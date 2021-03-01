Александра Ребенок: Профессия сделала меня сильной

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью» о сильном характере и как он мешает забеременеть, об умении совмещать материнство и карьеру, а также о том, как научиться дружить в 40 лет

«Я научилась дружить»

Саша, в марте есть праздник, когда женщин поздравляют с тем, что они женщины. Нравится принимать поздравления?

С появлением сына я к этому празднику стала относиться с симпатией, потому что, например, в прошлом году Ваня подготовил мне подарок, сам нарисовал картинку. А получить от 2-летнего сына подарок очень приятно. В детстве я помню мимозы, которые дарил нам папа. Но сначала мы с мамой просыпались от запаха горелого пирога, доносившегося из кухни – это было очень трогательно. У мужчин в этот день есть шанс себя проявить. Я вообще за любые праздники – чем больше их, тем лучше, много поводов порадовать друг друга и сказать приятные слова.

Вы внешне очень мягкая и женственная, но видно, что при этом очень сильная. Вам это мешает или помогает?

Думаю, что профессия и сделала меня сильной. Я единственная в нашей семье актриса, у меня не было известной фамилии и связей, я начинала с нуля и понимала, что кроме меня самой мне никто не поможет. Надо было учиться, двигаться, ставить себе цели и идти к ним.

И в самой профессии тоже нужно быть сильной. Ты ежедневно задействуешь свою психику, эмоциональную сферу: должна быстро включаться в роль – по хлопку заплакать или засмеяться. И после такого раскаченного внутреннего состояния надо уметь возвращаться в реальную жизнь, переключаться, становиться снова Сашей, мамой, женой. Всё это требует сильной концентрации и самоконтроля, умения управлять своим эмоциональным состоянием.

Есть стереотип, что женщины не умеют дружить, а среди актрис и вовсе не может быть дружбы.

Бывают симпатии и антипатии, но я на открытый конфликт никогда не иду. Конечно, успех надо любить и ценить, но также надо понимать, что это нестабильная валюта. Сегодня тебе повезло найти удачный проект, завтра повезёт кому-то другому.

Что касается дружбы, то дружить я научилась лишь недавно – благодаря моим детям. Я всегда была самодостаточной и не нуждалась в дружбе, особенно не понимала, как можно дружить парами. Но когда начала гулять с сыном во дворе и стала видеть, как мой ребенок дружит с детьми, то и сама начала разговаривать с их мамами. И вот вы вместе гуляете, потом уже идете к кому-то в гости на день рождения, а через какое-то время случается ситуация, когда нет рядом няни, мужа и мамы, ты не успеваешь забрать ребенка из сада. И тут вдруг тебе предлагают – давай я заберу твоего сына из сада и приведу домой. И это так приятно, до слез! Как же прекрасно, что есть женская дружба, мы не просто помогаем и поддерживаем друг друга, само общение доставляет нам большое удовольствие.

Вы девушка, с которой очень уютно рядом, излучаете спокойствие и теплоту, всегда улыбаетесь…

Просто у меня хороший стоматолог (смеется).

Это ваше привычное состояние или результат работы над собой?

Я способна разозлиться и накричать. Но в кино, в жизни я этого не делаю. В этот момент я вижу себя со стороны и понимаю, что мне это не идёт.

Знаете, я верю, что в каждом из нас сидит маленький ребенок – искренний, непосредственный, умеющий удивляться и радоваться простым вещам. Важно этого ребенка в себе с возрастом не потерять. Потому что давит груз ответственности и обязательств, мы обрастаем обидами и разочарованиями, куда-то уходит та непосредственность и лёгкость, ты начинаешь быть слишком серьёзным.

«Я заняла позицию работающей мамы»

Правда, что вы не могли забеременеть из-за психологических проблем, с которыми вам помог справиться остеопат?

Это правда, примерно полтора года я пыталась забеременеть, но ничего не получалось, хотя мы с мужем были абсолютно здоровы и готовы по всем показателям. Я ходила к разным врачам, чтобы понять, в чем же дело. Так я оказалась у остеопата Владимира Савельева, который высказал интересную теорию. Он сказал, что я веду себя по жизни как мужчина: принимаю решения, беру на себя ответственность, иду к целям. Я внутренне напряжена плюс стрессы, неумение расслабиться и почувствовать себя женственной. У меня, по его словам, настолько каменный живот, как натянутые кожаные ремни. Он поработал со мной буквально два раза, и я сразу забеременела.

Обе беременности вы играли в театре почти до родов, а на работу выходили сразу после родов.

Да, дочке сейчас полгода, а мы выпустили новый спектакль Константина Богомолова «Бесы» по Достоевскому, заканчиваю сниматься в третьем сезоне сериала «Содержанки» и играю спектакли в МХТ им. А.П. Чехова. Но всё остальное время - для детей, для семьи. При этом надо уметь хотя бы час дарить себе – выйти в кафе, позаниматься спортом, сходить на маникюр, побыть вдвоем с мужем на нейтральной территории. Это важно.

Как можно совмещать материнство с работой и не терзаться чувством вины?

Материнство – волшебное чувство, ни с чем не сравнимое, жизнь и правда делится на до и после. И тут каждой маме решать, что делать дальше. Для себя я решила, что с появлением малыша мой привычный образ жизни не должен измениться полностью и кардинально. Если ты предашь свои любимые привычки, свою любимую работу, то через пару лет тебя настигнет постродовой депрессивный синдром. Он возникает на почве того, что ты жертвуешь собой, кладёшь на алтарь материнства всё, что любила, отказываешь себе во всём, вплоть до любимой еды.

Чтобы справиться с чувством вины, а это неизбежно происходит в самом начале, важно четко понять, что не только дети, но и твоя работа имеет огромное значение. Ты как бы говоришь ребенку – малыш, ты попал в классную семью, мы с тобой, и ты давай подтягивайся, мы живём вот так.

