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Безопасный дом

При ремонте и строительстве используется множество материалов, состоящих из различных химических соединений.
Как понять, насколько они безопасны?
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Опубликовано: 30 сентября 2020 г.

Всем хорошо известен такой утеплитель, как минеральная вата.Продавцы уверяют покупателей в том, что она экологически безопасна. Аргументируя тем ,что этот материал изготовлен из природного сырья, в частности, базальта. Раз натуральный — значит экологически безопасный, думает покупатель. Однако, это не совсем так! Для изготовления минеральной ваты базальт расплавляют под высокой температурой, добавляют шихту и отходы горно-металлургических производств (шлаки), вытягивают эту массу в волокна, к которым добавляют фенолоформальдегидные смолы для образования единой структуры. Утеплители из минераловатных плит выделяют в воздух мелкодисперсную пыль, которая также содержит все упомянутые компоненты, они оказывают вредное воздействие на организм.

Натуральный базальт состоит из оксидов кремния, алюминия, кальция, магния, калия и других элементов. В составе пыли эти вещества обладают фиброгенным действием, т.е., могут привести к фиброзу легких, тяжелые формы которого неизлечимы.

Шлаки и шихта содержат соединения тяжелых металлов: цинка, меди, кадмия, свинца. Большое количество которых могут  провоцировать развитие болезней почек, обмена веществ, кровеносной системы.

Фенолоформальдегидные смолы выделяют в воздух пары фенола и формальдегид, которые вызывают аллергии и отравления, а последний может стать  одной из причин онкологических заболеваний. Воздействие этих опасных веществ имеет накопительный эффект, поэтому можно не замечать ухудшения состояния своего здоровья.

По мнению ряда  европейских экспертов-экологов, она более опасна для здоровья человека, чем указывают нормативные документы.

Они  предлагают несколько вариантов мероприятий по защите потребителя от опасности минеральной ваты, среди которых :

  •  обязать производителей изменить технологию производства и выпускать безопасную минераловатную теплоизоляцию;
  • предупреждать потребителей об опасности и разъяснять меры предосторожности при обращении с минеральной ватой (использовать индивидуальные средства защиты при утеплении дома и т.п.)

И все же после окончания работ по теплоизоляции дома минеральная вата не перестает выделять в воздух вредные вещества. При этом, как отмечается на сайте Роспотребнадзора, концентрация пыли в воздухе не имеет решающего значения для развития болезней легких. Заболевания возникают при незначительном, но длительном контакте с вредным веществом.

Поэтому стоит оградить себя и членов своей семьи от опасной минераловатной пыли и отказаться от применения утеплителей из минеральной ваты.

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.

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