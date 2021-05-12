Анастасия Спиридонова: «Женщина может быть красивой в любом весе»

Финалистка «Голоса», победительница «Трёх аккордов», а теперь и победительница нового сезона проекта «Точь-в-точь» призналась, что боится выходить на сцену. Певица рассказала «Здоровью» о своих детских комплексах, экспериментах с диетами и отношении к пластической хирургии

«Я всегда была девочкой в теле»

Анастасия, сейчас вы популярная певица с узнаваемым голосом, у вас много поклонников. А с чего всё начиналось?

В школе я играла в команде КВН. На одном из выступлений одноклассница отметила, что у меня неплохо получается петь, и она привела меня в детскую студию «Терминал». Это было в городе Великие Луки. Через два месяца занятий я попала на городской детский конкурс. Это было моё первое выступление на сцене. И оно было настолько успешным, что я сразу заняла первое место в своей возрастной категории. Именно в этот самый первый выход на сцену поняла, что это мое. Эмоции зрителей, победа, денежный приз, что для меня тогда было первой зарплатой, красивый образ – всё это вдохновило меня на решение стать певицей.

Публичное выступление на сцене вас не испугало?

Признаюсь, и тогда, и сейчас мне страшно одинаково. Я могу задыхаться, меня может трясти от волнения перед выходом на сцену. А ты перебарываешь себя, выходишь к зрителю и улыбаешься. И это состояние, как наркотик.

После той победы я продолжила свои занятия вокалом в студии. Мой руководитель Александр Петрович Яровой стал возить меня на различные детские конкурсы по России и за границу. И везде я выступала успешно, занимала лучшие места. На одном из конкурсов педагог из эстрадно-джазового колледжа пригласила меня приехать на прослушивание. Эта встреча и определила мою дальнейшую судьбу.

В подростковом возрасте девочки часто стесняются своей внешности. Вам это знакомо?

Очень! Так вышло, что в классе я была на год всех старше. Соответственно, у меня раньше, чем у других девочек, начала расти грудь. Жутко этого стеснялась. Мальчики надо мной смеялись. Могли подбежать и ткнуть в нее пальцем с криком: «Настоящая!». Я всегда была девочкой в теле, никогда не была худой, и это тоже меня выделяло в классе. Конечно, какие-то комплексы по этому поводу, пожалуй, с детства.

Эти комплексы с вами до сих пор?

Они меня преследуют всё время. Считается, что для профессии, которую я выбрала, нужно быть худой, даже не стройной. Помню, когда уже поступила в эстрадно-джазовый колледж на Ордынке, на первом же занятии мой педагог сказал: «Ничего, наверное, из тебя не выйдет. Посмотри – ты толстая, петь не умеешь, некрасивая». Так меня встретил Константин Викторович Рощин. А я как раз только гран-при «Золотого голоса» Северо-Запада получила. И вот такой щелчок по носу в Москве. Уже позже поняла, что это его методика для «звёздных» студентов была. Он был добрым и внимательным педагогом, понимал, что нужно сказать, чтобы это зацепило и заставило по-настоящему работать. Но всё равно, тогда это было очень обидно слышать.

Потом часто слышали, что яркая, талантливая, но не подходите нам?

Напрямую мне так не говорили. Но я ведь попала в «Голос», когда мне 28 или 29 лет было. А до этого прошла кастинги «Фабрики звезд», «Народного артиста», «Новой волны». И меня никуда не взяли. Скажу нескромно – я всегда знала, что хорошо пою. Но, когда не берут, естественно, начинаешь копаться в себе и думать: «А почему же я не подошла»? И зачастую оправдывала это тем, что толстая, некрасивая, бесталанная. В шоу «Голос» члены жюри меня не видели - слепое прослушивание. И когда я прошла, если честно, мысль промелькнула, что мне повезло, потому что они меня не видели (смеется).

«Я не сладкоежка, а булочкоежка»

Если вы во всех подобных неудачах винили свой вес, значит, вы точно сидели на диетах…

В студенчестве и перед кастингами, конечно. И голодала в буквальном смысле, и на «кремлевской» диете сидела. Она тогда была очень модная. И я худела на ней! Но только потом вес стремительно возвращался.

Казалось бы, всего 15-20 лет прошло, но как изменился мир вокруг. Это было время, когда не было культа ЗОЖ, да и Интернет как ресурс не был еще так развит, как сейчас. Уже были популярны фитнес-залы, только у студентов на них не было денег. Мы пытались с подружками совершать пробежки, интуитивно понимали - надо что-то делать. Бег быстро надоел.

