Анна Нетребко: «Я такая, какая есть»

В сентябре мировой оперной звезде исполняется 48 лет. Анна Нетребко призналась, что не мечтала о такой славе, рассказала о сложностях своей профессии и о том, как смогла сохранить естественность и искренность.

«Сейчас у меня самые лучшие годы»

Анна, вы сегодня вы в Москве, завтра в Вене, послезавтра в Нью-Йорке…. Год расписан по дням. Вы смогли привыкнуть к такой жизни?

Признаюсь честно, я не люблю ни аэропорты, ни самолеты. Когда человек работает в офисе и 2-3 раза в году летит отдыхать, то ему это в удовольствие. А для нас с Юсифом частые переезды - это рутина, дискомфорт.

С другой стороны, если вдруг это всё исчезнет из жизни, можно и заскучать (смеется). Наш дом – Вена, там мы проводим большую часть времени, нам там хорошо и уютно. Нью-Йорк мы тоже любим, хотя в его шуме долго находиться сложно, начинаем скучать по спокойной Европе. Было такое, что дома мы не были пять месяцев. Заехали на один день, чтобы перепаковать чемоданы и ехать дальше. Но так живем не только мы, так живут все наши коллеги-артисты.

С вами ездит и ваш сын Тьяго?

Да, как раз сын очень любит путешествовать на самолете и на поезде, ему это интересно. Мы уезжаем от него максимум на две недели, а в длительные поездки берем его с собой. Он из-за этого пропускает школу, поэтому с ним занимаются учителя и няни. Где бы мы ни были, стараемся ходить по музеям, гулять по городу, потому что ребенку хочется в парк, ему нужно двигаться.

Тьяго уже пятиклассник, он ходит в обычную школу?

Он три года учился в спецшколе для аутистов в Нью-Йорке, а сейчас уже второй год ходит в обычную школу в Вене. У него большой прогресс, он сумел адаптироваться, подружился с ребятами. Тиша очень общительный мальчик, хорошо учится, говорит на трёх языках.

Что даёт вам силы для жизни в таком графике?

Любовь к музыке. Если бы её не было, не было бы смысла во всём этом. Сейчас у меня самые лучшие, насыщенные годы. И как бы ни хотелось иногда отдохнуть, я понимаю, что надо интенсивно работать, а уже через несколько лет можно сбавить обороты. У нас с Юсифом серьезный репертуар, для которого нужны силы. Не хочется упускать этот момент.

На сцене вы проживаете много судеб, многие ваши героини умирают...

У меня примерно 50 партий, мне нравится менять роли. От некоторых я отказалась, потому что не легли на душу, что называется. Некоторые мне пришлось оставить из-за возраста, например, партию Наташи Ростовой, которая была мне близка.

В 22 года я исполняла партию Травиаты, впервые «умирая» на сцене, – это было интересно. С опытом пришло актерское мастерство, глубокое погружение в образ. И когда умирает твоя героиня, ты умираешь вместе с ней – столько сил и эмоций отдаешь. После этого хочется быстрее снять грим , уйти домой и побыть в покое с семьей и близкими людьми.

Вы сегодня мировая звезда, и смогли достичь этих высот, будучи простой кубанской казачкой…

Когда пришла та самая известность, у меня появился страх от того, что всё слишком рано случилось, что люди ставят меня в ранг звезды, которой я по сути не являюсь. Петь я умею, могу делать вещи, которые мало кто способен делать, - это я про себя знаю. И это, конечно, придает уверенности в себе. С другой стороны, если ты хорошо спел сегодня, это не значит, что и завтра хорошо споёшь: вдруг не зазвучит верхняя часть или мышцы в гипотонусе и не слушаются тебя... Поэтому каждый выход на сцену – это подтверждение собственного профессионализма. Петь сложно физически и эмоционально, поэтому моя профессия одна из самых сложных из всех существующих.

«Моему голосу нужно пространство»

Часто звёзды сидят на строгих диетах, насколько вы строги к себе? Юсиф, кстати, заметно постройнел.

