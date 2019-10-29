АНАЛИЗ «НА ГЛИСТЫ»

Мошенники от медицины предлагают сдавать эти анализы каждому. Конечно, это не нужно, но иногда выяснить, не поселился ли в нас нахлебник, бывает необходимо.

Кто в доме хозяин?

Человек – царь природы. При этом он зачастую является всего лишь уютным местом для проживания и размножения других предприимчивых организмов. И такое соседство может иметь крайне неприятные последствия для здоровья. Речь идет о гельминтозах – заболеваниях, которые вызваны проникновением в организм паразитических червей (глистов или по-научному гельминтов). По данным Всемирной Организации Здравоохранения в течение жизни практически каждый человек переносил заражение глистами, и чаще с этой проблемой сталкиваются в детском возрасте.

Доктор Антонио Монтресор является куратором глобальной программы ВОЗ по дегельминтизации (борьбе с гельминтозами). Он заявляет, что в 2014 году данная кампания охватила около 395 миллионов детей, это стало крупнейшим глобальным мероприятием в области общественного здравоохранения, а к 2020 году путем налаживания регулярного лечения планируется излечить 75% от 873 миллионов детей в районах с высокой распространённостью данной инфекции. В России ежегодно выявляют около 1 миллиона зараженных гельминтами, при этом ведущие паразитологи опасаются, что реальные цифры ещё выше.

Почему гостям не рады?

Гельминты сильно различаются между собой по способу проникновения в человеческий организм, органам и тканям, в которых паразитируют, и вызываемым ими симптомам. Однако во всех случаях процесс можно разделить на две стадии: в первую очередь все черви или их личинки травмируют органы, через которые они мигрируют, а затем запускают аллергические и воспалительные реакции. В дальнейшем продукты жизнедеятельности гельминтов накапливаются и оказывают токсическое влияние, снижая иммунитет «хозяина». Микрофлора нашего кишечника самостоятельно вырабатывает жизненно важные витамины, там же происходит всасывание витаминов, получаемых с пищей.

Глисты выделяют особые вещества, которые блокируют их синтез и нарушают всасывание витаминов, тем самым вызывая гипо- и авитаминозы. Для поддержания своей жизнедеятельности гельминты используют железо, которое поступает в организм с пищей, что приводит к развитию железодефицитной анемии. Еще одним крайне опасным последствием длительного пребывания таких гостей может стать появление онкологических заболеваний. Гельминты вызывают хроническое воспаление, и организм пытается восстановить поврежденный участок. В условиях ускоренного воспроизведения новых клеток взамен поврежденных воспалением повышается частота генетических поломок в них, то есть увеличивается риск появления так называемых «раковых клеток» с нарушенным геномом.

Таким образом, заражение глистами является очень серьёзным травмирующим фактором для организма и приводит к еще более опасным состояниям. Для детей хронические гельминтозы могут обернуться задержкой физического и умственного развития. А ещё заражение глистами приводит к снижению поствакцинального иммунитета, который должен защищать ребенка после прививок.

Как обнаружить чужака

Чтобы обнаружить любое заболевание, в первую очередь следует обратить внимание на своё состояние, сосредоточившись на его изменениях, то есть симптомах. Инфицирование человека глистами может проявляться постоянной усталостью, сниженным или избирательным аппетитом, болью в области живота, разными видами нарушения стула, кашлем и простудными проявлениями на протяжении длительного времени, увеличением времени заживления ран, различными высыпаниями на коже.

У детей, зараженных гельминтами, без явных причин появляется склонность к плаксивости и раздражительности, нарушается концентрация внимания и спокойный сон.

Если вы подозреваете, что столкнулись с «непрошенными гостями», то в первую очередь следует обратиться к терапевту или педиатру. Специалисты этого профиля назначат первичные анализы, а при необходимости направят к инфекционисту- паразитологу для дальнейшего обследования и лечения.

Увы, в настоящее время не существует абсолютно простого, надежного и универсального метода диагностики для всех видов гельминтозов.

