Что общего между кишечными бактериями и мозгом?

Казалось бы, что может быть общего между кишечными бактериями и мозгом? Но здоровье второго напрямую зависит от благополучия первых

Понимание того, что роль кишечного микробиома не ограничивается пищеварением появилось у ученых давно, но мало кто на тот момент мог предположить масштаб влияния этих «крошек» на наш мозг. Между тем, сейчас уже известно, что кишечные бактерии могут вносить значительный вклад в развитие таких заболеваний, как аутизм, эпилепсия и депрессия. А в новом исследовании, проведенном в университете Цзяннань в Китае при поддержке Лондонского университета королевы Марии, удалось показать связь между кишечными микробами и способностью к запоминанию новой информации и обучению. Хотя в исследовании участвовали шмели, а не люди, есть все основания ожидать подобного эффекта и у человека. Эксперимент, поставленный учеными, был нацелен на выработку у насекомых новых ассоциаций: для этого им предъявляли искусственные цветы, отличающиеся по цвету и запаху. 5 из них сочетали со сладким раствором сахарозы, а остальные 5 - с горьким на вкус раствором, содержащим хинин (репеллент для шмелей). В последующем исследователи наблюдали за тем, как быстро шмели запомнят, какие цветы связаны с угощением, а какие - с «отравой». Способность к обучению и хранению в памяти полученной информации сравнили с образцами микробиоты насекомых, благодаря чему смогли идентифицировать бактерию (Lactobacillus apis), которая объясняла выявленные различия в когнитивных способностях шмелей. У особей с более высоким уровнем лактобацилл в кишечнике показатели памяти выгодно отличались от их собратьев. Эти результаты открывают заманчивую перспективу восстановления когнитивных функций с помощью обогащения кишечной микрофлоры «полезными» бактериями.

Факты в тему:

1. Учеными из университета Северной Каролины была установлена связь между видовым составом микрофлоры кишечника и становлением интеллекта ребенка в первые годы жизни. Обилие бактерий рода Bacteroides (тип Bacteroidetes) сулило малышу своевременное освоение речевых и моторных навыков, а Faecalibacterium, напротив, тормозило их.

2. В солидном возрасте повышенный уровень Bacteroidetes на фоне общего обеднения микробного состава кишечника и дефицита Bifidobacterium способствует развитию амилоидных бляшек болезни Альцгеймера. Об этом сообщили Сотрудники Центра исследования болезни Альцгеймера в Висконсине в «Scientific Reports» в 2017 году.

3. В объяснении механизма воздействия кишечных бактерий на мозг пока лидирует концепция, согласно которой существует ось «мозг-кишечник-микробиом». Мозг регулирует проницаемость, секрецию, моторику и иммунитет кишечника, а тот, в свою очередь, способен влиять на функции мозга, выделяя биологически активные вещества. И ведущую роль здесь играют как раз кишечные бактерии!

Опубликовано: 11 марта 2022 г.