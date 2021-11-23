Все больше данных о том, что коронавирус повреждает многие органы. Щитовидная железа не стала исключением. COVID-19 может вызывать аутоиммунный тиреоидит, при котором иммунная система начинает атаковать щитовидную железу

«Серое пятно» в эндокринологии

Причины вызывающие аутоимунный тиреоидит ( АИТ, болезнь Хашимото ), когда иммунные клетки производят белки, (антитела), которые захватывают и нейтрализуют вещества, необходимые для производства гормонов щитовидной железы, до сих пор не до конца ясны. Нет и единой общепринятой классификации АИТ. Терапия, воздействующая на механизмы заболевания, практически отсутствует, а та, что корректирует симптомы – неоднозначна. Аутоиммунный тиреоидит имеет множество клинических проявлений, «масок», затрудняющих не только постановку диагноза, но и лечение. Тем не менее некоторые причины его возникновения все-таки известны.

Это:

- ухудшение экологии и загрязнение окружающей среды (присутствие в быту и использование в производстве тяжелых металлов – кадмия- из продуктов горения бензина, ртути, аллюминия, бисфенол А, ксенобиотиков и пестицидов. )

- аллергия на белок коровьего молока , пшеницы и других продуктов.

- повышение вирусной нагрузки на иммунитет из-за распространения вирусов Коксаки, Эпштейн-Барр, герпеса 6 типа и COVID-19.

- дефицит витаминов и микроэлементов: селена, цинка, йода, магния, кальция, витаминов А, Е, С и группы В.

- стресс, приводящий к нарушению режима питания, сна и бодроствования.

- синдром хронической усталости со сниженной выработкой гормона стрессоустойчивости -кортизола.

- хроническая железодефицитная анемия.

- наследственная предрасположенность.

Маски тиреоидита Так как «сфера влияния» щитовидной железы огромна, признаки ее неправильной работы самые разнообразные. Первоначально симптомы аутоиммунного тиреоидита могут быть легкими, и их трудно заметить. Но со временем они становятся все более очевидными. В целом заболевание может медленно прогрессировать и способствовать разрушению щитовидной железы. Хотя бывают периоды, когда кажется, что щитовидная железа восстанавливает свою функцию. Наиболее частые симптомы: сложно вставать по утрам , разбитость и слабость, а с прогрессированием заболевания,- нарастающая слабость в течение дня

постепенная прибавка веса с отечностью

одутловатость лица (опухшее, отекшее лицо)

нарушение сна (бессонница)

ухудшение памяти и внимания, забывчивость, рассеянность

беспокойство, тревожность и депрессия

периоды потоотделения, похудания и раздражительности

проблемы с глотанием (затрудненное глотание, поперхивание)

припухлость шеи

головные боли

вздутие живота (метеоризм)

бледность, сухость кожи

ломкие ногти

выпадение бровей, ресниц , волос

повышенная чувствительность к холоду

боль в суставах и скованность

обильные или продолжительные менструальные кровотечения

бесплодие у женщин Подтвердить или опровергнуть диагноз аутоиммунного тиреоидита может только врач. Изменением стуктуры щитовидной железы по типу АИТ хорошо видны на УЗИ ( это – псевдоузлы, снижение эхогенности и повышение кровотока железы ), В то время как анализы - уровень ТТГ( тиреотропного гормона ), наличие антител не всегда подтверждают диагноз.

Мифы из интернета

Выставленный диагноз АИТ заставляет человека искать в интернете дополнительную информацию, поскольку он понимает, что ухудшение состояния связано с функцией щитовидной железы. Но интернет коварен, начиная читать и пытаясь помочь себе, человек может «заработать информационный стресс», а не только стресс от постановки диагноза.

Так чему не надо верить в интернете ?

1. «Аутоиммунный тиреоидит - неизбежно приводит к гипотиреозу».

Это не так , в некоторых случаях, функция щитовидной железы так и остается эутиреоидной ( «эу» -нормальный ) и никаких клинических проявлений ухудшения состояния не будет (даже через несколько лет) , только лабораторные изменения и изменения на УЗИ. А это не требует лечения.

2. «Узлы щитовидной железы , появившиеся при аутоиммунном тиреоидите, вдальнейшем будут только расти» .

Это не так, как правило, узлы при аутоиммунномтиреоидите имеют «воспалительную природу» , а так как любой аутоиммунный процесс имеет тенденциюк спонтанной ремиссии, узлы могут «исчезнуть» или уменьшиться в 2 раза, так как стихает воспаление. Так же как и увеличенныйобъемщитовидной железы ( гипертрофическая формааутоммунноготиреоидита) может «возвращаться» в норму.

3. «Аутоиммунный тиреоидит всегда лечится гормонами щитовидной железы, L-тироксином».

Нет, в некоторых случаях, и это не редкость, возможно не принимать гормоны, даже при уровне ТТГ 10 мкМЕ/мл и выше. Но это решает только врач!

