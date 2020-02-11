Анатомия страха

СТРАХ УСИЛИВАЕТ БОЛЬ, МЕШАЕТ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, ТОЛКАЕТ НА НЕОБДУМАННЫЕ ПОСТУПКИ. ПРИ ЭТОМ СТРАХИ ПОМОГАЮТ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ. ТАК СТОИТ ЛИ ОТ НИХ ИЗБАВЛЯТЬСЯ?

Консультант врач-психиатр Сергей Кистенёв

Инстинкт самосохранения

Страх - фундаментальная, связанная с эволюцией реакция, призванная защитить организм от предполагаемой угрозы и позволить ему выжить. Мы боимся змей потому, что наши предки ходили без обуви и имели все шансы быть укушенными. То же самое касается боязни темноты. Именно в ночное время вероятность попасть в лапы хищника была особенно высока. Казалось бы, времена пещерной «босоногой» жизни позади и можно забыть о доброй половине страхов, но люди продолжают настороженно реагировать на давних «врагов». Исследования показывают, что наш мозг приспособлен быстро и безошибочно выделять из множества стимулов угрожающие. Но реакция на них разнится, и зависит от предыдущего опыта. Например, эксперименты с обезьянами показали, что особи, выращенные в лабораторных условиях, демонстрируют менее выраженный испуг во время наблюдения за змеей, чем их «дикие» сородичи.

Выученные страхи

Помимо врожденных, «инстинктивных» страхов (темноты, замкнутого пространства, незнакомых людей и пр.), которые универсальны для всех людей независимо от культурной принадлежности, существуют приобретенные. Они обусловлены травмирующими жизненными ситуациями, с которыми столкнулся человек. Например, неудачное посещение врача может сформировать боязнь уколов и крови. Или пережитый в детстве неудачный опыт обучения плаванию, спровоцировать страх утопления.

Как правило, «выученные» страхи со временем преодолеваются, однако, в некоторых случаях не угасают, а, наоборот, разгораются и могут привести к развитию самой настоящей фобии. Ученые предполагают, что существует генетическая предрасположенность к тревожным расстройствам. Да и сам предмет фобии может иметь наследственную природу.

В исследовании на мышах было показано, что особи, приученные бояться определенного запаха, передают этот страх своему потомству. У людей процесс передачи страха по наследству не ограничивается изменениями в ДНК. Чрезвычайно важен поведенческий аспект: мама, которую в детстве серьезно покусала собака, с большой вероятностью будет всячески запугивать ребенка, чтобы защитить его от любого контакта с этим животным.

Может показаться, что появилось много новых страхов: финансового кризиса, болезней, войн, насилия и пр. «На самом деле страхи остались прежними, поменялись лишь обстоятельства», - говорит Сергей Владимирович Кистенёв. Человека всегда пугала перспектива остаться без еды, заболеть, быть убитым или покалеченным. … А с развитием технологий к этому списку добавились падающие самолеты, взрывающиеся атомные станции, биологическое оружие …

Бояться или нет?

При столкновении с угрозой у человека активируются три ключевые области головного мозга. Первым всегда отзывается миндалевидное тело (амигдала), будь то маленький паучок на стене или верзила-незнакомец в темном переулке. Эта область служит главным эмоциональным "маячком", оповещающим организм об опасности и мобилизующим внутренние ресурсы человека, ускоряя его дыхание и пульс, и готовя тело к активным действиям - борьбе или бегству.

Амигдала работает в тесной сцепке с гиппокампом, хранилищем памяти, и префронтальной корой – аналитическим центром мозга. Они помогают правильно интерпретировать предполагаемую угрозу, исходя из контекста и прошлого опыта. Допустим, перед вами прогуливается лев. Первая реакция, которую подсказывает амигдала, - бежать, не оглядываясь! А если царь зверей сидит в клетке в зоопарке? Тогда можно не бояться.

Для того чтобы человек в итоге принял правильное решение, «мыслящий» мозг должен дать обратную связь «эмоциональному» мозгу. Преодоление первоначального порыва «сражаться или бежать» через осознание нереальности угрозы дарит человеку чувство безопасности и удовлетворения. Вот почему многие любят «ужастики». Но не все.

Все это страшно иррационально

Некоторые люди неспособны затормозить бурную деятельность своей амигдалы, поэтому воспринимают ужастики из фильмов и литературы слишком близко к сердцу, словно им и вправду что-то угрожает в реальной жизни. То же чувство испытывает человек, страдающий фобией или посттравматическим стрессовым расстройством. Неконтролируемый страх «перевозбуждает» его миндалину, приводя организм в состояние стресса и мешая префронтальной коре трезво оценить ситуацию.

Решающую роль в появлении этого иррационального страха играют глубоко укоренившиеся негативные воспоминания о прошлом опыте. Так, переживший автомобильную аварию еще долгое время вздрагивает даже от простого визга тормозов. Затем эта условная реакция угасает, но память о первоначальном печальном событии никуда не исчезает и может снова дать о себе знать, если возникнет похожая ситуация.

Ученые Западного университета в Лондоне обнаружили, что психотравмирующие эпизоды вызывают долгосрочную активацию нейронов миндалины и гиппокампа. Это означает, что у человека может длительное время сохраняться чувство повышенной тревожности, связанное с предметом страха, лишая его возможности нормально функционировать и радоваться жизни. Можно ли это исправить?