Он старается ходить в спортзал везде, где мы выступаем. В итоге похудел на 14 килограммов, что мне категорически не нравится (смеется). Сама я не люблю диеты, просто веду нормальный образ жизни. Вы будете удивлены, узнав, как немного я ем. Поэтому мой вес не меняется, я ношу одежду одного размера уже 10 лет. Худеть ещё больше я не собираюсь, мне комфортно в своём весе. Я - человек свободный от предрассудков по поводу потери веса и стройности. Меня всё в себе устраивает, никаких 15 кг я не сбрасывала и не собираюсь!

Вы часто делитесь с подписчиками своего блога рецептами еды – неужели находите время готовить?

Я очень люблю готовить, но время действительно есть не всегда. Например, я мариную свинину в каштановом мёде и запекаю ее – на всё уходит 4,5 часа. Мне нравится смешивать солёные и сладкие продукты, люблю мясо со сладким брусничным соусом. С мужем мы не совпадаем по вкусовым пристрастиям – он ест одни блюда, я другие. Он не понимает, как можно есть мясо с варением (смеется). Но я могу приготовить для него хороший кубанский борщ, а азербайджанский плов с зеленью получился у меня со второй попытки.

Мы очень гостеприимные, любим принимать друзей, для которых я с удовольствием готовлю разные блюда - с курицей или мясом, запекаю рыбу, знаю сотни салатов. А сладкое я не очень люблю, но если десерт красивый и вкусный, то я его съем.

Правда, что на голос влияют любые колебания веса?

Немного похудеть – хорошо для здоровья, но сильно худеть вредно для голоса, это правда. Нам, оперным певцам, даже пресс нельзя качать. Потому что мышцы пресса первыми сокращаются, когда не хватает дыхания. А мне нужно, наоборот, их расслаблять, чтобы было глубокое дыхание.

Кстати, на мой голос повлияли роды. После рождения сына грудная клетка как будто расширилась, и голос стал насыщенным, глубоким, ему нужно пространство.

У вас есть страх потерять голос?

Нет, я не боюсь этого, но, конечно, знаю, что такое может быть и когда-то обязательно случится. Надо быть готовой ко всему. Профессия - не самое главное в моей жизни. У меня есть масса других увлечений и интересов, мне кажется, меня это и спасает. Пока голос мне подчиняется, провалов я не помню. Бывают неудачные постановки, от которых у публики может остаться не совсем приятное впечатление, но в себе я уверена.

Еще и болеть вам категорически нельзя – вас ждут поклонники…

Если вдруг я отменяю спектакль, значит, я физически не смогла встать с кровати. Такое бывает крайне редко. Если я двигаюсь, и пусть у меня нет разговорного голоса, я все равно буду петь спектакль. Один раз я вышла на сцену абсолютно больной, с температурой. К концу первого акта я медленно сползла по стеночке, меня заменили в антракте. Да, такое бывает. Ты думаешь, что сможешь выступить, а организм твой говорит – нет.

На сцене вы двигаетесь, танцуете, поёте даже лёжа… Всё это требует выносливости и физической подготовки?

У меня была довольно спортивная юность, есть разряды по акробатике, баскетболу, легкой атлетике. Такая физическая подготовка, конечно, помогает. Но сегодня я в основном пою в зал - это и есть настоящее оперное пение. А тогда был другой репертуар – игровые лёгкие партии. Сейчас партии тяжёлые, они требуют драматического настроя, а не актерского мастерства, тут главное спеть на дыхании. Лежа их не споешь, я должна быть «трубой», как мы говорим. Ты отдаешь все силы, это большая физическая нагрузка. После спектакля на следующий день болит всё тело, и уже точно не до спорта.

Есть ли у вас переживания по поводу возраста?

Появились у меня морщины или нет – мне всё равно. Я не хожу к косметологам или в спа, ничего не делаю с лицом. Грущу по другому поводу - со временем теряешь друзей, больше остается в прошлом...

У вас необычный гардероб, вы сами подбираете себе яркие наряды?

Я шопоголик-профессионал, знаю, где покупать и когда. У меня есть безумные, эпатажные вещи для вечеринок. Мне нравится каждый день что-то выдумывать, сочетать несочетаемое. Причем чем больше это не сочетается, тем больше мне нравится. Люблю авангардный стиль, лондонский андеграунд, аляпистость. Мне идут такие безумные вещи, они отражают мой характер. Хотя народ от этого в шоке, конечно (смеется).