4. «Если антитела к ТПО и ТГ не повышены, значит аутоиммунного тиреоидита нет».

К сожалению, есть серонегативняя форма аутоиммунного тиреоидита ( без антител), когда антитела не образуются, а воспаление есть .

5. «Йод при аутоиммунном тиреоидите противопроказан»

Это не совсем так, в некоторых случаях, назначение йода поможет не прибегать к гормональной терапии и снизить ТТГ. Но для этого желательно доказать нехватку йода, сдав или мочу на йод, или волосы на йод. Желательно, чтобы при этом показатель антител к ТПО и ТГ не был более 1000 МЕ/мл.

Кроме того, йод показан при аутоиммунном тиреоидите во время беременности.

6. «Если в начале заболевания показатели антител к ТПО и ТГ очень высоки, они уже не снизятся».

Антитела могут полностью нормализоваться!

7. «Аутоиммунный тиреоидит всегда наследуется, особенно по женской линии».

Нет, наследуется предрасположенность, а не заболевание.

Помоги себе сам

Старайтесь избегать токсинов, к которым относятся:

химикаты, нарушающие гормональный фон. Рабочая группа по окружающей среде (EWG) составила список химических веществ, которые могут повлиять на вашу эндокринную систему. Это: свинец, диоксин, атразин, фталаты, перхлораты, антипирены, мышьяк, ртуть, простые эфиры гликоля, перфторированные химические вещества (PFC), органофосфатные пестициды, бисфенол А.

избегайте контакта пластмасс с вашей едой или напитками. Пластик часто содержит заменители ВРА или ВРА. Будьте осторожны и с консервами.

Лучшим способом помощи себе при аутоиммунном тиреоидите является здоровый образ жизни.

Полноценный сон, хотя бы с 23:00 (поможет нормализовать гормон стресса-кортизол). Правильное питание, без «мусорной еды»: фаст-фуда, полуфабрикатов, соков, сладостей. Оптимальная двигательная активность. Профилактика ОРВИ и борьба со стрессами.



При аутоимунном тиреоидите важно снизить воспаление. Поэтому рекомендуется убрать из рациона:

·сахар и его заменители;

·глютен;

·консерванты;

·насыщенные жиры;

·растительные масла;

·некоторые виды молочки;

·продукты, вызывающие аллергию.

В многочисленных исследованиях показано, что на начальном этапе нарушений гормональной функции, человек может помочь себе не гормонами,а витаминами .

Курсами 2-3 раза в год принимать :

- селен , женщинам 50-100 мкг /мужчинам 100-150 мкг в сутки

-цинк, женщинам 20 мг/мужинам 40-60 мг в сутки

-витамин А 3000 МЕ в сутки

-витамин Д3 1500 МЕ минимально в сутки , желательно корректировать дозу с учетом уровня витамина Д3 крови .

Новая напасть

Первый отчет о случаи аутоиммунного тиреоидита после перенесенной коронавирусной инфекции был опубликован в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Итальянские медики диагностировали его у восемнадцатилетней девушки. О том, что коронавирус способен вызывать воспаления щитовидной железы свидетельствует и обзор , опубликованный специалистами Отделения эндокринологии и метаболических заболеваний госпиталя CHU-Larrey (Тулуза, Франция). Как говорится в статье, внелегочные проявления COVID-19 могут включать эндокринные формы, в том числе болезнь Хашимото (хроническое воспаление щитовидной железы аутоиммунного генеза) Причем некоторые пациенты с заболеванием COVID-19 средней и тяжелой степени испытывают воспаление щитовидной железы, которое отличается от воспаления щитовидной железы, вызванного другими вирусами. Согласно исследованию Илариа Мюллер, доктора медицинских наук Миланского университета, представленному на ежегодном собрании Эндокринного общества ENDO 2021, тиреоидит у людей с заболеванием COVID-19 средней и тяжелой степени отличается от типичного тиреоидита. Его признаки — отсутствие боли в шее, наличие легкой дисфункции, более высокая частота патологии среди мужчин и связь с тяжелым течением COVID-19.

«Через три месяца функция щитовидной железы пациентов нормализовалась, но признаки воспаления присутствовали примерно у трети пациентов", - сказал и. Мюллер. "Мы продолжаем наблюдать за этими пациентами, чтобы увидеть, что произойдет в течение следующих месяцев. Важно знать, оказывает ли вирус SARS-CoV-2 позднее негативное воздействие на щитовидную железу, чтобы своевременно диагностировать и в конечном итоге лечить это заболевание".

Поэтому после острой фазы COVID-19, спустя 3-6 месяцев необходимо сдать анализ крови на уровень гормонов щитовидной железы (Т3, Т4 свободный, тиреотропный гормон (ТТГ)) и антитела к щитовидной железе (анти-ТПО и анти-ТГ), провести УЗИ щитовидной железы с определением параметров кровотока и с результатами исследований обратиться к врачу-эндокринологу.

Опубликовано: 9 января 2022 г.