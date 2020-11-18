Алиса Гребенщикова: «Я королева душевных переживаний!»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью» о своей открытости в жизни и на сцене, о том, как восстанавливает силы, почему экспериментирует с внешностью и любит душевные разговоры с подругами

«Люблю рассуждать о простых женских вещах»

Алиса, в октябре в МХАТ им.Горького у вас состоялась премьера спектакля «Некурортный роман», где 7 разных женщин говорят о жизни. Вы обсуждаете с подругами свои переживания? Кажется, сегодня это доверяют уже психологам...

Я просто королева душевных переживаний! И прелесть как раз в том, чтобы обсуждать всё с подружками - подробно, ярко, красочно. Я не только анализирую происходящее со мной, но и пытаюсь разгадать логику другого человека, что, конечно, ни один психолог, да и вообще здравомыслящий человек не решился бы делать. Известно, что чужая душа потёмки, но меня интересует даже не столько решение проблемы, сколько увлекает сам процесс, я увлекаюсь переживаниями и размышлениями, меня это питает, как творческую личность. На днях обсуждали с подругой, что нет ни одной позиции в жизни, которую мне хотелось бы изменить с помощью психотерапии.

Вы делитесь своими мыслями и эмоциями в соцсетях – почему вам хочется открываться людям?

Это мой формат работы с аудиторией - со зрителями и подписчиками. Я совершенно остыла к интервью и редко соглашаюсь на них, мне стало скучно отвечать на чужие вопросы, гораздо приятнее делиться и хвастаться тем, что мне интересно самой. Я на своем примере показываю, что даже если ты очень занята, то всё равно можно и нужно находить время на семью. Я ничуть не стесняюсь рассуждать вслух о простых женских вещах, которые меня волнуют, и, конечно, радуюсь отклику. Мне нравится, что я становлюсь близким и отчасти понятным человеком даже для незнакомых мне людей, ибо мой экранный образ наводил многих на мысль, что я довольно острая и заносчивая, а это совсем не так, и моя манера ведения соцсетей открывает меня подписчикам.

Вы рассказывали, что однажды за день отыграли три спектакля. Когда вы поняли, что такой коллапс получится, как готовились к этому и как потом приходили в себя?

По три спектакля в день я играю на протяжении уже шести сезонов. В 12 и в 14 часов - спектакли для семейного просмотра в театре «Практика», а в 19 или в 20 часов – что-то для взрослых в другом театре.

Для меня это не коллапс. Были случаи, когда я играла в 12 часов в Москве, а в 20 часов – в Петербурге или в Нижнем Новгороде.

Я знаю особенности своего организма, мне как раз проще настроиться на марафон из моноспектаклей, сыграть дважды «Слона Хортона» - живой, активнейший, где много взаимодействия с публикой, а вечером выйти в дорогой мне работе «ВСЁ ВОКРУГ» - это современная поэзия. В перерывах между ними я лежу и молчу, стараясь не выпадать из параллельной, придуманной реальности. Почти не ем в дни такого марафона, отключаюсь от всего бытового. А на следующий день в идеале, конечно, укутаться одеялом и помолчать. Я умею распределять свои силы, научилась этому с годами.

Недавно в инстаграме вы задавали вопрос подписчикам - как снимаете стресс? А вам что помогает снять стресс?

Самый идеальный способ прийти в себя - уехать за город! Ничто так не успокаивает, не наполняет меня, как общение с природой. Несколько часов прогулок в поле или по лесу действуют на меня целительно. Но если стресс сильный, я люблю вот какой сценарий: вечером мы с сыном Алексеем уезжаем или в дачный отель, или в гости к друзьям, гуляем ьам перед сном или просто пьем чай на крыльце даже в холодное время года, ночуем там, никуда не спеша, завтракаем, снова гуляем. И вот уже сил прибавилось! А после второй ночи на природе все стрессы и городские проблемы кажутся мне далекими и незначительными. Я не случайно подчеркнула, что мы уезжаем с Алексеем, потому что сын - мое главное успокоительное, мое самое любимое и действенное лекарство от всех сложностей.

