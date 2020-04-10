Без дыма, без запаха

Нашей героине казалось, что бросить курить она сможет в любой момент одним лишь усилием воли. Так было когда-то, но вдруг, увы, не сработало...

Героиня: Ольга Смурова, 42 года.

Вредная привычка

Я научилась курить в 10 классе, тогда это было модно. В первый раз бросила, когда влюбилась. Мой парень был некурящим, а я хорошо помнила слова своей учительницы: «Курящую девушку целовать – все равно что облизывать пепельницу». Второй раз бросила курить, когда забеременела, потому что материнский инстинкт сильнее любых привычек.

Но прошло три года, я вышла на работу и снова начала «баловаться». Надо было вливаться в коллектив, а перекур – лучший для этого способ. В моем случае желание покурить было скорее не физической тягой, а ментальной, этаким ритуалом – за сигареткой и кофе поболтать с коллегами, сделать паузу в работе, подумать, погрустить, успокоиться. Но постепенно я втянулась так сильно, что уже не могла не курить постоянно и каждый день.

Вечером, когда возвращалась домой к мужу и сыну, очень боялась, что они «унюхают». Муж периодически устраивал допрос с пристрастием: «Ты что, курила? Ну-ка, дыхни!» Приходилось оправдываться, мол, коллега попросила пойти с ней покурить-поговорить. Железным аргументом в пользу курения были только вечеринки – раз уж выпила бокал вина, можно и покурить. Но больше всего я боялась, что сын задаст мне вопрос, курю ли я.

Неловкие ситуации

Однажды я почти попалась. Субботним утром поссорилась с мужем. Он ушел по делам, а я, пока сын спит, решила успокоиться – покурить на балконе. Едва я успела выкинуть сигарету, как на балкон выглянул мой 10-летний мальчик. Я стала врать и выкручиваться: сосед накурил, весь дым в квартиру летит, какой ужас…

Другой неприятный случай был в командировке. В аэропорт ехала в компании с приятным мужчиной и его 10-летним внуком. Мы рассказывали друг другу истории, говорили о спорте, о вреде сигарет и алкоголя. На прощание попутчик сказал мне очень теплые слова и комплименты. До регистрации на рейс ещё было много времени, и, чтобы скоротать его, я встала за колонной покурить. Просмотрев в телефоне почту, я подняла глаза и увидела того самого дедушку с внуком, проходивших мимо. Я поняла, что они видели меня. С сигаретой. Мне хотелось провалиться сквозь землю от стыда и сожаления.

Таких неловких ситуаций было немало, каждый раз приходилось краснеть, прятаться и врать. Больше всего меня раздражало то, что запах сигарет впитывался в одежду, волосы и руки. Приходилось маскировать его каждый раз перед тем, как пойти домой. Я заедала сигареты леденцами или запивала сладкими напитками. Даже специально купила перчатки и носила их с собой в пакетике.

И хочется, и колется

И вот наступил тот момент, когда я захотела бросить курить, но видимо не настолько сильно, чтобы уже взять и сделать это - все эти ситуации пока не были для меня мощным стимулом и мотивацией. Наверное, поэтому иглоукалывание и «волшебная» книга о том, как бросить курить не помогли. Зато курение всегда помогало успокоиться, когда нервничала, а я человек очень эмоциональный. Да и потом, что уж скрывать, мне нравился этот процесс, подруги считали, что я курю красиво и сексуально, как героиня какого-нибудь фильма про аристократок. А еще я почему-то была уверена, что в случае особой необходимости расстанусь с сигаретами, как это было много лет назад.

Шаг в сторону

«А как же вред здоровью – разве это не стимул бросить курить?», - спрашивала меня коллега, которая перешла на IQOS, и с разрешения руководства курила в коридоре, не выходя на улицу. Поначалу я относилась к этому устройству, как к баловству и позёрству. Но подруга уверяла, что с ним я стану курить меньше и хотя бы минимизирую вред здоровью: если в сигаретах при горении табака выделяются очень вредные, в том числе канцерогенные вещества, то в этом устройстве табак просто нагревается. Получается, что нет дыма и нет едкого запаха, который впитывается в одежду, волосы и руки.

Так, я променяла пачку сигарет на устройство со стиками. Их состав оказался мягким и легким, но меня не тянуло следом покурить снова. И что особенно радовало - перерыв между курением стал гораздо больше, получается, я действительно стала курить меньше. Спустя неделю я попробовала обычную сигарету и сразу же выбросила - теперь ее вкус и запах казались мне тошнотворными и противными.

Как выяснилось, несколько коллег в нашем офисе, перейдя на IQOS, смогли вскоре и вовсе бросить курить. Не исключено, что я последую их примеру, ведь занятия йогой никак не вяжутся с вредными привычками.

Комментарий эксперта:

ДАВИД ЗАРИДЗЕ, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина, приглашённый профессор Оксфордского университета: - Перейдя на устройство нагревания табака, героиня уменьшила вред, наносимый здоровью сигаретами. В традиционных сигаретах табак горит при очень высоких температурах. При этом образуется множество канцерогенных и токсических веществ, которые вызывают рак лёгкого, полости рта, глотки и многие другие формы рака. Этих веществ в паре IQOS нет или их на 90-95% меньше, чем в сигаретном дыме. Дым сигарет не только источник неприятного запаха, он также оказывает вредное действие на окружающих. Давно известно, что пассивное или "невольное" курение повышает риск развития рака лёгкого и многих других болезней. Собственно, поэтому запрещено курить в общественных местах, на рабочем месте и т. д. Исследования показали, что в воздухе помещений, где "курили" IQOS, токсических и канцерогенных веществ значительно меньше (на 85-90%). После перехода с сигарет на систему нагревания табака у героини, скорее всего, есть шанс окончательно бросить курить. По этому поводу существуют исследования, которые показали эффективность электронных систем доставки никотина в отказе от курения. Но для полного успеха должно быть и желание отказаться от курения.

Опубликовано: 10 апреля 2020 г.