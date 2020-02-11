Авокадо – обязательный ингредиент в любом ресторанном меню. Почему оно так популярно и чем полезно?

Овощ или фрукт?

Многие до сих пор не знают - фрукт это или овощ. На этот вопрос ответим сразу: авокадо – это фрукт. История авокадо началась в Мексике, древние ацтеки собирали плоды авокадо в лесах и использовали в качестве пищи. Индейцы верили, что оно придает жизненные силы и называли его ауакатль – «лесное масло». Сегодня в мире более 100 сортов авокадо. В середине 1920-х годов садовод-любитель Рудольф Хаас выиграл премию, выведя новый сорт авокадо с высокими потребительскими свойствами. Авокадо хаас – с темно-коричневой кожицей, кремовой мякотью и нежным вкусом.

Чем богато?

Популярность авокадо не надуманная. Если чемпионом по содержанию калия считался банан, то авокадо превзошло его. В нем также есть лютеин, тиамин (В1), железо, ниацин, рибофлавин (В2), медь и целый набор антиоксидантов. Медь препятствует анемии, а железо – важный кроветворный элемент. Причем медь и железо усваиваются именно в сочетании друг с другом.

Мощные антиоксиданты зеаксантин и лютеин из авокадо улучшают зрение, снижают риск катаракты, они же служат защитниками наших клеток от ультрафиолета.

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Nutritional Biochemistry, показало, что содержащаяся в плодах авокадо олеиновая кислота препятствует росту раковых клеток.

Во фрукте много фолиевой кислоты, которая помогает справиться с эмоциональным спадом, повышает уровень серотонина, поэтому авокадо можно назвать фруктом-антидепрессантом.

Мякоть плодов авокадо содержит до 40% жирного масла и большое количество необходимых нам жирных кислот: примерно 60% мононенасыщенных, 20% насыщенных и 20% ненасыщенных. Поэтому регулярно употребляя авокадо, можно понизить общий уровень холестерина на 8,2%, а тем более уровень «плохого» холестерина. При употреблении авокадо легко усваиваются жирорастворимые витамины А, D, K.

Всего одно авокадо в день закроет 20% рекомендуемой дневной дозы витамина Е - любимого компонента бьюти-средств. Авокадо также содержит сквален – антиоксидант, поддерживающий упругость подкожно-жировой клетчатки.

В 100 г авокадо содержится:

26% суточной нормы витамина К

17% витамина С

по 14% витамина В5 и В6

10% витамина Е

19% меди

20% фоллатов

Ученые из Университета Вест-Индии изучили шелуху вокруг косточки плода и нашли в ней массу полезных соединений. Диетолог Роб Хобсон считает, что приправлять салат шелухой от косточки авокадо пока рано. Возможно, она должна быть надлежащим образом обработана и подготовлена к употреблению. Известно, что кожура и косточка авокадо в необработанном виде содержат токсин персин, опасный аллергическими реакциями и ухудшением работы пищеварительной системы.

Самый калорийный фрукт

В авокадо высокое содержание жиров, благодаря чему высокая калорийность - в 100 гр около 200 ккал. Это самый калорийный растительный продукт на Земле. Но при этом его всё равно считают диетическим. Авокадо снижает аппетит за счет большого количества клетчатки, которая представлена растворимыми и нерастворимыми волокнами: одни ускоряют обмен веществ, другие дают ощущение сытости, которое спасает от навязчивого желания перекусить в течение дня. Исследование ученых из университета Пенсильвании показало, что люди, страдающие от хронического лишнего веса, избавлялись от желания поесть почти на пять часов, как только добавляли в ежедневный рацион половину авокадо.

Поскольку авокадо на 85% состоит из жиров, оно обогащает состав любого салата – когда в нем есть авокадо, масло добавлять уже не нужно.

Несмотря на все полезные свойства авокадо, диетологи предупреждают, что не стоит ставить один продукт во главе рациона.

Кушать подано!

Сделайте надрез по кругу плода вдоль и поверните одну половинку по часовой стрелке. Если плод спелый, он легко распадется на две части. Достаньте косточку. Кожура со спелого плода легко отделяется, мякоть можно набрать ложкой. Действуйте именно в таком порядке. Многие умудряются ранить руки, вынимая косточку из скользкого плода уже после снятия кожуры. Хирурги в больницах сталкиваются с типичной раной так часто, что даже придумали новый термин для описания раны - «ладонь авокадо».

Если на мякоти тёмные пятна – это означает, что плод переспел и начал портиться. Есть его всё еще можно, если вырезать темные части – они могут дать блюду горчинку. Недозрелое жесткое авокадо тоже имеет горький неприятный вкус.

Из-за высокого содержания железа мякоть авокадо быстро окисляется и темнеет при контакте с кислородом. Чтобы этого не происходило, сбрызните мякоть лимонным соком или смажьте оливковым маслом. Если для готовки вам нужна только половина плода, вторую лучше хранить, не вынимая косточку.

