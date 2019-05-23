Ани Лорак: «Когда тебе хорошо, можешь поделиться этим с другими»

Певица рассказала, что именно мотивирует ее заниматься спортом и правильно питаться, как она справляется со стрессами и в каких случаях ее выручает чувство ответственности.

«Самый лучший корсет - это корсет из мышц »

Ани, скоро начнется сезон отпусков. Вы какой отдых предпочитаете?

Во время отдыха я люблю побыть наедине с собой – помедитировать, «послушать» тишину. Это полезная практика, в безмолвии ты лучше слышишь что у тебя внутри. Люблю наблюдать закаты и рассветы у моря...

Не мыслю отдыха без спа-процедур, массажа, ухода за собой и, конечно же, спорта. Можно привести в порядок кожу, но чтобы она имела тонус, мышцам нужна нагрузка. Не могу обойтись без спорта еще и потому, что привыкла к активной жизни. Например, мой гастрольный тур с шоу «Дива» по нагрузке сравним с преодолением марафонской дистанции: каждый день концерт со сложнейшими трюками и танцами .

Что помогает вам справляться с такими нагрузками?

Когда я готовлю сольную программу, танцую по 3–4 часа в день. Помимо этого ежедневно занимаюсь фитнесом дома хотя бы 20–30 минут: упражнения на пресс, для шеи, растяжка.

Я рада, что моя дочь София тоже любит танцевать, а ещё занимается гимнастикой. Этот вид спорта, как и любой другой, делает нас выносливыми. Танцы же классические и современные отлично подтягивают и формируют фигуру, потому что работают все мышцы одновременно.

Можно сказать, что вы - фанат ЗОЖ?

В целом, к здоровью я отношусь внимательно. К врачам хожу только по мере необходимости: если организм подаёт какой-нибудь тревожный сигнал. Занимаюсь спортом, правильно питаюсь, приобретаю полезные привычки.

Для меня самая лучшая диета, она же и диета на всю жизнь - это умеренное питание. Самый лучший корсет - это корсет из мышц. Я просто выработала для себя определенную систему, и она работает. Чтобы поддерживать себя в тонусе, мне не надо ехать в спортзал, я приучила себя заниматься дома. Просыпаясь утром, начинаю прямо в кровати делать упражнения на пресс, затем несколько потягиваний и приседаний делаю стоя. Такая зарядка на 15-20 минут - неотъемлемая часть утреннего ритуала, как почистить зубы и умыться. Даже если утром съемка или встреча, я все равно проснусь и без всяких отговорок буду делать свой комплекс упражнений. Я всегда в режиме.

Многие с энтузиазмом начинают так делать, но потом лень берёт своё…

Считаю, что к здоровому образу жизни человек должен прийти сам. Это дело выбора. Все, что навязано, не сможет прижиться. На самом деле человек может приучить себя к чему угодно. Было бы желание, сила воли, терпение и трудолюбие. А этими качествами обладает каждый человек! Просто у кого-то они в спящем режиме, надо просто включить их в работу. Каждый может слепить из себя того, кем он хочет быть. Когда кто-то говорит «Я всегда была пухленькой, такие у меня гены», я в это не верю. Всегда есть выбор.

В питании вам тоже удается придерживаться правил?

Конечно, но при этом я ни в чем себе не отказываю. Могу съесть жареную картошку, но есть я ее буду до трех часов дня. Я ориентируюсь на экватор дня, про который мне когда-то рассказала мой диетолог: количество съеденного до экватора должно быть больше, чем количество съеденного после него. То есть всё жирненькое и сладкое после обеденного времени — это вред.

Неужели вы совсем не знакомы с вредными привычками?

Мне повезло: моя юность была подчинена жесткой дисциплине. Сначала был конкурс «Утренняя звезда», потом запись первого альбома, потом первый профессиональный контракт. Когда мои подружки ходили по дискотекам и «познавали» взрослую жизнь, я пропадала в студии. По сути у меня не было той разбитной и разгульной юности, какая была у других девчонок. Только чувство ответственности, четкие графики и цели. Поэтому, я не успела сделать ничего того, о чем могла бы потом пожалеть (смеется).

У меня хватило ума не начать курить, потому что от курения портятся голосовые связки, а для меня это самое важное. Мне повезло, что я могла анализировать что-то на примере других и делать правильный выбор. Меня воспитали самостоятельной, это качество помогало мне всегда и помогает по сей день.

А если ваша дочь будет не столь осознанной?

Мы много с ней разговариваем, я стараюсь объяснять, почему что-то запрещаю. Нужно действовать через сознание. Жесткие меры вызывают у ребенка еще больший интерес и формируют обиду «со мной не считаются». Ребенок – это личность, нельзя ему приказывать, ты лишь его проводник в этом мире. Нужно донести, показать, объяснить, уберечь. А самое главное –научить делать выбор. Не могу сказать, что у меня все здорово получается, я тоже только учусь, разные ситуации бывают, но я стараюсь.

«Нужно быть гибкой и мудрой»

Почему у вас возник интерес к психологии?

