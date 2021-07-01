«Примите свои эмоции, чтобы чувствовать себя живым»

Наш гость: Ариан Кальво, клинический психолог и психотерапевт

Мы привыкли рассматривать проявление эмоций, как признак слабости, которую необходимо прятать. Однако любые эмоциональные реакции играют большую роль. Наше тело и наша психика взаимосвязаны: то, что происходит в душе, мгновенно отражается физиологически в виде определенной мимики, бледности или покраснения кожи, учащенного сердцебиения, слёз, смеха, поз тела. Эмоции выражают себя через тело, а тело влияет на душевное состояние. На этом, например, построена система релаксационных аутотренингов: расслабляя тело, мы успокаиваемся психологически.

Не бывает «плохих» и «хороших» эмоций, любые чувства имеют право на существование и возникают не случайно. «Плохими» мы называем те чувства, которые нам трудно пережить, но это не значит, что они «плохие». Чувства возникают помимо нашей воли, вне сознательного контроля. Довольно сложно усилием воли заставить себя не ревновать, не бояться, не гневаться и не испытывать горе. Сознательно мы можем лишь решить, что с этим чувством делать дальше, как поступать с точки зрения приличия – выразить его прямо сейчас или чуть позже, наедине с собой или близкими.

Порой мы боимся потерять над собой контроль, проявляя эмоции. Во время гнева можно применить насилие, а во время радости можно выглядеть смешным. Поэтому наши эмоции пугают нас. Так же мы боимся проявления эмоций со стороны других людей. Именно поэтому в обществе не принято неконтролируемое выражение эмоций, что порождает массу стереотипов и правил поведения. С детства нам твердят: «Ты же девочка, как ты можешь злиться?» или «Ты же мальчик, а мужчины не плачут». Типичная ошибка – «запрет» на переживание горя. Но горе необходимо оплакать, прожить, отпустить. Это естественная адаптивная реакция на ситуацию. Став взрослыми, мы порой не знаем, как справляться с эмоциональным стрессом - своим и чужим. Но надо запомнить: ни одна из наших эмоций не опасна, они - наши союзники, от которых не стоит постоянно ждать подвоха.

Подавляя болезненные эмоции, мы даём им выход через тело, что нередко оборачивается болезнями: психосоматические и гормональные заболевания на физическом уровне, фобии, неврозы, сердечно-сосудистые проблемы и психологические. Самоконтроль вызывает фрустрацию, создавая опасный разрыв между тем, что мы чувствуем и как себя ведем. Но стоит только начать прислушиваться к своим эмоциям, как вы установите связь с самим собой, сможете выразить своё «Я» и станете понятнее людям. И таким образом, приобретёте способность тонко взаимодействовать с другими, быть счастливым, чувствовать себя живым вдали от состояния глубокого безразличия, которое может развиться, когда эмоции систематически подавлялись в течение длительного времени.

Как научиться проявлять эмоции? Для начала необходимо честно определять, называть их и признавать свои эмоции в том виде, в котором они естественны. Позвольте себе испытывать их в полной мере. Выплёскивая гнев, вы как раз замещаете этим проявление насилия. Проживая горе, вы вновь наполняетесь энергией жизни. А радость и смех усиливают иммунную защиту. Проявление чувств, в свою очередь, даст вам внутреннюю раскрепощённость. Кроме того, эмоции сообщают нам важнейшую информацию о нас самих или о том, с чем мы имеем дело. Поэтому доверие к своим эмоциям можно и нужно воспитывать и тренировать.

Опубликовано: 3 августа 2021 г.