«Моя семья – самое главное»

Как вам удается сохранять свою индивидуальность, непосредственность и умение пошутить?

Я ко всему стараюсь относиться с душой нараспашку. Радуюсь жизни, мне хорошо. У меня нет комплексов и нет таких вещей, которые меня гнетут. У меня совершенно нет никакой зависти. Я смогла найти себя, стала самой собой - такая, какая есть. Я никогда не была амбициозной, у меня не было мечты стать мировой звездой, иметь толпы поклонников. Не было этого, и нет. Мне хотелось добиться чего-то в профессии, хотелось выступать на сцене, потому что я просто люблю музыку и люблю выступать в театре.

Что помогает вам переживать различные сложности в жизни?

Думаю, мой характер и то, что досталось мне от родителей. Мой папа всю жизнь проработал геологом, он очень активный. Я похожа на него и на маму. Они оба – очень позитивные люди, у них есть вкус к жизни. Мне это передалось от них и помогает во многих ситуациях.

О чем мечтает Анна Нетребко?

Вот мой муж мечтает взять какую-нибудь простую машину и проехаться по глухим местам – не важно, в какой стране. Главное - посмотреть вокруг, пожить простой жизнью.

Чего хочу я? В моем возрасте и в моем положении странно говорить о мечтах, наоборот, я осмысливаю то, что в моей жизни уже состоялось. А состоялось очень многое и продолжает случаться. Как по-английски говорят – keep on going. Надо продолжать жить, делать то, что делаешь, сохранив при этом то, что у тебя есть. Иногда хочется тишины и спокойствия, но только иногда (смеется). До 35 лет для меня существовала только музыка и сцена, я не думала о семье. А сегодня семья, любимый мужчина и ребенок – это самое главное в моей жизни.

5 фактов об Анне Нетребко

1.Родилась на Кубани, в семье кубанских казаков: мать – инженер, отец – геолог.

2. Петь начала в детстве, училась в Санкт-Петербургской консерватории, победив на конкурсе, была приглашена в Мариинский театр, где будущую звезду «открыл» дирижёр Валерий Гергиев.

3. Первые деньги заработала, подрабатывая уборщицей в Мариинском театре.

4. Воспитывает 11-летнего сына Тьяго. Четыре года счастлива в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым.

5. Является страстным шопоголиком и обожает готовить.

5 рецептов Анны Нетребко

1. Гигантская бурая фасоль со свининой и белыми грибами в соусе из свежей паприки, томатов, аджики и физалисов – это вещь! Важно фасоль отварить заранее, потом тушить с луком, мясом, грибами и приправами минут 30 мин. Добавить сухофрукты, физалис или сухую алычу. Блюдо острое, но вам понравится!

2. Итальянское вегетарианское ризотто с красным корнем радиккьо (цикорий). На сковороде с оливковым маслом чуть припустить лук, добавить радиккьо и протушить ещё пару минут с добавлением белого вина. На другой сковороде на сливочном масле поджарить немного белый круглый рис, залить бульоном и готовить. Когда рис будет почти готов, выложите радиккьо и продолжайте готовить на слабом огне. В конце добавьте голландский сыр и дайте ему раствориться. Поперчите и сразу ешьте!

3. Оладьи из кабачков и моркови с зеленью, молодым чесноком и сметаной. Натереть кабачки и морковь не очень мелко, добавить чеснок, приправы (масала, куркума, красная паприка), яйцо и немного муки. Охладить и жарить.

4. Суп из белой спаржи. Спаржу очистить, нарезать и обжарить слегка с луком на сливочном масле. Залить любым бульоном и варить минут 10. Потом все размельчить в блендере и варить ещё минут 5 с добавлением головок спаржи и сухого белого вина. Сняв с огня, добавьте сливки и петрушку. Это вкусно и полезно.

5. Свекла по-краснодарски. Отварить свеклу, натереть на тёрке, мелко порезать и чуть поджарить лук, добавить в сковороду к луку тертую свеклу и густую томатную пасту. Тушить минут 5, добавив немного соли и чуть сахара. Выдавить чеснок и снять с огня. Подаётся в холодном виде с хрустящим хлебом, сырным салатом. Очень вкусно!