Однажды у меня было, наверное, самое экстремальное похудение - перед «Евровидением» в 2010 году. С группой «Los Девчаtos» я участвовала в национальном отборе. Перед этим 10 дней сидела на кефире. При этом у меня были головокружения, внутри начались боли, но я держалась. Похудела на 10 кило. Теперь я могу сказать, что это того не стоило. Важно понимать - экстремальные и экспресс-диеты, если и принесут результат видимый, то в итоге ущерба организму будет больше. Во-первых, килограммы обратно быстро вернутся. Во-вторых, можно что-то испортить, сломать в своём организме.

А к диетологу когда-нибудь обращались?

В 2017 году у меня был сольный концерт в Кремле. За полгода до этого я обратилась к диетологу.

Это было связано с тем, что вы хотели улучшить состояние здоровья, или это была подготовка к концерту?

Скажу честно... Однажды я увидела собственное выступление по телевизору. В кадре был момент, когда камера делает облёт вокруг меня. То, что увидела, мне не понравилось. Мне впервые не понравилось настолько, что я решила обратиться к специалистам. Сейчас у меня такой же период, и я опять в начале пути.

Из чего состоит этот путь?

Это должна быть система – сбалансированное питание, нормальный сон и спорт. Только в этом случае будет результат. Спорт всегда есть в моей жизни, в разных пропорциях, конечно. К сожалению, во время пандемии мне было настолько страшно заболеть, что я практически весь прошлый год не посещала фитнес-клуб. Но старалась в хорошую погоду ездить на велосипеде, делать дома кардио на беговой дорожке. Сейчас я планирую к кардио добавить силовую нагрузку. Но одного спорта для похудения недостаточно.

Какие у вас правила питания?

Есть несколько простых принципов, которые помогли мне скинуть 10 кило за три месяца вообще без спорта. Все углеводы – утром. Никаких молочных продуктов. Если молоко, то оно должно быть соевое или миндальное. Кокосовое только до 4 часов дня. Белок - днём, это может быть красное мясо или красная рыба, то есть «всё красное». А вечером тоже белок, но только белый – кролик, индейка, курица, белая рыба, морепродукты. То же касается и овощей. В обед они могут быть любые цветные. Но, естественно, без картофеля и желательно без всего сладкого – свёклы, перца, моркови, томатов. А вечером - всё зелёное. Больше никаких секретов нет! На дневной перекус я беру орехи, сухофрукты, яблоко. Салаты заправляю лимонным соком и ложкой оливкового масла. Всё настолько просто.

Где среди этих правил место сладкому?

Я не сладкоежка. У меня есть другая проблема – я булочкоежка. Мои кайфушки – это тесто, иногда даже несладкое. Как-то делилась с подписчиками рецептом ПП-штруделя в лаваше, который 10 минут запекается в духовке. Делаю его иногда на завтрак, если хочу съесть что-то сладкое и при этом низкокалорийное. Даю эксклюзивный рецепт: очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками, потушите их на кокосовом масле вместе с грецкими орехами, изюмом, мёдом и корицей, а затем разложите на лаваше и скатайте в рулет. Отправляете в духовку до появления золотистого цвета. Готово!

Многие люди начинают худеть, а потом у кого-то терпения не хватает или надоедает. Как у вас с силой воли?

Скажу так: если бы у меня не было такой публичной профессии, наверное, я бы вообще ничего не делала. Мне иногда кажется, если бы я действительно хотела весить 55 килограммов, я бы весила. Для меня это не вопрос силы воли. В моём представлении понятия «вес» и «красота» о разном. В любом весе женщина может быть красивой. Некрасивых женщин не бывает, а неухоженные бывают. Мне кажется, очень важно, как ты сама себя чувствуешь в том весе, который у тебя есть. Моя цель – чувствовать себя здоровой, быть энергичной и лёгкой. Я занимаюсь спортом, слежу за питанием и чувствую себя хорошо.

«Красота – это набор личных качеств»

Когда вас сейчас называют красивой и роскошной, что чувствуете в этот момент?