Вы согласны с тем, что все болезни от нервов? Замечали эту взаимосвязь на себе?

Ммм... Не знаю. На себе точно не замечала, потому что я почти не болею. Иногда организм подает мне знаки, что я его перегрузила, но, как правило, любое недомогание проходит у меня за день-два.

«Я крепыш по конституции»

Вы просили йогу вам в качестве релакса не предлагать – почему нет?

Мое первое, да и второе, и третье знакомство с йогой случились в юности в Индии, и это было невероятно! Сама атмосфера, инструкторы, воздух, закаты – всё это было так сильно и духоподъёмно, что любые попытки попрактиковаться в зале в Москве вызывали у меня сильнейший внутренний протест. Ну, и у меня нет проблем с расслаблением. Кстати, самый простой, быстрый и эффективный для меня способ расслабиться в домашних условиях - это коврики с иголками, аппликаторы Кузнецова. Незаменимая и самая востребованная в быту и в поездках вещь! И еще валик.

А какой фитнес по душе – всё пробовали?

Ой, что вы, далеко не всё! Есть масса вещей, до которых я никак не дойду. Вижу, как балерины и актрисы занимаются на агрегатах пилатесом, и мечтаю, что тоже однажды попробую, но все никак не соберусь с силами.

Я обожаю ходить пешком. По городу, по парку идти, выхаживать свои мысли, приводить их в порядок, и это же кажется мне хорошей кардионагрузкой. Плюс у меня дома есть балетный станок, и когда я в силах, то хоть по чуть-чуть, но делаю балетный экзерсис. На карантине весной мне это очень помогало. Я представляла себя в театре и очень радовалась, что могу, наконец, ежедневно заниматься. Меня это и успокаивало, и отвлекало от грустных мыслей, потому что во время занятий я включала классическую музыку в наушниках и уносилась мыслями далеко-далеко, продолжая контролировать положение рук и стоп.

Что помогает вам оставаться хрупкой девушкой в 20, в 30 и в 40 лет? Вам это сложно даётся или легко?

Ничуть не легко! Я крепыш по конституции. Жёстко контролирую себя с 18 лет. Правда, не постоянно, а периодами, потому что во время выпуска спектакля, например, я так нервничаю, что бесконечно ем шоколад, конфеты, булки, а потом беру себя в руки. Как только форма начинает меня устраивать, я снова расслабляюсь - и такая карусель у меня всю жизнь. На отдыхе совсем не слежу за рационом. Ну, и строго говоря, я не хрупкая, я просто стройная. Хрупкой не была никогда.

Вы вникаете в тонкости правильного питания?

Лучший период в плане питания был тоже как раз на карантине. Интервальное голодание, приёмы пищи по часам, красивая сервировка, много овощей и фруктов. Выяснилось, что правильное питание дома обходится значительно дороже, чем пищевой режим в обычное время с перекусами в кафе или в ресторанах - это меня очень озадачило. Но не остановило.

Мой рацион очень прост, я бы сказала, максимально прост, и это связано с тем, что сын Алексей консерватор и любит понятные блюда. Никаких соусов и сложных сочетаний. Мы каждое утро едим на завтрак гречку, и она нам не надоедает. Кстати, ни ее, ни рис я не солю – эта привычка окончательно сформировалась у меня после поездки в центр лечебного голодания на Алтае.

Вы же любите готовить, творчески к этому занятию подходите?

Люблю! Не столько творчески, сколько с удовольствием. Героиня Алики Смеховой в спектакле «Некурортный роман» произносит фразу, с которой я полностью согласна: «А что главное в приготовлении пищи? Душа!»

У меня даже есть специальный музыкальный плейлист в телефоне, который называется «Оладушки», я включаю его всякий раз, когда планирую порадовать сына или гостей этим незатейливым перекусом. Звучит музыка, я растворяюсь, ухожу в процесс с головой. Мне кажется, именно поэтому мои оладушки обожает моя семья и друзья.