Для выявления гельминтов, проживающих в кишечнике, используют различные методы исследования фекалий: копрограмму, соскоб с кожи вокруг ануса, метод Бермана и другие. Однако необходимо помнить, что врач-лаборант в этом случае должен непосредственно увидеть паразитов или их яйца в предоставленном материале, куда они просто могут не попасть по случайности счастливой для них и несчастливой для зараженного человека.

Поэтому, чтобы повысить эффективность диагностики и довести её до 95%, сдавать анализ кала необходимо не в обычную, а в специализированную паразитологическую лабораторию, где и опыт, и оборудование позволяют вычислить незваного гостя с высокой точностью. Даже собирать кал нужно не как обычно, а в течение 3 дней, в специальную пробирку, содержащую консервирующий раствор. Если отнести лишь одну порцию кала в обычную лабораторию, достоверность анализа окажется невысокой.

Высокой надежностью отличается метод иммунологического исследования крови. При попадании чужеродных белков в организм наш иммунитет вырабатывает особые вещества – антитела. Обнаружив эти субстанции в крови человека, а также определив их количество, можно заподозрить инфицирование глистами и получить информацию о степени выраженности заболевания. Но серологические анализы крови, настолько эффективные при обнаружении вирусов и бактерий (вспомним хотя бы анализы на ВИЧ или вирусные гепатиты), далеко не так эффективны при паразитарных болезнях. То есть однозначно установить или отвергнуть, например, заражение гельминтами, только по анализу крови нельзя. Он имеет вспомогательное значение и может сориентировать врача, но не пациента.

Эффективным в диагностике гельминтозов является метод полимеразной цепной реакций (ПЦР). Его упрощенно можно представить в виде выявления кусочка чужой ДНК в крови человека. Однако этот метод специфичен так же, как и иммунологические методы, к тому же он является достаточно дорогостоящим.

Иногда можно встретить упоминания о таких методах исследования гельминтозов, как биорезонансная диагностика и гемосканирование. Однако эти виды диагностики не получили признания официальной медицины, а их достоверность не подтверждена клиническими испытаниями.

Наука – не точная

В результате мы получаем интересную картину – ни один метод исследования не даёт стопроцентной гарантии, что вы не пропустили заболевание. Средняя эффективность методов – 80%, и это при доскональном соблюдении правил забора и проведения самого анализа, что в наши реалиях, к сожалению, нередко не выдерживает критики. Именно сложность диагностики гельминтозов привела к тому, что стали появляться моногочисленные альтернативные методы диагностики. Увы, они используются исключительно с целью наживы и не дат отрицательных результатов, являясь лишь первым шагом на пути к назначению дорогостоящего, и увы ненужного лечения.

Что же делать? Прежде всего, помнить, что выявление гельминтоза это не только анализы, но и жалобы, характерные симптомы и внешние признаки, косвенные изменения других показателей крови и мочи, результаты УЗИ, КТ, гастро- или колоноскопии, в общем полноценное обследование у врача инфекциониста или паразитолога. А ещё помнить, что на самом деле точный метод диагностики гельминтозов есть – это обычный анализ клала, просто собрать материал нужно точно по правилам, доставить в лабораторию как можно быстрее, при этом лаборатория должна быть специализированная - паразитологическая, с опытными сотрудниками и специальным оборудованием.

Профилактика - это лучшее лечение Несмотря на все успехи современной паразитологии в диагностике и лечении гельминтозов, вы сильно выиграете, если всегда будете помнить золотое правило медицины: лучше предотвратить, чем лечить. Чтобы снизить вероятность заражения достаточно соблюдать простые правила гигиены: мытье рук, тщательную обработку овощей и фруктов, приготовление мяса и рыбы с достаточной термической обработкой, использование для питья кипяченой воды. Для ребенка хорошей защитой является как можно более раннее знакомство с правилами гигиены. И конечно, ценным приобретением для собственного здоровья станет привычка обращать внимание на своё состояние и своевременно обращаться к специалистам.

Около 200 видов различных гельминтов могут паразитировать в организме человека. Но подавляющее большинство из них встречаются исключительно в экзотических странах. Гельминты поражают те органы и ткани, через которые мигрируют, а затем вызывают аллергические реакции и отравляют организм продуктами жизнедеятельности.

Опубликовано: 23 января 2020 г.