Алёна Хмельницкая: Моя диета – это мой образ жизни

Её изюминка – веснушки, страсть – шляпки. Алена рассказала, почему не стала балериной, как относится к раздеванию в кино и в чём сила и красота русских актрис.

«Пока не могу позволить себе учиться»

Алёна, с вашим участием вышло несколько сериалов и фильмов.

Вы считаете свой возраст идеальным для интересных ролей?

Да, возрастной ценз сместился во всём мире. Героинями многих историй становятся женщины именно моего возраста. Женщины 40+ стали социально активным, они не сидят дома, занимаются спортом, следят за собой, влюбляются, рожают детей, смело меняют интересы в жизни. Этой активности способствует развитие индустрии красоты, питания, спорта и здоровья в целом.

Я сейчас снялась в дипломных работах своих подруг-актрис, которые решили поучиться новым профессиям: одна - продюсер, другая – режиссёр. Для меня это скорее не денежная, а творческая работа, я на такие эксперименты с удовольствием соглашаюсь, потому что студенты не ограничены рамками телеканалов, они свободны в своем самовыражении, у них интересные идеи.

А у вас самой есть желание пойти чему-то поучиться?

Я пока не имею той свободы, которая есть у моих подруг. Их дети выросли, и они могут заняться собой. У меня старшая дочь тоже выросла, а младшая Ксения только закончила второй класс, поэтому я провожу с ней всё свободное время. Я чему-нибудь тоже поучилась бы, но пока позволить себе этого не могу.

В фильме «Галина» вы сыграли сельского врача. Пришлось вам специально готовиться к роли?

Фильм был не о медицинских буднях, а о личной жизни героини. К тому же среди моих друзей много врачей, поэтому я о профессии кое-что знаю.

Когда снималась, дочка Ксения тоже увлеклась игрой «в доктора», изучала детскую медицинскую энциклопедию, все ее куклы были забинтованными и лежали под капельницей. Ей вообще интересно устройство человека. Не знаю, сохранится ли ее интерес с взрослением, но я это увлечение приветствую, потому что с огромным уважением отношусь к врачам и медицине в целом.

Ксения ходит в очках, у нее испортилось зрение?

Нет, у неё обнаружился астигматизм. Когда она станет постарше, организм окончательно сформируется, тогда мы сможем все исправить.

Между вашими дочками разница в 16 лет. Вы чувствуете, что они из разных поколений?

Конечно, мир кардинально изменился, всё ушло в интернет-пространство. Александра в детстве не могла оторваться от книг, всё время читала, а с Ксюшей приходится работать над этим, потому что вокруг нее много отвлекающих факторов. При этом она очень занята в различных кружках, у нее просто нет времени сидеть в телефоне. Но я понимаю, что весь мир в интернете, желательно только контролировать поступающую оттуда информацию.

Александра уже закончила учебу в Америке, теперь дипломированный режиссер. Чем она занимается?

Она сейчас в Москве, решила, что на данный момент здесь ей интереснее, здесь больше перспектив, есть возможность сразу начать что-то делать в профессии. Александра работает вторым режиссером на проектах своего папы Тиграна Кеосаяна. Возможно, при определенных обстоятельствах она захочет снова поехать работать в Америку или в Европу. А пока она пишет сценарии, занимается музыкой, поёт и сочиняет песни. Всерьез настроена на музыкальную карьеру. Она у нас изначально была музыкальным ребёнком, училась в музыкальной школе, занималась джазовым вокалом. Но раньше она увлекалась этим для себя, а сейчас ей захотелось делать это профессионально.

Вы сами из балетной семьи. Почему не пошли по стопам родителей?

Помимо безумного желания заниматься балетом, есть много других критериев. Мои родители, будучи профессионалами, адекватно оценивали мои возможности. Я была довольно крупной и высокой для балета. Даже моя мама с ростом 165 см была одной из самых высоких в балетном классе. Конечно, сегодня люди стали выше и требования изменились.

Мне всегда нравился балет, но я не горела большим желанием быть балериной. Зато когда мама в 11 лет привела меня за кулисы «Ленкома», у меня, говоря молодёжном языком, сорвало крышу. Я сразу поняла, что хочу быть актрисой театра. Сложилась так, что у меня было больше кино, чем театра, но и театр тоже есть, я без сцены не могу.

«Занимаясь йогой, я испытываю радость»

Хотя вы и не пошли в балет, но растяжка у вас прекрасная. Вряд ли дело только в генах?

Конечно, нельзя уповать только на гены, без усилий невозможно стать балериной или получить фигуру как у модели. Я всю жизнь работаю над собой, не представляю себя без движения. В юности у меня были видеокассеты с аэробикой Джейн Фонды, потом начались фитнес-клубы, а последние восемь лет после рождения Ксюши я остановилась на йоге. Совмещаю ее с пилатесом и силовыми упражнениями. И скажу вам, что физически чувствую себя даже лучше, чем до рождения Ксении.

