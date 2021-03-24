Аллергия на пыльцу деревьев

Природа расцветает – и это радует всех, кроме аллергиков. Как справиться с поллинозом – аллергией на пыльцу деревьев и растений?
ЦИФРЫ
25–40 лет – пик заболеваемости поллинозом, так как иммунная система в этом возрасте наиболее активна.
В 6 раз чаще поллиноз проявляется у жителей городов, чем у сельских жителей.
В 1837 году впервые установили связь между симптомами аллергии и пыльцой растений.
Как только среднесуточная температура поднимется до +5С, пора начинать противоаллергическую терапию.
3 МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
* Кожные пробы. Кожу на руке расцарапывают и наносят пыльцу. Одновременно можно проверить реакцию на 10–20 аллергенов.
* Провокационные тесты. Более надежные. Аллергены наносят на слизистую носа, глаз или дыхательных путей и определяют активность специфических иммуноглобулинов (IgE), которые нейтрализуют внешних агрессоров.
* Определение в крови специфических IgE к пыльцевым аллергенам. Самый точный метод.
Любую из этих процедур проводят до обострения и до начала сезона цветения тех растений, которые вызывают симптомы аллергии на пыльцу.
КТО В ГРУППЕ РИСКА?
– Люди, живущие в плохой экологической обстановке,
– со слабым иммунитетом (аллергия на пыльцу у детей встречается довольно часто, поскольку их иммунитет еще формируется),
– с наследственным дефицитом секрета IgA,
– страдающие бронхитом или бронхиальной астмой,
– перенесшие операцию по удалению миндалин,
– все аллергики и астматики.
ЭТО ПОЛЛИНОЗ ИЛИ ПРОСТУДА?
Отличить аллергический насморк от обычного несложно, если быть внимательным к симптомам.
|СИМПТОМЫ
|ПРОСТУДА ИЛИ ОРВИ
|ПОЛЛИНОЗ
|НАЧАЛО НАСМОРКА
|Постепенное. Появляется заложенность носа, затем начинаются выделения, которые усиливаются
|Стремительное. Выделения из носа обильные, сопровождаются чиханием
|ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
|Как правило, повышается температура, болит голова, слабость, возможна ломота в суставах
|Самочувствие нормальное
|СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ
|Могут появиться болезненные ощущения в носу, горле. Иногда слегка краснеют и слезятся глаза
|Сильный насморк сопровождается покраснением глаз и слезотечением. Щекотание в носу, из-за чего человек без конца чихает. Возможно развитие крапивницы и дерматита с сильным зудом
|ТЕЧЕНИЕ НАСМОРКА
|Даже при своевременно начатом лечении проходит только через 5–10 дней
|Если исключить контакт с аллергеном, симптомы насморка тут же исчезают
|СЕЗОННОСТЬ
|Не зависит от времени года. Чаще бывает в холодную погоду
|Ярко выраженный период – весна – лето
8 СОВЕТОВ ПРИ ПОЛЛИНОЗЕ
Вы знаете, на цветение какого растения у вас аллергия? Уточните, когда оно цветет, и в этот период соблюдайте несколько правил.
1. Не выезжайте за город на природу.
2. Не открывайте дома окна, особенно если они выходят в зеленый двор.
3. Приходя с улицы, сразу принимайте душ и переодевайтесь.
4. Применяйте народные средства при аллергии на пыльцу: перед сном и после каждого возвращения с улицы промывайте нос и полощите горло морской водой.
5. Не сушите вещи на улице.
6. Используйте очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами воздуха на выходе.
7. Придерживайтесь гипоаллергенной диеты.
8. Принимайте препараты, лекарства от аллергии на пыльцу, которые назначит аллерголог. Начинают их пить за 2 недели до наступления сезона цветения.
9. Аллергия на пыльцу при беременности может быть устранена антигистаминными препаратами местного действия, такими как мази и спреи.
Внутренний прием лекарств назначается лишь в том случае, если возникает угроза острых реакций.
|НА ЧТО АЛЛЕРГИЯ
|ОТ КАКИХ ПРОДУКТОВ ОТКАЗАТЬСЯ
|НА ПЫЛЬЦУ ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ
|Пиво, квас, клубника, цитрусовые, соя, бобы, арахис, кукуруза, щавель, крупяные каши, макаронные изделия, хлебобулочные и мучные изделия (в том числе готовые соусы), все злаковые лекарственные травы
|НА ПЫЛЬЦУ СОРНЫХ ТРАВ
|Семечки подсолнечника и все продукты на их основе (подсолнечное масло, халва, горчица, майонез), цикорий, дыни, арбузы, зелень и специи, лекарственные травы: полынь, ромашка, календула, мать-и-мачеха, череда, девясил, тысячелистник, пижма, одуванчик. Ограничьте цитрусовые, бананы, морковь, чеснок
|НА ПЫЛЬЦУ ДЕРЕВЬЕВ
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Все орехи, березовый сок, косточковые плоды (персики, сливы, абрикосы, вишня, черешня, оливки), яблоки, груши, киви, морковь, зелень и специи, лекарственные растения: березовые листья и почки, ольховые шишки, кора крушины.Ограничьте картофель, помидоры, огурцы, лук
|При любом виде поллиноза на сезон цветения откажитесь от алкоголя, меда и продуктов пчеловодства.
КАК ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ПЫЛЬЦОЙ?
Если у вас есть аллергия на пыльцу, лечение не приносит желаемого эффекта, самый надежный способ избавиться от нее – уехать в другую климатическую зону, пока растение-аллерген не отцветет. Если такой возможности нет, старайтесь не бывать на улице, когда концентрация аллергенов в воздухе максимальная:
* С 8 до 11 часов утра. К вечеру пыльцы становится меньше, ночью воздух самый чистый;
* В сухую, теплую и ветреную погоду. В безветренные и дождливые дни пыльцы меньше, как и при похолодании.
ЧТО КОГДА ЦВЕТЕТ?
Этот календарь актуален для жителей средней полосы России. На юге цветение начинается раньше, в северных регионах – позже. В жарком климате все отцветает быстрее, чем в умеренном. Стоит учесть, что при холодной весне или лете период цветения удлиняется.
|Конец марта – апрель
|Лиственные кустарники: ольха, верба, лещина (орешник)
|Конец апреля – конец мая
|Лиственные деревья: береза, дуб, ясень, тополь, ива, клен, вяз, осина
|Середина мая – середина июня
|Хвойные деревья: сосна, ель
|Конец мая – конец июля
|Злаковые травы: овсяница, ежа, тимофеевка, мятлик, райграс, лисохвост, костер, рожь, пырей
|Конец мая – июнь
|Одуванчик
|Конец июня – начало июля
|Липа
|Июнь – середина июля
|Подорожник, гречишные
|Июль – середина августа
|Крапива
|Конец июля – октябрь
|Сорные травы: полынь, марь, лебеда, амброзия
|Апрель – сентябрь
|Плесневые грибы
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