«Я не была в восторге от своей внешности»

Сложно после родов вернуться в форму?

Сложно! У тебя кисель в голове, сколько-то лишних килограммов, ты постоянно переживаешь, как там дела дома, любой чих и плач ребенка повергает в стресс... Когда ты кормишь ребенка грудью, быстро прийти в форму непросто чисто физиологически: твое тело мягкое, чтобы ребенку на руках было удобно – так устроено природой. И первое время нельзя сильно закачивать мышцы, потому что молоко станет горьким или просто исчезнет.

Но я довольно быстро прихожу в форму, потому что всю жизнь ежедневно занимаюсь фитнесом и бегаю. Даже во время беременности я ходила в бассейн. В период кормления грудью бег противопоказан, поэтому я делаю силовые упражнения. Через месяц после родов я уже играла на сцене – а это тоже движение, физическая нагрузка. И во всем этом есть еще большой стимул прийти в форму – ты хочешь влезть в костюмы и хорошо выглядеть на мероприятиях. Если бы я сидела дома с ребенком, то вряд ли меня заботил лишний вес.

Пришлось менять рацион питания?

Я никогда не была любителем вредной еды, сладкого и мучного. Мой рацион, можно сказать, соответствует понятию «правильное питание». И когда кормишь грудью, ты тоже стараешься питаться правильно, не переедаешь. Поэтому худеешь естественным образом и привыкаешь к такому питанию. Периодически я прохожу очистительные аюрведические программы в специализированных центрах, люблю аппаратные процедуры для тела.

Многие поклонницы восхищаются вашей естественной внешностью без всевозможных вмешательств. Вы всегда принимали себя?

Как и многие девушки, я не всегда была в восторге от своей внешности и критически отношусь к себе, потому что в моей профессии внешность играет немаловажную роль. Но я благодарна природе за то, что она сделала меня непохожей ни на кого. Это моя особенность, моя актёрская индивидуальность. Знаете, как часто говорят, показывая на кого-то – это вторая Николь Кидман или это вылитая Мила Йовович. Вот со мной такого точно не произойдет (смеется).

Многим женщинам тяжело мириться с морщинками, но только не вам. Вы даже не любите фотошоп.

После 30 лет нельзя пускать всё на самотёк и думать, что вот высплюсь и буду красивой. Мышцы лица и тела теряют с возрастом тонус, сила гравитации берёт верх. Чудес тут не бывает – мне 40 лет и выглядеть хорошо мне удается не без труда. Я за красивое старение – это означает выглядеть хорошо без косметики или с минимальным ее использованием. Для этого должны быть красиво заложенные морщинки – они могут лечь грустным ртом, а могут весёлым, морщинки у глаз могут быть опущены вниз и создавать грустное выражение лица, а могут быть хитрыми, приподнятыми вверх. И всё это достигается с помощью массажа лица и других манипуляций косметолога и остеопата, которые создают правильную архитектуру лица. Когда ты выпрямляешь спину, у тебя естественным образом подтягивается кожа и уходит второй подбородок. Заметьте, всё это достигается без кардинальных вмешательств. А для молодости кожи достаточно делать маски, мезотерапию и уколы витаминов.

Вы много работаете с Константином Богомоловым, а он любит показать женскую красоту, как она есть. Насколько комфортно вы чувствуете себя обнаженной?

Обнаженной я у Константина Юрьевича еще не была, но у него хороший вкус, я ему доверяю в этом смысле. Если будет задача сняться в откровенной сцене или обнаженной, я готова. Для меня будет важно только одно – зачем я это делаю, почему это необходимо?

Вы ощущаете перемены в себе, переступив 40-летний рубеж?

Мне нравится мой возраст. Помню, в 23 года я играла в спектакле 30-летнюю героиню. Играла такую зрелую уставшую женщину – в халатике, в бигудях. Так я себе это представляла. Когда мне самой стукнуло 30, я переживала почти год по этому поводу. А теперь скажу, что 40 – это прекрасно! У меня есть опыт, он даёт невероятную свободу выбора и свободу действий. Я реализована как мама и как жена, я работаю в лучшем театре страны, у меня много проектов с интересными режиссерами. Многое свершилось и при этом есть, к чему стремиться, есть еще мечты, цели и желания.

5 советов Саши Ребенок

1.При любых обстоятельствах вас выручит красная помада – с ней вы всегда будете выглядеть хорошо. Даже дома.

2. Быть естественной – это быть собой, принять себя, свою внешность и свои особенности.

3. Начинайте своё утро со стакана воды и благодарности за новый день...

4. А день закончите бокалом вина и благодарностью за всё, что в этот день с вами было.

5. Нет ничего невозможного. Если вы искренне хотите чего-то добиться и действуете, то всё обязательно получится.

5 фактов о Саше Ребенок

1.Родилась в Москве. Папа - кандидат физико-математических наук, мама - модельер. Училась в художественной школе и в музыкальном колледже Галины Вишневской по классу фортепиано.

2. Окончила Театральный институт им.Щукина, но первое время работала журналистом на телевидении. Как актриса стала известной после роли учительницы физики в телесериале «Школа» Валерии Гай Германики.

3. Играет в МХТ им. А.П. Чехова и в Театре на Малой Бронной, сыграла в таких нашумевших сериалах, как «Содержанки», «Хороший человек», «Мёртвое озеро».

4. Замужем за актером Алексеем Вертковым, у пары 3-летний сын Иван и полугодовалая дочь Вера.

5. Хорошо рисует, играет на фортепиано и выпускает школьную форму под собственным брендом.

Опубликовано: 29 марта 2021 г.