Биологический паспорт сосудов

Возраст сосудов может значительно превышать возраст в паспорте, тогда речь идет о синдроме преждевременного старения сосудов. Однако можно продлить их молодость и избежать сердечно-сосудистые заболевания

Патологические изменения

Феномен раннего старения сосудов называется EVA- синдром, от английского early vascular aging. Открытие этого процесса позволило ответить на вопрос, почему у людей в возрасте до 50 лет возникают проблемы с сердцем и сосудами.

Патологические изменения связаны с метаболическими, ферментативными и клеточными повреждениями в стенке сосудов, из-за которых она теряет свои эластичные свойства, становится жёсткой. Параллельно с этим повреждается и внутренняя выстилка сосудов. Такие негативные изменения могут начинаться еще с подросткового возраста, проявляясь затем в молодом и зрелом возрасте сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Диагностируется EVA-синдром с помощью инструментальных методов обследования - это ряд ультразвуковых исследований, которые измеряют скорость прохождения пульсовой волны (тока крови) на разных отрезках нашей кровеносной системы.

Опасное ускорение

На настоящий момент ведутся поиски причин, которые запускают преждевременное поражение и старение сосудов.

Учёные выяснили, что повышенный уровень натрия влияет на гены-регуляторы, которые запускают негативные процессы в сосудистой стенке.

В свою очередь генетики отмечают нарушение участков работы ДНК, регулирующих синтез белков, которые участвуют в обмене кальция и функции клеток сосудов.

Также доказана роль некоторых факторов, которые запускают процессы преждевременного старения сосудов, но на которые мы способны повлиять, скорректировав свой образ жизни и тем самым сохранив молодость сосудов.

Как сохранить молодость сосудов?

Контролировать артериальное давление

Неоспоримым фактором, который приводит к тому, что сосуды изнашиваются быстрее, является повышение артериального давления. Клиническое исследование «Гиперион», охватившее около 1,5 тысяч пациентов с гипертонией, показало, что биологический возраст превышал цифры в паспорте в среднем на 17 лет у мужчин и 13 лет у женщин. Поэтому контроль АД и поддержание его на оптимальном уровне – это необременительный способ затормозить старение сосудов. Иногда высокие цифры артериального давления долгое время не проявляют себя неприятными симптомами, поэтому периодически стоит измерять давление. И если цифры на приборе выше 130/90 мм рт. ст., надо идти к врачу.

Ограничить количество калорий

Есть результаты исследований, которые показывают, что рацион питания с высоким содержанием жиров и сахара меняют микробиом кишечника, что является пусковым фактором и для преждевременного сосудистого старения. Ограничение количества калорий при соблюдении правил сбалансированного полноценного питания – действенный метод борьбы со старостью: замедляются процессы воспаления и старения клеток, поддерживается обмен веществ и функции стволовых клеток. В клинических исследованиях было доказано, что метаболический синдром (лишний вес с нарушением нескольких видов обмена веществ, включая углеводный и липидный) в раннем возрасте является причиной жёстких стенок сосудов и в дальнейшем сердечно-сосудистых заболеваний у людей с 30 лет. Решение проблемы лишнего веса в детском и подростковом возрасте поможет сохранить состояние сосудов.

Витамин К и аэробика

В 2019 году был проведен крупный метаанализ 27 исследований, который показал, что биодобавки с витамином К улучшают состояние стенки сосудов и снижают уровень отложения кальция в них. Также оказалось, что употребление зелёного чая, тёмного шоколада, чеснока и рыбьего жира позволяет замедлить дегенеративные процессы в сосудах.

Умеренная физическая активность помогает сохранить молодость сосудов. Аэробные упражнения снижают оксидативный стресс и уровень воспалительных маркёров, тем самым поддерживая целостность внутренней стенки сосудов.

Молодые в группе риска

В России сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают около 31 млн человек. Чаще всего встречается гипертоническая болезнь (стойкое повышение артериального давления), ишемическая болезнь сердца (недостаточность кровоснабжения сердечной мышцы из-за потери проходимости артерий, которые несут к ней кровь), атеросклероз (отложения вредного холестерина на стенках сосудов). Традиционно считается, что заболевания сердца - это участь пожилых людей. Однако данные статистики и кардиологи говорят об увеличении количества молодых пациентов.

Опубликовано: 25 марта 2021 г.