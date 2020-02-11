Аллергия на Буренку

Аллергия на молочные продукты – одно из самых неприятных осложнений в начале прикорма малышей

Все могут ошибаться

После появления на свет малыша, вопросы, связанные с кормлением, становятся одними из самых важных для мамы. Детский организм встречает множество новых веществ, но не всегда первое знакомство проходит удачно. Если иммунная система неправильно распознала пищевые компоненты и сочла их вредными, может развиться пищевая аллергия. У детей пищевая аллергия встречается чаще, чем у взрослых, так как с возрастом иммунная система учится более точно распознавать настоящих врагов, например, реагируя на попадание в организм инфекционных агентов - бактерий или вирусов.

Пищевые аллергены и с чем их едят

Пищевая аллергия в первый год жизни часто связана с реакцией на белки коровьего молока (АБКМ). Иногда можно встретить термин «непереносимость коровьего молока». В этом случае речь идет не об аллергической реакции, а о непереносимости лактозы. Непереносимость лактозы и АБКМ – два различных состояния. В первой ситуации организму не хватает фермента лактазы, который расщепляет молочный сахар (лактозу). Во втором - иммунная система запускает цепочку реакций при попадании в организм белков коровьего молока.

В коровьем молоке присутствует не один белок, а целый спектр: казеин, бычий сывороточный альбумин, лактоглобулин и лактоальбумин. Иммунная система может неправильно среагировать на любой из этих белков. Реакцию могут вызвать и сходные по своему строению аллергены. Известно, что 90% детей, реагирующих на БКМ, также чувствительны к козьему и овечьему молоку. В случае, если АБКМ связана с реакцией на бычий сывороточный альбумин, у ребенка будут развиваться симптомы аллергии и при употреблении говядины и телятины.

Существуют специальные лабораторные тесты, позволяющие определить на какой именно из белков коровьего молока возникала аллергическая реакция. В крови выявляют такие вещества, как иммуноглобулины, которые иммунная система вырабатывает в ответ на конкретный антиген, например, иммуноглобулины к казеину.

В коровьем молоке присутствует не один белок, а целый спектр. Иммунная система может неправильно среагировать на любой из них. 90% детей, реагирующих на БКМ, также чувствительны к козьему и овечьему молоку. В случае, если АБКМ связана с реакцией на бычий сывороточный альбумин, у ребенка будут развиваться симптомы аллергии и при употреблении говядины и телятины.

Найти виновного

Аллергические реакции выглядят практически одинаково вне зависимости от того, какой аллерген стал их причиной. Врачи делят симптомы на несколько больших групп: кожные реакции, проблемы с желудочно-кишечным трактом, симптомы со стороны органов дыхания и общие реакции организма.

На коже могут появляться высыпания и покраснения. Проблемы с пищеварением проявят себя коликами, диареей, или напротив, запорами. Внимание мамы могут привлечь обильные и частые срыгивания, слизь в стуле, отсутствие прибавки массы тела. Реже встречаются респираторные симптомы - кашель, хрипы и насморк.

У малышей могут возникать проблемы со сном, они отказываются от кормления или становятся беспокойными после приема пищи. При таких общих симптомах установить в домашних условиях, что причиной аллергической реакции стал именно белок коровьего молока невозможно. Задача мамы - обратить внимание на то, что именно ребенка беспокоит и вовремя обратиться к врачу. Кстати, если у ребенка развиваются симптомы одновременно из двух описанных групп, например, кожные проявления и проблемы с пищеварением, то это увеличивает вероятность того, что это АБКМ. Поставить диагноз проще, когда родители ведут пищевой дневник. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то мама каждый день должна записывать что именно она ела и в какое время. Аналогичный дневник ведется для малышей, которым начали вводить прикорм. Отдельно конспектируются симптомы и время их появления. Такой отчет наглядно продемонстрирует взаимосвязь аллергической реакции от конкретного продукта и её «временной» тип – немедленный(организм реагирует практически сразу после попадания аллергена) или отсроченный.