Нужно понимать, что когда артист выходит на сцену, над ним поработали стилист, профессиональный парикмахер, визажист – целая команда. Я понимаю, что я симпатичная. Нет, это не комплекс, и страшненькой я себя считаю. Во-первых, мне кажется, если женщина говорит сама о своей красоте, что-то с её головой не так. Это нескромно. Если человек действительно красив, это не нуждается в том, чтобы это произносить. Для меня красота – это не культ. В моем представлении красота – это набор качеств. Это и ум, и чувство юмора, и отношение к жизни, и много еще чего. Отвечая на вопрос, скажу так – глядя на себя в зеркало, я улыбаюсь.

Как часто вы обращаетесь к косметологу?

Мне немного за 30, пока я обхожусь какими-то простыми процедурами у косметолога. Но бываю у него крайне редко, не всегда есть время. В основном это аппаратные процедуры, подтягивающие кожу, максимум биоревитализация. Очень нравится эффект от плазмолифтинга. Ну, и массаж, уходовые маски - это я все очень люблю. Своему косметологу я очень доверяю и всегда прислушиваюсь к ее советам. По ее словам, стареть я буду красиво (смеется).

Я понимаю, что когда-то у меня возникнет необходимость прибегнуть, например, к пластической хирургии. Хочется выглядеть привлекательно не только на сцене, но и в жизни. Поэтому допускаю, что после родов захочу сделать пластику груди или, например, после 50 лет подтяжку лица. Ко всем вмешательствам отношусь довольно легко. Возможно потому, что сейчас у меня в этом нет необходимости. Но если к этим манипуляциям будут явные показания, то почему нет.

Мне нравится, как стареет Моника Беллуччи. У нее есть морщины, но она ухоженная женщина - всегда маникюр, прокрашенные волосы, легкий мейкап, простая, но элегантная одежда. Ничего вульгарного и чрезмерного. На нее приятно смотреть.

Как правило, публичные люди предпочитают отдых достаточно уединённый. Вам тоже такой по душе?

До встречи с мужем отдых для меня был традиционным – приехать куда-то к морю, взять коктейль и валяться на пляже. Теперь многое изменилось. Наш с мужем отдых - это много плавать, много ходить, играть в бадминтон, ездить на рыбалку. Если мы в Европе, то обязательно длительные пешие прогулки и экскурсии. Если в Азии и Африке – поход по джунглям. Мне это всё стало интересно. В нашей паре я – такой ленивый медвежонок, а он – тот медвежонок, который пинает меня и говорит: «Пойдём. Жизнь прекрасна и удивительна». И мы идём. Конечно, иногда хочется полного уединения, чтобы никого вокруг. Но это зависит от места, куда мы едем. Если оно очень популярно, то подбираем вариант размещения такой, чтобы нам было комфортно.

Очень надеюсь, что ситуация с пандемией стабилизируется и у людей снова появится возможность путешествовать. Но даже в нашей стране много очень красивых мест, куда стоит поехать, чтобы насладиться видами. За работой мы часто не замечаем того, что нас окружает. Не теряйте времени, выходите чаще в парки, гуляйте с детьми, катайтесь на велосипеде, вставайте на роликовые коньки. Как можно больше бывайте на свежем воздухе и улыбайтесь близким, солнцу, зеленой траве, жизни! Радость – в простых вещах.

5 фактов об Анастасии Спиридоновой

1. Родилась в Казахстане. В 10 лет переехала с родителями в Великие Луки Псковской области. Занималась в вокальной студии, окончила Государственный музыкальный колледж эстрадно-джазового искусства в Москве.

2. Стала широко известна в 2012 году благодаря проекту «Голос» на Первом канале, где заняла третье место.

3. Обладательница Гран-при международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», где приз ей вручил британский певец Seal.

4. Является не только исполнителем, но и автором песен.

5. В 2018 года вышла замуж за одноклассника, свадьба прошла в родном городе молодожёнов – в Великих Луках.

5 советов Анастасии Спиридоновой

1. Чтобы хорошо выглядеть, не нужно сидеть на диете. Лучше правильно питаться и сделать подобную систему образом жизни.

2. Ты никогда не узнаешь, есть ли у тебя талант или способности, пока не попробуешь себя в чём-то.

3. Когда у меня на какое-то время спадает интерес к спорту, то я просто меняю вид тренировки. Попробуйте и вы!

4. Самое главное – это семья. Напитаться энергией можно только рядом с родными и любимыми.

5. Если у вас плохое настроение, попробуйте хотя бы механически поулыбаться несколько минут, глядя в зеркало, и настроение изменится.

Опубликовано: 19 мая 2021 г.