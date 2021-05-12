Уже известно, что использование антибиотиков в первые годы жизни нарушает микробиоту кишечника, что способствует развитию ожирения. Также они могут нарушить регуляцию иммунных реакций организма. Об этом сообщается в исследовании ученых университета Рутгерса. Они изучили влияние антибиотиков на внутриутробно развивающихся мышат, затем через несколько недель после рождения и, наконец, через полгода. Оказалось, что у них снизилась способность генерировать CD41 Т-клетки в толстом кишечнике, которые являются важным компонентом иммунных реакций на аллергены. Это имело далеко идущие последствия во взрослой жизни: у грызунов была нарушена программа блокировки аллергических реакций. Полученные результаты служат еще одним предупреждением о вреде бесконтрольного приема антибиотиков, особенно в раннем возрасте
Антибиотики и аллергия
Опубликовано: 27 мая 2021 г.
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