Каких успехов добились в йоге?

Я не ставлю себе каких-то сверхзадач, просто занимаюсь в свое удовольствие. Поэтому если вдруг мне удается принять какую-то сложную позу, я испытываю абсолютно детский восторг: ты этого не ждёшь, и вдруг получается. Занимаясь йогой, я чувствую эмоциональную и физическую радость, голова освобождается, уходят негативные мысли, дыхание выравнивается. Я прям начинаю себя любить и хвалить (смеется).

Мы привыкли восторгаться голливудскими звездами, но согласитесь, наши актрисы прекрасны даже без армии диетологов, тренеров и косметологов..

Армия помощников, конечно, и нам не повредит (смеется). Хорошо, что эти специалисты существуют, мы можем к ним обратиться и узнать, что нового происходит в индустрии красоты, спорта и питания.

Наши актрисы, действительно, все красавицы невероятные. Помню, проходила премьера фильма Кустурицы, куда приехала и Моника Белуччи. Из наших актрис были я, Татьяна Лютаева и Екатерина Волкова. К нам подошли незнакомые женщины, возможно, это были зрительницы. Они сказали, что почему-то наши актрисы в жизни лучше выглядит, чем на экране, а голливудские актрисы на экране симпатичнее, чем в жизни. Мы посмеялись, но это правда – в Голливуде умеют очень выгодно преподнести артиста. А мне часто после спектаклей и на каких-то мероприятиях, да даже на улице говорят: «Ой, а вы в жизни выглядите моложе и лучше, чем на экране». Я не знаю, как к этому относиться.

Вам не кажется, что актрисы охотно снимаются обнаженными, желая продемонстрировать свою молодость?

Я думаю, что наоборот, режиссёры приглашают актрис, которые хорошо выглядят и могут себе это позволить. А вот демонстрация себя происходит на площадках соцсетей. Я это вижу и пока не сформулировала для себя, как к этому отношусь. Вдруг женщина начинает обнажаться – посмотрите, какая я, а вот так я выгляжу сзади... Думаешь, может, у неё что-то случилось, может, чего-то не хватает. Я надеюсь, что у меня не появятся подобные желания, я себя в этом смысле контролирую. Хотя как-то я выложила себя в шпагате на пляже в купальнике. Услышала кучу сравнений с Волочковой, очень смешно было.

Вы согласились бы сняться в откровенных сценах?

Не знаю, надо рассматривать конкретное предложение. У меня не было такого опыта. К сожалению, у нас редко снимают такие сцены красиво, и часто это раздевание ради раздевания. Я не ханжа абсолютно, но считаю, что такие сцены должны быть уместны.

Правда, что вы не любите фотошоп и ратуете за естественность?

Конечно, я за естественность. У всех нас бывают неудачные ракурсы на фото, нужно что-то подкорректировать, но чтобы менять лицо до неузнаваемости – этого я не хочу. С журналами я часто спорю по поводу сильного фотошопа, который превращает людей в глянцевую куклу.

Вы недавно прошли процедуру по избавлению от веснушек – почему вдруг решились на это?

Окончательно от веснушек я не избавилась, я с ними с детства живу и прекрасно себя чувствую. Мне предложили протестировать новый аппарат, который избавляет от некрасивых пигментных пятен и купероза. В итоге, действительно, кожа стала ровнее.

Вы прячетесь от солнца? Известно, что у вас большая коллекция шляпок.

У меня белая кожа, быстро сгорает, поэтому солнце – это совсем не мое. Пользуюсь защитными средствами и, конечно, шляпками. Сейчас моя страсть к ним немного поутихла, а в юности я их просто обожала. Тогда мама привезла мне откуда-то шляпку, которую я вообще не снимала, чувствовала себя в ней особенной. Потом ещё одну подарили. Я очень любила кепки, они у меня совершенно разные. Я считаю, что когда надеваешь головной убор, то твой образ сразу получается завершенным.

Сейчас я ношу шляпки только летом, но коллекция моя пополняется постоянно, я не могу пройти мимо какой-нибудь интересной шляпы. Например, есть у меня вязаная шляпа огромных размеров, я никуда ее не надевала, но она мне безумно нравится. Иногда примеряю ее дома, фотографируюсь (смеется).

Отправляясь на гастроли, что вы непременно берете с собой?

Большую косметичку! Разные косметические средства и масочки, потому что как раз на гастролях есть время до или после спектакля полежать одной в отеле. Еще беру книгу, фильмы и сериалы, потому что в Москве ничего не успеваю посмотреть.

