Скорость потока воздуха при чихании может достигать 160 км/ч -, а радиус брызг –8 метров.

35% людей чихают при внезапно включенном ярком свете. Так проявляется «световой чихательный рефлекс».

Во время чихания из-за увеличения давления в грудной клетке меняется ритм сердечных сокращений.

Чтобы не чихнуть в общественном месте, потрите спинку носа и медленно вдохните - часто срабатывает..

Ученые обнаружили много общего в реализации чиха и …оргазма. И то, и другое представляет собой мышечные сокращения, ведущие к разрядке.

Если сдерживать чихание, зажимая нос, можно повредить барабанную перепонку.

Люди не чихают во сне, так как нервы, вовлеченные в этот процесс, тоже отдыхают.

Опубликовано: 11 января 2020 г.