Нельзя однозначно сказать на что похож вкус авокадо, поэтому многие его не покупают. Разные сорта имеют разный вкусовой оттенок, однако общая черта – сливочный вкус с пряным травяным и ореховым привкусом. Часто авокадо употребляют в чистом виде, также добавляют в соусы, салаты, супы и десерты. В комбинации с острыми сырами, беконом или засоленной рыбой авокадо не выделяется, но смягчает вкус готового блюда и придает ему нежную консистенцию и оригинальность.

Идеальное авокадо

- Чтобы выбрать идеальное авокадо, подденьте пальцем черешок: если цвет под ним зеленый - авокадо хорошее, если черешок не отделяется - плод не дозрел. - Можно купить недозревшее авокадо, положить его в бумажный пакет на подоконник – через 3-5 дней оно готово к употреблению. - Спелый плод авокадо темно-зеленого цвета, мягкий, но упругий, косточка легко отделяется от мякоти. Можно потрясти авокадо: если плод спелый, будет слышен стук косточки внутри.

Жареное авокадо Мы привыкли есть авокадо в сыром виде: в смузи, гуакамоле или салате. Но если сбрызнуть дольки оливковым маслом и обжарить на гриле, вкус фрукта раскроется в неожиданном свете. Российский шеф-повар Дмитрий Шуршаков описывает его так: «Появятся нотки одновременно и шашлыка, и грибов, и печёной картошки». Правда, калорийность продукта вырастет ещё на треть.

Рецепты

Тостадос с курицей и авокадо

4 порции, всего 1129 ккал

Понадобится:

3 авокадо

4 больших тортильи

4 куриных грудки

1 лайм

1 кубик овощного бульона

1 баночка греческого йогурта

Для соуса сальсы

200 г отварной фасоли

1 пучок кинзы

1 пучок зеленого лука

2 помидора

2 ст. л. оливкового масла

Что делать:

Отварить куриные грудки с бульонным кубиком, остудить и разделить мясо на волокна. Помидоры разрезать пополам. Мелко нарезать лук. В миске смешать все ингредиенты с черной фасолью и оливковым маслом, посолить. Затем из каждой лепешки вырезать по три небольших кружка. Обжарить их до золотистого цвета. На каждый выложить сальсу, затем – куриное мясо, на него – ломтики авокадо. Сбрызнуть соком лайма. Подавать с греческим йогуртом и острым соусом.

Гуакамоле классический

4 порции, всего 672 ккал

Понадобится:

2 авокадо

1 помидор

0,5 красной луковицы

1 пучок кинзы

1 острый красный перец

2 зубчика чеснока

2 ст. л. сока лайма

соль

Что делать:

Разрезать авокадо пополам, удалить косточку, вынуть мякоть. Размять мякоть вилкой и полить соком лайма. Мелко порезать луковицу, измельчить чеснок и стручок красного перца, предварительно удалив семена. С кинзы оборвать листья, мелко нашинковать их. Перемешать мякоть авокадо с перцем, чесноком, луком и кинзой, приправить солью по вкусу. Помидор вымыть и покрошить на маленькие кубики, добавить к гуакамоле. Подавать как соус к основному блюду или в качестве самостоятельно закуски.

Пирог из авокадо с кокосом

8 порций, всего 2400 ккал

Понадобится:

Для начинки:

2 авокадо

150 мл. концентрированного молока

150 мл. кокосового молока

2 лайма

2 листа желатина

1 горсть кокосовой стружки

Для теста:

150 г. кокосовой стружки

50 г. сахара

50 г. размягченного сливочного масла

Что делать:

Смешать все ингредиенты для теста, замесить и выложить в форму диаметром 18 см, прижимая пальцами ко дну и слегка приподнимая бортики. Выпекать 12 минут при температуре 150 С. Дать остыть. Растворять желатин 10 минут в холодной воде. Выдавить сок из лаймов и подогреть его в маленькой кастрюльке, не доводя до кипения. Снять с огня, добавить в сок желатин и хорошо перемешать. Поместить в миску блендера мякоть авокадо, концентрированное и кокосовое молоко. Взбивать, постепенно добавляя сок лайма. Выложить эту смесь на тесто и убрать в холодильник на 4 часа. Когда желе застынет, вынуть пирог из формы и нарезать на кусочки. Перед подачей посыпать кокосовой стружкой.

Завтрак с авокадо в беконе

2 порции, всего 895 ккал

Понадобится:

1 авокадо

2 перепелиных яйца

60 г. бекона

1 ст. л. уксуса

Соль, острый молотый перец

Что делать:

Разрезать авокадо пополам, удалить косточку. Снять кожицу, стараясь не повредить мякоть. Сделать углубление от косточки немного больше. Разить перепелиные яйца в емкость. Довести воду до кипения, посолить, влить столовую ложку уксуса. Уменьшить огонь так, чтобы вода не булькала, сделать воронку и влить яйца по одному. Варить 1,5 минуты, вынуть, дать воде стечь и выложить в половинки авокадо. Соединить половинки, обмотать беконом, для надежность соединить при помощи зубочисток или деревянных шпажек. Разогреть духовку до 200 С, запекать 15 минут, перевернув в середине готовки.

Опубликовано: 11 ферваля 2020 г.