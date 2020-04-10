Биомеханика: как работает наше тело

Что происходит с телом, если мы ходим неправильно? Почему боль в спине возвращается снова? На вопросы отвечает врач и специалист по биомеханике человека Владимир Бондаренко, руководитель Центра Механотерапии им. Густава Цандера.

К любой технике есть инструкция, если ее не соблюдать – техника сломается. К нашему телу тоже есть инструкция?

Да, это биомеханика. Еще Леонардо да Винчи, изучая то, как человек сидит, ходит и бегает, сделал вывод, что человеческое тело - сложная машина, которая двигается по принципу, схожему с механическим.

Зная законы биомеханики, можно через восстановление правильной работы мышц повлиять на все системы организма и внутренние органы, поскольку всё взаимосвязано. Биомеханика учит правильно стоять, ходить, сидеть, лежать. Из всех этих функций особенно важна правильная ходьба - это естественный фитнес, который поддерживает мышцы в тонусе, обеспечивает питание суставов и внутренних органов.

Если мы начинаем ходить неправильно, что происходит?

В нашем теле все мышцы парные, то есть в одном движении задействованы две мышцы. Если какая-то мышца, ослабев, выключается из ежедневной деятельности, то ее функцию в поддержании положения тела частично берёт на себя вторая мышца-синергист. Наступает мышечный дисбаланс, а далее происходит цепная реакция и перестройка всего тела по типу «слабость-перенапряжение», приводящая к возникновению хронических болей в спине.

Какие причины приводят к мышечному дисбалансу?

Генетика, конечно, влияет на силу мышц и их предрасположенность к гипертрофии, но всё же основную роль играют факторы родом из детства. Мало кто из мам или нянь начинает утро ребенка с зарядки. Усугубляют ситуацию беговелы и самокаты. В школе, а затем и в институте мы практически прикованы к стулу, а сидение - это неестественная для нас поза. В этом положении одни группы мышц за отсутствием нагрузки ослабляются, а другие находятся в хроническом напряжении и спазмируются. Если не уделять достаточное внимание физическим нагрузкам, то в старшем возрасте все проблемы, заложенные в детстве, только усугубляются.

Какие могут быть последствия мышечных дисбалансов?

Предположим дисбаланс возник в грудном отделе. Сначала округляются плечи, появляется сутулость, меняется походка, сутулость мешает сделать полноценный вдох, мы начинаем дышать чаще, сердцебиение учащается - этот снежный ком продолжает катиться дальше.

В это время организм пытается компенсировать неполадки, «подстраивается» под ситуацию, меняя работу всего организма. Процесс длится годами и примерно в 35-40 лет заходит в тупик. Начинают проявляться хронические боли, протрузии, грыжи, заболевания суставов. И эти изменения касаются не только опорно-двигательного аппарата, также нарушается сон, появляются головные боли и хроническая усталость.

Возможно ли исправить эти изменения, повернуть их вспять?

Распутать этот клубок проблем с каждым годом становится сложнее, дороже и занимает больше времени. Поэтому мы рекомендуем проходить диагностику раз в год, начиная с 18 лет. Часто я встречаю людей, которым врачи рекомендуют массаж, медикаментозное лечение, иглоукалывание, физиопроцедуры. И только в конце списка стоит лечебная физкультура (ЛФК). В большинстве случаев люди выполняют первые пункты, боль уходит, но через какое-то время возвращается снова. Это закономерно, ведь процедуры устраняют только симптом мышечного дисбаланса (боль), а не истинную причину.

Как нужно действовать правильно?

Для начала определить, где именно в теле мышечные дисбалансы. В качестве диагностики используется комбинация из кинезио-тестирования и оптической топографии. Первое показывает подвижность сустава, эластичность мышц и их «включенность» в движение. А второе позволяет увидеть осанку в 3D: скрученность, сколиоз, перекос таза и лопаток, сутулость. На основании исследований делается заключение о мышечных дисбалансах. Затем гипотоничные мышцы нужно привести в тонус, а спазмированные - расслабить. В каждом случае подбирается индивидуальный комплекс ЛФК. Чтобы проблема не повторилась, важно соблюдать три условия: диагностировать истинные причины боли, научиться правильно ходить и делать упражнения для поддержания здорового состояния. На выполнение всех пунктов уходит от двух месяцев до полугода, зато результат закрепляется навсегда.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.