«Сладкая газировка – это яд»

В соцсетях многие делятся полезными рецептами, вы почему-то в стороне от этого.

Я очень люблю готовить и разбираюсь в сочетании продуктов. Например, могу попробовать блюдо в ресторане или в гостях, а потом без каких-либо пропорций воспроизведу его дома. Мне нравится накрывать большой стол для своих гостей и семьи, делаю это с удовольствием. Но чтобы красиво снимать приготовление еды и писать рецепты, требуется много времени. А я не настоящий блогер, выкладываю только иногда что-то под настроение.

Вы сами продумали свое питание или прислушиваетесь к диетологам?

Я постоянно худеющий человек с 13 лет, всё время на каких-то ограничениях. Сначала у нас было очень мало информации о здоровом питании, поэтому, когда появлялись какие-то диеты типа на гречке или на кефире, то все дружно «садились» на них. Эти эксперименты совсем не были связаны со здоровьем, лишь бы держать себя в форме. А сегодня обратная история: информации стало так много, что ты уже не знаешь, куда бежать и что делать.

Я считаю, что в питании не должно быть перегибов. Моя диета сегодня – это мой образ жизни, определенные привычки, выработанные годами. Я считаю, что можно есть всё, но чуть-чуть. И иногда позволять себе что-то вредное, чтобы не было скучно.

Единственное, от чего я навсегда отказалась - это сладкие газированные напитки и пакетированные соки. Прочитала об этом очень много и поняла, что это чистый яд. Конечно, я могу где-то при случае выпить стаканчик газировки, но это будет разовая история, маленький срыв. Потому что я порой пребываю в ужасе, когда вижу, как люди запивают еду соками и газировкой. В этот момент я с трудом сдерживаю себя, чтобы…. не лезть в чужую жизнь (смеется).

Каких полезных привычек вам еще не хватает?

Ох, от вредных бы избавиться (смеется). У меня много хороших привычек. Например, я пью много воды, по 4 литра в день - это моя индивидуальная норма. А вот привычки регулярно высыпаться у меня нет. Редко когда получается заснуть до полуночи, а встаю я рано, чтобы проводить дочь в школу. Ничего хорошего в таком режиме нет, ведь все мы знаем, как сон полезен для женского организма.

Вы часто выкладываете фотографии с мужем Александром, у вас есть общие увлечения?

На самом деле, не много. Саша бегает, а у меня душа не лежит к бегу, не могу составить ему компанию. Мы планируем выбрать какой-то день, чтобы вместе играть в теннис. Зимой ездим в горы кататься на лыжах – это то, что мы оба любим. Иногда ходим в бассейн вместе с Ксенией. И, конечно, выезжаем на отдых.

Каким должен быть ваш идеальный отдых?

Он может быть разным. С Сашей мы ездили вдвоем по Италии, много ходили по музеям, изучали архитектуру. С детьми ездим на море, когда хочется просто лежать и ничего не делать – такой отдых тоже полезен. Пока у меня ребенок маленький, я считаю, нет ничего лучше Турции в плане анимации и занятий с детьми. Однажды я сфотографировала в журнале отель своей мечты на Эгейском море. И совсем неожиданно в мае именно туда нас отправила мой тур-менеджер. И всё там было именно так, как я себе представляла. Ксения была в восторге от занятий, мы с Сашей занимались собой. В итоге, все были абсолютно счастливы!

5 фактов об Алёне Хмельницкой 1.Родилась в Берлине, в семье артистов балета Большого театра. Родители живут в Берлине. 2.В детстве занималась художественной гимнастикой. 3. На втором курсе школы-студии МХАТ получила главную роль в спектакле «Юнона и Авось» в театре «Ленком», популярность пришла к ней после роли в фильме «Сердца трех» (1992). 4. От брака с режиссером Тиграном Кеосаяном имеет двух дочерей - 25-летнюю Александру и 9-летнюю Ксению. 5. Живет в гражданском браке с бизнесменом Александром Синюшиным.

Советы Алёны Хмельницкой

1.Очень важно найти тот вид физической активности, который подходит именно вам – ходьба, бег, йога и т.д. Тогда от физкультуры вы будете получать пользу и удовольствие.

2.В еде не допускайте крайностей: диета должна стать образом жизни.

3.За собой, конечно, нужно ухаживать, но блеск в глазах и позитивный настрой преображают женское лицо. Радуйте себя и будете красивой!

4.Не оставляйте детей на школу, няню и кружки. Проводите с ними больше времени, будьте близки с ними на одной волне, чтобы понимать, что с ними происходит и чем они живут.

5. Не миритесь с обстоятельствами. Работайте над собой, делайте шаги, не говорите фразу «У меня это не получится, я не в том возрасте». Если вы чего-то хотите, делайте это!