Меня с детства интересовала наука о людях: почему человек поступает так, а не иначе, каков ход его мыслей, что им движет. С удовольствием читаю литературу по психологии, а первой книгой, которая помогла мне разобраться в человеческих взаимоотношениях, стала Библия. До сих пор она помогает мне справиться со многими жизненными ситуациями. Интересно, что каждый трактует Библию по-разному. Например, фраза «Возлюби ближнего как самого себя». Она не означает - люби всех! Главное - понять как любить себя. А кто учил нас любить себя? Общество устроено так, чтобы ты себя не любил. Поэтому как именно каждый к этому придёт, такая у него и будет жизнь. Путь к себе – это самое интересное.

Вы любите себя?

Не могу сказать, что я до конца люблю себя. Я на пути к этому. Я научилась слышать себя, баловать себя, уважать свои желания. И тут очень тонкая грань, чтобы эта любовь к себе не переросла в эгоизм.

Есть у вас качества характера, которые вам мешают?

Мне кажется, я чрезмерно доверчива и это качество не всегда мне на пользу. Или, допустим, в работе умение добиваться своего, отстаивать свою точку зрения – это положительная черта, а в отношениях с близким человеком - разрушительная. Нужно быть гибкой и мудрой. Я много анализирую и понимаю, что некоторые наши мысли бывают более разрушительными, чем алкоголь и никотин. Они буквально отравляют реальность, управляют тобой. Большой вопрос – как справиться с ними?

У вас есть опыт общения с психологами?

Да, в моей жизни были моменты, когда я посещала психолога. Но это было всего несколько раз, потому что я сама умею вытаскивать себя из сложных ситуаций. Психологи могут помочь разобраться в каких-то вопросах, но они не могут их решить. Решать должен сам человек. Психолог может показать тебе ту сторону, которую ты мог не увидеть - просто иная точка зрения на одну и ту же ситуацию. А ты можешь ее принять или не принять.

А нужен ли психолог ребенку?

Мне нравится, что в школах есть психологи. Я как мать первоклассницы понимаю, какой большой стресс ждет детей в школе. Детство заканчивается и ребенок попадает в социум, где есть обязанности. Психолог может наблюдать и помогать ребенку адаптироваться. Нам всем нужны путеводители, пока мы не окрепнем. Поэтому хорошо, что есть такие люди, которые работают с детьми.

«Музыка оказывает волшебное воздействие»

Если расставить приоритеты, то как расположились бы ваши роли?

Я, мой ребенок, моя семья. Потом моя работа, которая необходима для самореализации. На четвертом месте мои друзья, очень близкие люди. Вот по такому принципу, для меня это правильный баланс. Важно жить в согласии с собой. Если ставить себя на последнее место, то не будешь себя уважать, и наступит дисгармония.

Люди хотят дружить с Каролиной или с популярной певицей Ани Лорак?

Есть такие, которые хотят дружить с Ани Лорак, это публичная дружба. Поэтому я рада, что мои настоящие друзья не из шоу-бизнеса. В общении с ними я не «держу спину» и не играю роли, а могу быть собой.

Как вы справляетесь со стрессами?

Есть прекрасные средства: сон, плавание, шопинг, музыка. Музыка оказывает волшебное действие на человека, она лечит. Мне хочется, чтобы мои песни помогали людям. Например, песня «Я тебя ждала» основана на реальных событиях моей жизни, она о боли, о напрасных ожиданиях. Мне хочется, чтобы эта очень личная песня помогла женщинам пережить сложные ситуации в своей жизни.

Вы живете в гармонии с собой и миром?

Живу в гармонии рядом со своей дочерью. Она продолжение меня и всего нашего женского рода, словно в ней соединилась вся мудрость. Я нахожусь в гармонии, когда на сцене. Чувствую, что я там, где должна быть. Я счастлива, когда пою. Я отношусь к этому не как к ремеслу, а как к некой миссии, мне нравится петь для людей. Я получаю неимоверное удовольствие, когда могу быть источником чьей-то радости и улыбок. Это и меня делает безумно счастливой!

5 фактов об Ани Лорак Каролина Куек родилась в Западной Украине, в многодетной семье. Начала петь с 4 лет. Известность певице принесло российское шоу «Утренняя звезда». Тогда же Каролина стала Ани Лорак. На конкурсе «Евровидение» в 2008 году представляла Украину и заняла 2-е место с песней «Shady Lady». Воспитывает 8-летнюю дочь Софию. По гастрольному райдеру у нее всегда должны быть зеленый чай, морковь, огурцы, яблоки.

5 советов Ани Лорак: 1.Иногда надо грустить. Невозможно запрограммировать себя на постоянный позитив. Наша жизнь как погода: то дождь, то солнце – нужна разная гамма чувств. 2. Как м ы чистим зубы и умываемся, точно так же важна зарядка: п ресс, растяжка, приседания. 30 минут каждый день - достаточно. 3. Пойте, танцуйте, слушайте музыку – это даст ощущение радости и поможет настроиться на правильную волну. 4. Идеальный витаминный напиток в любое время года – яблочный фреш. 5. Лучшие моменты жизни не в будущем, они происходят прямо сейчас! Не пропустите их.