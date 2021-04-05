Белоснежную улыбку можно сохранить!

Курящего человека даже на расстоянии можно узнать по характерной желтизне зубов. Но этот эстетический дефект даже женщин не заставляет отказаться от привычки, которая стала зависимостью. Можно ли что-то изменить?

В кольцах дыма

Ученые из Швейцарского научного центра PMI Science и Пекинской школы стоматологии опубликовали в научном журнале Quintessence International результаты исследования, которые подтверждают: дым от 20 сигарет в день через 3 недели вызывает потемнение зубной эмали, которое не удаётся устранить даже с помощью отбеливания. Во время вдыхания сигаретного дыма под влиянием температурного фактора и воздействия углеродистых частиц возникают микротрещины в зубной эмали. Пигментированные соединения оседают на поверхности или проникают в твёрдые ткани зуба, вызывая изменение цвета.

Полость рта первая подвергается прямому воздействию табачного дыма, в котором присутствует около 6000 химических соединений, образующихся в результате горения табака.

Но курение вредит не только внешнему виду. Под слоем плохо удаляемого налёта развивается зубной камень, начинаются кариозные процессы. Сигаретный дым постоянно раздражает и высушивает слизистую рта, что еще больше способствует развитию патологий. Если зубной камень не удалять, то он будет накапливаться под десной и образующиеся карманы заполнятся болезнетворными бактериями, которые начнут разрушать слизистую десен.

Соединения табачного дыма нарушают кровообращение в десне, вызывая атрофию ее слизистой оболочки и снижая способность фибробластов к синтезу коллагена, что приводит к разрушению зубодесневого прикрепления. Десна у курильщиков фиброзная, она утолщена, из-за чего не видна истинная тяжесть гингивита, пародонтита и других болезней дёсен. Нередко курильщики страдают и от стоматита - поражения слизистой оболочки твердого нёба.

Горячий дым вызывает ожог тканей полости рта, что приводит к замедлению заживления десны после протезирования. Дольше дёсны заживают и из-за нарушения защитной функции слюны. Кроме того, сужаются сосуды и замедляется кровоток, в результате чего снижается поступление кислорода к тканям. Это может помешать процессу приживления имплантатов.

«Дыхание курильщика»

Сигаретный дым нарушает естественное выделение слюны, вместе с чем нарушается и выработка лизоцима - антибактериального вещества. Возникает благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий, которые провоцируют появление неприятного запаха изо рта.

Аэрозоль против дыма

Результаты того же исследования, опубликованного в научном журнале Quintessence International, указывают на то, что устройства нагревания табака вызывают гораздо меньшее изменение цвета твердых тканей зубов и даже фотокомпозитных пломб, чем сигаретный дым. В аэрозоле попросту отсутствуют частицы, которые образуются при сгорании табака.

К такому же выводу пришли южнокорейские ученые, опубликовав свои исследования в 2020 году в научном журнале о протезировании. Их эксперименты показали, что видимое изменение цвета зубных протезов происходит под воздействием сигаретного дыма. А использование устройств нагревания табака меняет цвет протезов незначительно, так, что визуально это не заметно.

Похожие результаты были получены и специалистами Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Исследователи проанализировали воздействие обычных и электронных сигарет на полость рта. Они пришли к выводу, что устранение или снижение содержания продуктов горения табака снижает риск изменения цвета зубов, вызванного курением. К тому же, как говорится в исследовании, электронные сигареты тоже могут способствовать развитию заболеваний пародонта, но индекс налета во рту и глубина зубодесневых карманов более 4 мм значительно выше среди курильщиков традиционных сигарет. Они же чаще говорят о боли в деснах, чем потребители электронных устройств. В обзоре также проведен анализ микрофлоры полости рта курящих людей, потребителей электронных сигарет и некурящих. У людей, регулярно использующих электронные сигареты, нет заметно отличающихся бактериальных сообществ полости рта по сравнению с контрольной группой некурящих. Тогда как у курильщиков сигарет обнаружены значительные изменения в микрофлоре и более высокая численность бактерий Prevotella, способствующих развитию пародонтоза и гингивита.

«Устранение или снижение содержания дисперсной фазы из сигаретного дыма должно эффективно снизить риск изменения цвета зубов, вызванного курением. Установлено, что в отличие от сигаретного дыма, аэрозоль, генерируемый устройствами нагревания табака, не вызывает изменение цвета зубов, которое можно было бы легко заметить даже невооруженным глазом», - говорится в результатах исследования.

Опубликовано: 14 апреля 2021 г.