Решаем проблему

Если заболевание протекает в легкой форме и сложностей с диагностикой не возникает, то лечением будет заниматься педиатр.. В более сложных случаях нужен аллерголог- иммунолог и дерматолог- при тяжелых кожных проявлениях. Часто бывает достаточно исключить продукты, содержащие БКМ из рациона детей и кормящих мам. При этом исключать придется не только непосредственно молоко, но и продукты, которые были приготовлены с его добавлением: сыр и творог, кисломолочные продукты (йогурт, кефир, ряженка, простокваша, сметана), молочную сыворотку и продукты на её основе, сливочное масло. При этом исследование итальянских медиков, показало, что 58% детей с АБКМ прекрасно переносят зрелый сыр – пармезан.

Если аллергическая реакция возникает только на значительное количество аллергена, то стоит оставить в рационе малыша молочные продукты в малых количествах. Это поможет быстрее сформировать толерантность иммунной системы к этой категории веществ – «перерасти» аллергию. Исследования показывают, что около 75% детей с возрастом начинают спокойно переносить термически обработанные БКМ – кипяченое молоко, выпечку. Диета с исключением пищевого аллергена называется элиминационной. Иногда для уточнения диагноза используют элиминационные диагностические диеты, когда полностью исключают подозрительные продукты на срок от 7 до 30 дней. Временной интервал определяет врач в зависимости от клинических проявлений и типа аллергической реакции (немедленногоили отсроченного). Когда речь идет о детях первого года жизни, получающих искусственное вскармливание, то необходимо перевести ребенка на специализированные смеси. Назначить её может только специалист.

Работа в команде – залог успеха

Существуют специальные школы для родителей детей - аллергиков и пациентов с аллергией. Во время обучения врачи- специалисты помогают составить грамотный рацион кормящей мамы и ребенка, чтобы избежать повторных аллергических реакций без ненужного голодания и как следствие - дефицита полезных веществ. Родители получают необходимые навыки и знания о том, как действовать приразличных проявлениях аллергии, в том числе при таких тяжелых осложнениях, как отек Квинке или анафилактический шок. Примером такой организации является Школа восстановительного лечения атопического дерматита на базе Университетской детской клинической больницы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Занятия проводятся в формате лекции для взрослого и тренинга для детей от 3 до 14 лет. Как показали недавние исследования, именно грамотное поведение родителей – один из самых важных факторов успеха в лечении таких заболеваний.

Положительным моментом является тот факт, что при своевременном лечении и правильном подходе пищевая аллергия, в том числе АБКМ, полностью проходит к завершению раннего детского возраста и не оставляет никаких последствий для ребенка.

«Комментарий эксперта»:

Пищевая аллергия сопровождает отнюдь не всех новорожденных. В мире з распространенность этого состояния, по разным публикациям составляет 6-8-10-15% среди детей и 1-2% среди взрослых. Атопический дерматит сопровождается пищевой аллергией лишь в 30-40% случаев. В жизни ребенка происходит большое число событий и некоторые беспокоящие его симптомы являются следствием незрелости барьеров организма – кожного и кишечного. Став взрослее, он самостоятельно «выздоравливает». Пищевая аллергия - диагноз, требующий подтверждения. Так как с одной стороны, ребенок подвержен риску серьезных аллергических реакций при повторном употреблении конкретного продукта, с другой – необоснованное лишение важных для его развития питательных веществ ведет к дефициту веса и нарушению развития. Врач поможет подтвердить или опровергнуть наличие чувствительности иммунной системы к пищевым белкам и белкам коровьего молока в том числе.

Иногда в ответ на белки коровьего молока возможна анафилактическая реакция. Это редкое, но грозное осложнение. Обычно анафилаксия развивается не при первом, а при повторном приёме молока, творога, другой кисломолочной и молочной продукции. Свистящее дыхание, сильный кашель, отёк шеи и лица, побледнение и посинение кожных покровов, холодный липкий пот – признаки этого серьёзного состояния, которое требует быстрого приезда реанимационной бригады. Чтобы его избежать, педиатры советуют вводить молочные продукты в прикорм малыми дозами не только в первый, но и последующие 2-3 раза.

Эксперт:

Кудрявцева Ася Валерьевна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Первого МГМУ им И.М.Сеченова, врач аллерголог – иммунолог высшей категории, создатель и руководитель Школы восстановительного лечения атопического дерматита, автор блога «Жизнь без аллергии», страницы в Facebookи Instagram«Диалоги об аллергии»

Опубликовано: 1 апреля 2020 г.