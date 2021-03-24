Аллергия на пыльцу деревьев

Природа расцветает - и это радует всех, кроме аллергиков. Как справиться с поллинозом – аллергией на пыльцу деревьев и растений?

Природа расцветает – и это радует всех, кроме аллергиков. Как справиться с поллинозом – аллергией на пыльцу деревьев и растений?



ЦИФРЫ



25–40 лет – пик заболеваемости поллинозом, так как иммунная система в этом возрасте наиболее активна.



В 6 раз чаще поллиноз проявляется у жителей городов, чем у сельских жителей.



В 1837 году впервые установили связь между симптомами аллергии и пыльцой растений.



Как только среднесуточная температура поднимется до +5С , пора начинать противоаллергическую терапию.



3 МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ



* Кожные пробы. Кожу на руке расцарапывают и наносят пыльцу. Одновременно можно проверить реакцию на 10–20 аллергенов.



* Провокационные тесты. Более надежные. Аллергены наносят на слизистую носа, глаз или дыхательных путей и определяют активность специфических иммуноглобулинов (IgE), которые нейтрализуют внешних агрессоров.



* Определение в крови специфических IgE к пыльцевым аллергенам. Самый точный метод.

Любую из этих процедур проводят до обострения и до начала сезона цветения тех растений, которые вызывают симптомы аллергии на пыльцу.



КТО В ГРУППЕ РИСКА?



– Люди, живущие в плохой экологической обстановке,

– со слабым иммунитетом (аллергия на пыльцу у детей встречается довольно часто, поскольку их иммунитет еще формируется),

– с наследственным дефицитом секрета IgA,

– страдающие бронхитом или бронхиальной астмой,

– перенесшие операцию по удалению миндалин,

– все аллергики и астматики.



ЭТО ПОЛЛИНОЗ ИЛИ ПРОСТУДА?



Отличить аллергический насморк от обычного несложно, если быть внимательным к симптомам.

СИМПТОМЫ ПРОСТУДА ИЛИ ОРВИ ПОЛЛИНОЗ НАЧАЛО НАСМОРКА Постепенное. Появляется заложенность носа, затем начинаются выделения, которые усиливаются Стремительное. Выделения из носа обильные, сопровождаются чиханием ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ Как правило, повышается температура, болит голова, слабость, возможна ломота в суставах Самочувствие нормальное СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ Могут появиться болезненные ощущения в носу, горле. Иногда слегка краснеют и слезятся глаза Сильный насморк сопровождается покраснением глаз и слезотечением. Щекотание в носу, из-за чего человек без конца чихает. Возможно развитие крапивницы и дерматита с сильным зудом ТЕЧЕНИЕ НАСМОРКА Даже при своевременно начатом лечении проходит только через 5–10 дней Если исключить контакт с аллергеном, симптомы насморка тут же исчезают СЕЗОННОСТЬ Не зависит от времени года. Чаще бывает в холодную погоду Ярко выраженный период – весна – лето

8 СОВЕТОВ ПРИ ПОЛЛИНОЗЕ



Вы знаете, на цветение какого растения у вас аллергия? Уточните, когда оно цветет, и в этот период соблюдайте несколько правил.



1. Не выезжайте за город на природу.

2. Не открывайте дома окна, особенно если они выходят в зеленый двор.

3. Приходя с улицы, сразу принимайте душ и переодевайтесь.

4. Применяйте народные средства при аллергии на пыльцу: перед сном и после каждого возвращения с улицы промывайте нос и полощите горло морской водой.

5. Не сушите вещи на улице.

6. Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами воздуха на выходе.

7. Придерживайтесь гипоаллергенной диеты.

8. Принимайте препараты, лекарства от аллергии на пыльцу, которые назначит аллерголог. Начинают их пить за 2 недели до наступления сезона цветения.

9. Аллергия на пыльцу при беременности может быть устранена антигистаминными препаратами местного действия, такими как мази и спреи.

Внутренний прием лекарств назначается лишь в том случае, если возникает угроза острых реакций.



ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДИЕТА: ОНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ НА ЧТО АЛЛЕРГИЯ ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ ОТКАЗАТЬСЯ НА ПЫЛЬЦУ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ Пиво, квас, клубника, цитрусовые, соя, бобы, арахис, кукуруза, щавель, крупяные каши, макаронные изделия, хлебобулочные и мучные изделия (в том числе готовые соусы), все злаковые лекарственные травы НА ПЫЛЬЦУ СОРНЫХ ТРАВ Семечки подсолнечника и все продукты на их основе (подсолнечное масло, халва, горчица, майонез), цикорий, дыни, арбузы, зелень и специи, лекарственные травы: полынь, ромашка, календула, мать-и-мачеха, череда, девясил, тысячелистник, пижма, одуванчик. Ограничьте цитрусовые, бананы, морковь, чеснок НА ПЫЛЬЦУ ДЕРЕВЬЕВ Все орехи, березовый сок, косточковые плоды (персики, сливы, абрикосы, вишня, черешня, оливки), яблоки, груши, киви, морковь, зелень и специи, лекарственные растения: березовые листья и почки, ольховые шишки, кора крушины.Ограничьте картофель, помидоры, огурцы, лук При любом виде поллиноза на сезон цветения откажитесь от алкоголя, меда и продуктов пчеловодства.

КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ПЫЛЬЦОЙ?



Если у вас есть аллергия на пыльцу, лечение не приносит желаемого эффекта, самый надежный способ избавиться от нее – уехать в другую климатическую зону, пока растение-аллерген не отцветет. Если такой возможности нет, старайтесь не бывать на улице, когда концентрация аллергенов в воздухе максимальная:



* С 8 до 11 часов утра. К вечеру пыльцы становится меньше, ночью воздух самый чистый;

* В сухую, теплую и ветреную погоду. В безветренные и дождливые дни пыльцы меньше, как и при похолодании.

ЧТО КОГДА ЦВЕТЕТ?



Этот календарь актуален для жителей средней полосы России. На юге цветение начинается раньше, в северных регионах – позже. В жарком климате все отцветает быстрее, чем в умеренном. Стоит учесть, что при холодной весне или лете период цветения удлиняется.

Конец марта – апрель Лиственные кустарники: ольха, верба, лещина (орешник) Конец апреля – конец мая Лиственные деревья: береза, дуб, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина Середина мая – середина июня Хвойные деревья: сосна, ель Конец мая – конец июля Злаковые травы: овсяница, ежа, тимофеевка, мятлик, райграс, лисохвост, костер, рожь, пырей Конец мая – июнь Одуванчик Конец июня – начало июля Липа Июнь – середина июля Подорожник, гречишные Июль – середина августа Крапива Конец июля – октябрь Сорные травы: полынь, марь, лебеда, амброзия Апрель – сентябрь Плесневые грибы

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Опубликовано: 24 марта 2021 г.