в размере, а на его поверхности появятся пузырьки. Перемешать тесто, добавить растительное масло, снова взбить, накрыть и дать ещё раз подняться в тёплом месте в течение 30–40 минут. Печь блины, смазывая сковороду небольшим количеством растительного или топлёного масла, а готовые блины складывать стопкой, смазывая сливочным маслом. Такие блины отлично сочетаются как с вареньем, мёдом или сметаной, так и с икрой, малосольной рыбой и другими праздничными начинками.

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ. INSTAGRAM.COM/LEONOV_CHEF

«Первый закон похудения гласит: не ешь мучное. Второй закон: не ешь блины. Большинство людей настолько привыкли, что это синонимы, что теперь даже не пытаются дать шанса румяным блинчикам. Не надо лишать себя удовольствия! Тут ведь главное – с умом и душой подойти к делу. К еде моя душа всегда нараспашку, поэтому держите рецепт блинчиков из пшена».

Безглютеновые пшённые блинчики

ПОТРЕБУЕТСЯ:

✤ 150 г пшена,

✤ 2 яйца,

✤ 200 мл молока,

✤ 1 ст. л. безглютеновой муки, немного подсластителя,

✤ 1 апельсин,

✤ 20 г топлёного сливочного масла + немного для смазывания сковороды.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Пшено залить на ночь холодной водой и поставить в холодильник. С утра промыть, выложить в чашу блендера. Туда же добавить сырые яйца, молоко, муку, подсластитель, например, сироп топинамбура, топленое сливочное масло, немного соли и натертую апельсиновую цедру. Из того же самого апельсина, цедру которого вы использовали, выдавить сок в будущее тесто и всё

взбить блендером до однородности. Смазать сковороду топленым сливочным маслом, и можно жарить блинчики.

НИНА ФОМИНА, COOKINGPALETTE.NET

«Когда я готовила эти чудесные блинчики в первый раз, я нарушила их традиционное приготовление. В Марокко их жарят только с одной стороны, они получаются бледными и дырчатыми. Благодаря этой дырчатости на блинчиках остаётся больше меда и варенья. Я же нарушила рецепт и обжарила их с двух сторон, блинчики получились изумительными. Подавать их можно с абрикосовым джемом, мёдом или смесью тёплого меда и растопленного сливочного масла».

Марокканские блины багрир

ПОТРЕБУЕТСЯ:

✤ 1¾ чашки (объём 240 мл) манной крупы из твёрдых сортов пшеницы,

✤ 1/3 чашки муки,

✤ по 2 ч. л. разрыхлителя и сухих дрожжей,

✤ по 1 ч. л. соли и сахара,

✤ 3 чашки тёплой воды,

✤ растительное масло для жарки.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Смешать ¼ чашки тёплой воды с разрыхлителем. В комбайне, блендере или при помощи венчика смешать манную крупу, муку, сахар и дрожжи. Добавить остальную воду. Размешать. Добавить соль и раствор с разрыхлителем. Размешать, чтобы получилось однородное тесто. Накрыть и дать постоять примерно один час. Жарить блины на смазанной растительным маслом сковороде на огне чуть ниже среднего. Требуется примерно 1/3 чашки смеси на один блин. Выливать тесто на сковороду и совсем чуть-чуть увеличить блин до 15 см в диамет ре либо вращая сковороду, либо распределив дном половника. Жарить только с одной стороны. Блин станет очень пузырчатым, края его начнут подниматься, он будет бледно-золотистым с одной стороны.

Опубликовано: 5 марта 2022 г.