«Что за глупость - бояться себя естественной»

Вы одна из тех женщин, по внешности которых сложно определить возраст. То, что вас по-прежнему воспринимают девушкой – льстит вам или раздражает?

Восприятие меня окружающими зависит, скорее, не от того, как я выгляжу сейчас, просто я появилась на экранах молодой, яркой, и мои зрители взрослеют вместе со мной. Это как с друзьями – я своих одноклассниц до сих пор вижу девочками, для меня наши возрастные изменения - как тюль, которым прикрывают окно, но вид за этим самым окном от этого ничуть не меняется. Так и со мной, как с актрисой. Уверяю вас, что нынешние молодые зрители, да и мои коллеги прекрасно видят, что я взрослая, мои 42 года написаны на моем лице, читаются во взгляде и уж точно ощущаются в манере общения. Даже ребята, с которыми я плотно работаю, не готовы называть меня на «ты», несмотря на всю мою дурачливость.

Вы часто меняете причёску, цвет волос. Не все актрисы так экспериментируют. С чем у вас связано это желание меняться?

Часто это связано с ролями, которые я играю – иногда нужно «успокаивать» свой пылающий цвет волос для некоторых героинь. А уж со стрижками еще более прозаическая история. Меня так часто завивают на проектах, что пережигают волосы, и подстричься бывает просто необходимо.

Когда я ухожу на каникулы, то убираю волосы в хвост, не пользуюсь ни гелем, ни лаком для ногтей, снимаю нарощенные ресницы, которые ношу во время театрального сезона, не пользуюсь косметикой. Поэтому мои перемены образа продиктованы не внутренним желанием что-то изменить в себе, а стремлением соответствовать своим героиням. Хотя, да, однажды я поступила как классическая девушка из мемов - расставшись с парнем, решила сделать каре. Но это было всего один раз.

Вы часто публикуете снимки без макияжа, у кого-то это вызывает недоумение, у кого-то одобрение. У вас какое к этому отношение?

К реакции аудитории? Люди разные, и вполне естественно, что часть людей отписывается от меня, осознав, что мой аккаунт не похож на глянцевый журнал. Мне кажется, что значение макияжа в жизни женщины в принципе несколько преувеличено.

Что за безумие - создавать бесконечные иллюзии в соцсетях по поводу внешности? Я не против фильтров в целом, они помогают решать художественные задачи, а иногда просто веселят, вроде масок, но тотально использовать их, чтобы сглаживать лицо в угоду не пойми чего – я пас.

Да и макияж считаю уместным на работе и публичных мероприятиях, а на природе - нет. Что за глупость - бояться себя естественной? Что за общество - естественность осуждающее?!

После 40 лет вы стали тщательнее ухаживать за кожей?

Я из тех людей, которые почему-то уверены, что главные, да и второстепенные их капиталы – отнюдь не внешность. Конечно, мои подружки-актрисы не дают мне забыть о необходимости походов к косметологу, так однажды Марина Александрова буквально за руку меня отвела. И когда у меня появляется возможность, я прибегаю к косметологу, а иногда пропадаю на год с лишним.

Приходилось вам бороться с комплексами?

Нет, я как-то всегда была с собой в ладу. Опять же отчасти из-за того, что спокойно отношусь к внешности. Возникает вопрос - почему же я тогда слежу за фигурой, но это тоже началось только из-за того, что мои педагоги в театральном институте были строги к нам и не разрешали поправляться. А потом это стало привычкой, да и стройной я себя гораздо лучше чувствую.

«Изоляция научила нас быть благодарными»

Вы как чтец выступаете с оркестром. Это требует безупречной дикции. Но мало кто задумывается, какой путь к этому вы прошли: из-за специфического врожденного строения речевого аппарата и шепелявости вам пришлось много заниматься, чтобы разработать челюсть. Получается, вы не только преодолели сложности, но и добились успеха!