Пытаться подавить страх – не выход

Не стоит пытаться напрямую подавить в человеке навязчивый страх, особенно если речь идет о так называемом «оправданном» страхе, развившемся на почве тяжелой физической или психологической травмы. В случае с иррациональным страхом подобный прием тоже не пройдет, а скорее приведет к обратному результату. Это наглядно показали американские ученые, сравнив эффективность разных стратегий, которые используют беременные женщины в США для снижения паники во время эпидемии Зика. Самым провальным оказался метод вытеснения: те, кто сознательно старался подавить в себе любые опасения на этот счет, в будущем демонстрировали наиболее высокий уровень тревоги. Вывод очевиден: страх не нужно подавлять, надо учиться его укрощать.

Пугающее ожидание

Больше всего в опасной ситуации многих тревожит неизвестность будущего, чем, к слову, умело пользуются создатели фильмов ужасов. Состояние тревожного ожидания усиливает ощущение предстоящей угрозы, что, в свою очередь, может влиять на субъективное восприятие времени и боли. И это научно доказано! Например, начинающим парашютистам кажется, что ожидание перед прыжком из самолета длится бесконечно, хотя на деле занимает считанные минуты.

Этот феномен в той или иной мере знаком каждому. Вспомните, как вы себя «накручиваете» накануне важного собеседования или в очереди к стоматологу. Не корите себя. «Тревога ожидания» - это нормальная реакция организма, которая помогает «собраться», и регулировать ее следует только в том случае, если она принимает деструктивный характер. Лучше всего усмиряет страх ощущение контроля над ситуацией. А контроль достигается благодаря осознанности и информированности.

Бояться не надо, надо знать

Распространенный среди женщин страх родов обычно вызван драматическими рассказами более опытных подружек и засильем мифов, связанных с этой темой. Поэтому очень важным этапом подготовки к появлению ребенка на свет является посещение специальных курсов для беременных. На занятиях проводятся разъяснительные беседы о клиническом течении родов и формируется положительная психологическая установка: «на финише ваш ждет главный приз».

Такой рациональный подход применим и к других страхам. Боитесь летать? Самое время познакомиться с тем, как устроен самолет, откуда берутся те самые «странные» звуки, которые обычно ввергают в панику, что такое «зона турбулентности» и какие ситуации реально могут приключиться на борту авиалайнера. А для полного погружения в тему можно сходить на экскурсию в авиатренажерный центр. Знания – это основная сила в борьбе со страхом, особенно если они подкреплены действиями.

Клин клином

Намеренное погружение человека в пугающий его контекст с успехом применяется даже в случае серьезных тревожных расстройств. Этот метод берет начало в теории условного рефлекса Павлова, которая рассматривает фобию как реакцию на угрожающий стимул. Поэтому, чтобы произошло угасание этой реакции требуется постоянно, но постепенно сталкивать пациента с объектом его фобии. Конечно, это не гарантирует того, что человек полностью избавиться от своего страха, но позволит ему менее эмоционально реагировать и принимать адекватные решения в похожих угрожающих обстоятельствах.

Эта «схема» хороша знакома жителям Израиля, регулярно подвергающимся бомбардировкам со стороны арабов: там никто уже не обмирает от ужаса, услышав сирену воздушной тревоги, все деловито бегут в бомбоубежище.

Раздутые страхи

Многие современные страхи регулярно подпитываются средствами массовой информации и интернетом, что может привести к «социальной панике». Как правило, эта паника не соответствует реальной угрозе.

«Типичный пример: люди почему-то боятся заболеть вирусом Зика или Эболы, хотя тот же вирус гриппа статистически более вероятен и тоже опасен. От него ежегодно погибают миллионы, но мы все равно не относимся к нему серьезно, зато «экзотические» инфекции превозносим и страшимся. Такое положение дел напрямую связано с деятельностью СМИ, которые формируют общественное мнение, но не всегда способны разобраться в вопросе. То же самое касается боязни глютена, генно-модифицированных продуктов и прививок: в информационном пространстве возникает «повод», а дальше люди подхватывают его и начинают на нем спекулировать. Проблема «раздутых страхов» стоит очень остро, и, пожалуй, единственный способ борьбы с этим явлением –просвещение. Тогда есть шанс, что эти страхи уйдут в небытие, как в свое время страх ведьм, рыжих женщин и черных кошек», - говорит Сергей Кистенёв.

Каждому хотя бы раз жизни приходиться сталкиваться с пугающей ситуацией. Можно испугаться и убежать. Или сражаться. Или на время уйти в себя и все хорошенечко переосмыслить. Идеального рецепта, как справиться со страхом, нет. Главное, помнить, что cтрах может не только разрушить человека, но и вознести его на вершину. Все зависит от того, кто из вас будет стоять у руля.

Лечение страха во сне

Ученые из медицинской школы имени Файнберга при Северо-Западном университете пытаются приучать пациентов к страху во сне. В течение дня у участников исследования они вырабатывали прочную ассоциативную связь между негативными стимулами и определенными запахами, а ночью, когда волонтеры спали, им многократно предъявляли эти ароматы. Результаты показали, что на утро испытуемые реагировали на угрожающие объекты менее эмоционально.

Тетрис в помощь

По мнению экспертов, психотерапевтическое лечение тревожных расстройств в идеале нужно проводить в комплексе с релаксационными техниками, такими как осознанное управление дыханием, медитация и йога. Еще один нестандартный способ отвлечься от насущных страхов предложили в Оксфорде. Это игра в тетрис. Ученые обнаружили, что в процессе складывания падающих «кубиков» у людей модифицируются воспоминания о негативных событиях.