АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА: СДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОДОЖДАТЬ

После того, как шторм пандемии немного успокоился, многих из нас волнует вопрос – а вдруг мы перенесли заболевание в лёгкой форме или бессимптомно, а то самое апрельское ОРВИ на самом деле было COVID-19

Единственный вариант узнать это точно – сдать анализ крови на определение уровня антител к новому коронавирусу. Тест-системы отечественного и импортного производства появились в нашей стране в начале апреля, сначала привилегию обследоваться получили медработники и пациенты, проходящие стационарное лечение, а с мая тест стал доступен для всех желающих. Московские поликлиники вообще запустили масштабную программу обследования населения, запланировав за короткий срок оценить уровень коллективной иммунизации.

Однако, сразу же проявились подводные камни: так, качественный анализ нередко оказывался ложноположительным, показывая наличие у испытуемых Ig M, а значит острой фазы заболевания. В результате пришедшие пройти скрининговое обследование были вынуждены отправиться домой на двухнедельный карантин. Сейчас ситуация пришла в норму, практически повсеместно доступен количественный анализ, позволяющий оценить не просто наличие антител (IgM и IgG), но и их концентрацию в крови. Но стоит ли его сдавать?

ЗА

Если у вас есть сомнение, относительно того, чем вы переболели во время пика пандемии, анализ на IgG, ответственные за долгосрочный иммунитет, даст на этот вопрос окончательный ответ. С этим результатом доктора будут обязаны внести изменения в анамнез, указав, что, во время пандемии вы перенесли именно COVID-19. Это может оказаться полезным с точки зрения правовых и медико-социальных вопросов. Тем более, что пока до конца не ясно, может ли вирус оставлять долгосрочные последствия и приводить к развитию тех или иных хронических заболеваний.

ПРОТИВ

Узнать для себя переболели вы или нет - немаловажно, но скорее позволит лишь удовлетворить собственное любопытство. Практической значимости это знание, если вы не врач и не можете рассчитывать на компенсацию, не принесёт. И облегчить своё будущее это вряд ли поможет, при условии, что вторая волна пандемии всё-таки начнётся в осенне-зимний период, вам всё равно придётся соблюдать все меры предосторожности, введённые государством, ведь ограничительные мероприятия не предусматривают поблажек для переболевших.

ЗА

Узнав, что у вас есть антитела к SARS-Cov-2, вы можете не бояться той самой второй волны. Ведь теперь вы защищены, и даже в случае заражения вирус будет быстро нейтрализован подготовленным к встрече с ним иммунитетом.

ПРОТИВ

Для того, чтобы оценить наличие иммунитета, необходимо не просто узнать наличие антител (IgG), но и их концентрацию в крови. Количественный иммунохимический тест проявится красной полоской, даже если число антител минимальное. Поэтому, для оценки присутствия и напряжённости иммунитета, необходимо сдавать только качественный анализ. Да и это не может служить гарантией от заражения: учёные до сих пор спорят, возможен ли вообще долгосрочный иммунитет от новой коронавирусной инфекции и как долго он сохраняется. Не исключено, что к новому витку эпидемии уровень антител упадёт, а вы, понадеявшись на мнимую защиту, менее ответственно отнесётесь к профилактическим мероприятиям и в результате заболеете.

ЗА

Если вы переболели, теоретически, вы можете стать донором иммунизированной плазмы и можете помочь спасти жизнь того, кто тяжело переносит заболевание и нуждается в специфическом лечении.

ПРОТИВ

Практика показывает, что люди, переболевшие легко или бессимптомно имеют невысокую концентрацию защитных антител и не могут рассматриваться в качестве доноров иммунизированной плазмы. Поэтому, если вы легко переболели коронавирусной инфекцией, скорее всего в доноры вы не годитесь, даже если факт перенесённого заболевания подтверждён. Кроме того, заранее оцените, нет ли у вас противопоказаний к донорству: вам уже исполнилось 18, у вас нет анемии, наличия онкологических и хронических инфекционных заболеваний с риском передачи через кровь (перенесённого сифилиса, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С). И ещё – пытаясь помочь другим, правильно оцените собственные риски, ведь в очереди на сдачу анализа вы можете столкнуться с тем, кто пришёл обследоваться, почувствовав симптомы заболевания.

ЗА

Знать напряжённость иммунитета необходимо для того, чтобы принять решение о вакцинации. Ведь если иммунитет есть, вакцину делать не надо.

ПРОТИВ

На сегодняшний день точно неизвестно, когда разрабатываемые вакцины окончательно докажут свою эффективность и безопасность и будут разрешены к массовому использованию. За это время концентрация антител в вашей крови может уменьшиться. Поэтому, оценивать наличие и напряженность специфического иммунитета к COVID-19 следует непосредственно перед тем, как соберётесь прививаться.

ВЫВОД ЗДОРОВЬЯ: Пройти анализ на антитела и узнать, переболели ли вы COVID-19 и есть ли иммунитет сегодня несложно. Но прежде, задумайтесь - в какой момент времени это лучше сделать и что даст вам новое знание? И помните о двух важных вещах: в очереди на сдачу анализа повышен риск заражения, поэтому следует идти в маске, перчатках и защитных очках, и даже если у вас обнаружат высокую концентрацию IgG, продолжайте принимать меры предосторожности, заболевание коварно, а особенности долгосрочной иммунной защиты от нового вируса до сих пор не изучены.