Я не задавалась вопросом, получится у меня это или нет, я просто делала дело. И до сих пор не останавливаюсь, занимаясь артикуляционными упражнениями каждый день. На карантине я немного расслабилась, и потом сильно пожалела об этом, потому что лично мне необходим постоянный тренинг, как раз из-за того, что я должна постоянно преодолевать природу. Но не думаю, что зрителям стоит задумываться о том, какой путь я прошла, пусть считают, что мне везет в жизни и всё дается легко. Кстати, многие как раз такого мнения.

Чем вас привлекает именно такой формат концертов?

Моя специализация в институте - музыкально-речевая эстрада, то есть я училась на факультете драматического искусства, но на кафедре эстрады. Получается, что я занимаюсь сейчас именно тем, чему училась.

Но главное то, что выступая в качестве чтеца с оркестром, я как нигде больше чувствую себя на своем месте. Я чувствую себя дома. Музыка, которую играет оркестр – мои крылья. И мы вместе парим, увлекая зрителей в наше невероятное путешествие. Для меня это возможность быть абсолютно честной на сцене, максимально беззащитной и открытой, я точно знаю, что за моей спиной дирижер, и он никогда не даст мне упасть. Я обожаю дирижеров, с которыми работаю, это такая удивительная любовь внутри светящегося музыкального шара.

Вы вели программу «Город для детей» и с сыном много куда ходите. Есть мамы, которые никуда детей не водят, и есть те, которые расслабиться им не дают. Как найти в этом баланс?

Я не могу давать советов, кроме одного – слушайте себя и своих детей. Настройтесь на их волну, как только они родятся, а дальше всё случится само. Все люди разные, нет и не может быть никакого универсального подхода. Есть дети, которым необходимо движение, а кому-то нужна тишина. Мне повезло, что мы с Алексеем максимально совпадаем в своих предпочтениях. Мы обожаем путешествовать и наслаждаемся выходными дома. У нас все гармонично и легко.

Алёша сейчас уже подросток, стало ли трудно находить с ним общий язык?

Взросление не происходит вдруг, это процесс. Мы с Алексеем самые близкие друг для друга люди, с самого его рождения. Мы всегда много разговариваем. Наши отношения с сыном - бесконечные переговоры.

Если случится новая изоляция, вы морально готовы к ней?

Я уже готова ко всему. После того карантина пришло осознание, что каждый человек, каждая встреча, каждый разговор приобретают совсем другую степень важности, нет ничего проходного. Зато есть благодарность. Не искусственно выращенная, потому что якобы нужно быть благодарным, а рожденная внутри, самая настоящая благодарность за каждое мгновение - вот это, пожалуй, самое важное приобретение тех месяцев самоизоляции.

5 советов Алисы Гребенщиковой

1. Не грызите себя и не старайтесь быть безупречными во всём.

2. Слушайте свое сердце – оно всегда вам подскажет верное решение.

3. Влюбляйтесь! Бурлящая кровь – это прекрасно, а огонь в глазах украшает любую женщину.

4. Если очень устали, попробуйте сделать так: наполнить ванну теплой водой с пеной, зажечь аромалампу с розмарином, включить любимую музыку и выпить чай с малиновым вареньем.

5. Кардионагрузки хороши не только для тела, но и для души!

5 фактов об Алисе Гребенщиковой

1.Родилась в Ленинграде, в семье музыканта.

2.Увлеклась журналистикой, но затем выбрала профессию актрисы и окончила Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства.

3. Снимается в кино, играет в театрах «Практика» и МХАТ им. Горького, ведёт телепередачи, выступает как автор, продюсер и чтец в литературно-музыкальных постановках.

4. Не замужем, воспитывает 12-летнего сына Алексея.

5. Активно занимается благотворительностью, обожает путешествовать и готовить.

Опубликовано: 26 ноября 2020 г.