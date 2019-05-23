Бегом из города

Мы привыкли думать, что в городе сосредоточена вся жизнь. Но все чаще люди перебираются жить за город. Почему?

Все лучшее – детям!

«Я рада, что мои дети растут в естественной среде и мне не страшно выпустить их на улицу».

Кто? Вероника Цаплина, 42 года, ландшафтный дизайнер

Что? Мы растим троих детей на хуторе в Калужской области. Здесь намного лучше, чище, вольнее, чем в городе – это идеальная среда для развития ребенка.

Почему? С появлением первого ребенка нам с мужем стало понятно: нормально жить с детьми в условиях большого города мы не сможем. Постоянный шум, чужие люди за стенкой, грязный двор с припаркованными всюду машинами, плохой воздух... Мы решили, что такая жизнь – не для нас, пора «делать ноги».

Как? Мы купили землю в Калужской области, построили просторный дом и окончательно перебрались за город. Поставили ветряк, солнечные батареи, пробурили скважину, разбили сад и огород, завели домашний скот, вырыли пруд, установили детскую площадку и стали жить самодостаточно – ничуть не хуже, чем в Москве. Мы с мужем работаем дистанционно, поэтому отдаленность от столицы для нас – не проблема. Однако оставалось решить: с кем будут общаться дети и где им учиться. Если до 5 лет им достаточно родителей, то в старшем возрасте вопрос общения со сверстниками встает куда более остро. Рядом был маленький городок, где нашлись художественные и музыкальные кружки, спортивная школа и бассейн. Даже когда дочки учились дистанционно, мы возили их туда 4 раза в неделю. С 7 и 9 класса дочки начали учиться в частной школе-пансионе в соседнем городе, ездят туда с огромным удовольствием. После окончания школы старшая дочь поступит в московский вуз и уже будет жить в московской квартире. Я за нее не боюсь: в отличие от городской среды загородная жизнь делает детей более самостоятельными, они умеют все - планировать время, рассчитывать деньги и заботиться о себе.

Бонус! Я уверена, что мы сделали все правильно: наши дети росли на свежем воздухе, питались натуральными продуктами, заботились о животных. Благодаря такому образу жизни нам удалось уберечь детей от влияния деструктивных людей.

Пространство свободы

«За городом больше свободы и меньше суеты. Быстро уходит городской негатив, эмоции гармонизируются».

Кто? Ирина Сигаева, 31 год, иллюстратор

Что? В двухкомнатной «хрущевке» с большой собакой нам было тесно, поэтому, выбирая между квартирой и домом, мы выбрали второе. Купили участок в Московской области и окончательно туда уехали.

Почему? Нам всегда хотелось больше пространства, чтобы места хватало и нам, и нашим собакам (сейчас у нас их две), а также близким, друзьям, и в будущем нашим детям. К тому же мне нравится быть наедине с собой, с природой, а в большом городе организовать это сложно.

Как? Мы долго осушали купленную землю, искали проект дома, подстраивали его под себя, придумывали дизайн. Хоть я и не дизайнер интерьеров, мне понравилось заниматься обустройством. Я прошла курсы по декору, а в ближайшее время иду на обучение по реставрации мебели. Именно в загородном доме можно свободно заниматься творчеством – тут для этого есть все условия. В рамках квартиры тесновато. Еще один большой плюс – раздолье для больших собак. Мы много гуляем с ними в лесу, бегаем в поле, ходим в походы. В сельской местности тебе не грозят болезни, вызванные гиподинамией, тут масса возможностей для физической активности.

Но жизнь за городом не так уж легка, свой дом – это большие хлопоты. Нужно быть готовым дорогу от снега почистить, течь в крыше устранить, в септик срочно залезть – ведь кроме тебя этого сделать некому. Муж у меня оказался «с руками», я это особенно оценила. Поскольку я работаю удаленно, то жить за городом мне комфортно. А вот муж ездит в Москву и много времени проводит в дороге. Конечно, это тяжело. Но ведь можно договориться часть дней работать из дома, можно ездить на работу в выходные, можно приезжать днем, а уезжать поздно вечером – кто ищет варианты, тот их находит. Я не исключаю, что когда-нибудь мы переедем обратно в город, но пока мне все нравится.

Бонус! После переезда у меня произошла переоценка ценностей. В приоритет вышли дом и семья, а не карьера. Теперь я просто не понимаю, как могла, приезжая домой в 10 вечера, садиться и еще работать. Сейчас я с куда большим удовольствием посвящу вечер приготовлению ужина!

Творческий прорыв

«Природа дает новый ресурс и раскрывает творческий потенциал»

Кто? Анастасия Федотова, 34 года, художница

Что? Переехав за город, я нашла свое призвание: начала рисовать картины на спилах деревьев и полностью посвятила себя творчеству. Мои работы оказались востребованными.

Почему? К моменту переезда за город я настолько устала от шума большого города, от бешеного потока информации, а главное от огромного количества людей, что такой «побег» был мне просто необходим. Город создает рамки, задает ритм, сталкивает тебя с токсичными людьми и высасывает всю энергию. Рано или поздно приходит пора для чего-то более важного и настоящего.

Как? Я занималась творчеством и до переезда за город, еще когда работала менеджером в крупном издательстве. Но никогда не относилась к этому серьезно: вся энергия уходила на рабочие проекты, а творчество было по остаточному принципу. Но вот перебралась за город, вдохновилась природой и захотелось больше делать что-то руками – ведь именно этого не хватает жителям мегаполисов. После урагана на нашем участке упало много деревьев, и когда муж пилил их на дрова, меня привлекла текстура – естественный холст в идеальном обрамлении. Я стала экспериментировать с разными техниками и нашла свой собственный стиль. Мне нравится приводить в порядок наше пространство, выращивать фрукты и ягоды. Утром я совершаю пробежки по поселку, а на лужайке занимаюсь йогой. Муж, который со своим IT-бизнесом всегда вел малоактивный образ жизни, вдруг присоединился ко мне, что пошло ему только на пользу. Несколько раз в месяц мы приезжаем в Москву, чтобы сделать накопившиеся дела, и снова мчимся за город.

Бонус! В городе я дышу иначе – урывками, а на природе – полной грудью. Тишина и спокойствие – вот, что нужно, чтобы жить в гармонии с собой и с миром. А еще загородный дом объединяет, мы с мужем перестали ругаться и стали ближе друг к другу. Новое место и полная смена образа жизни – это серьезная проверка отношений на прочность, и мы ее прошли на отлично. А еще в наш дом постоянно приезжают родственники и друзья, летом мы готовим барбекю, а зимой сидим у камина.

Комментарий эксперта:

Человек родом из природы, поэтому мы часто ищем и находим вдохновение именно в ней. Начинаем высыпаться и раньше вставать полными сил и энергии. Природа заземляет, даёт чувство спокойствия, и это особенно важно для женщин, которые помимо прочего хотят создать уют в доме и желают, чтобы их дети росли в экологически чистом месте, дышали свежим воздухом и чаще находились на улице. За городом всегда больше личного пространства, что дает ощущение свободы - здесь у каждого своя комната и есть общее место для общения, благодаря чему устанавливается дружеская атмосфера. При переезде за город люди часто открывают себя заново, начинают заниматься творчеством и спортом. А боязнь выпасть из социума восполняется за счет социальных сетей – даже живя в лесу вы всегда будете в курсе событий.

Опубликовано: 11 июня 2019 г.