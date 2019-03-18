АКНЕ У ВЗРОСЛЫХ: ОТЧЕГО И КАК ЛЕЧИТЬ

Считается, что прыщи – подростковая проблема. Но почему от них так часто страдают взрослые женщины? И есть ли способ вылечиться раз и навсегда?

Эксперты:

Елена Андреева, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением гинекологической эндокринологии и репродукции Эндокринологического центра Росмедтехнологий

Елена Демина, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог

Тамара Корчевая, кандидат медицинских наук, дерматолог, директор Центра лечебной косметологии «Даная»

По некоторым данным, от угрей мучается каждая пятая женщина 25–50 лет. Одни винят в нем недостаток сексуальной активности, другие – неправильный уход за кожей в юности, третьи – кожного клеща демодекса, четвертые думают, что угри преследуют сладкоежек...

Сегодня ученые уверены: ни один из перечисленных факторов не виноват. Причины акне прежде всего внутренние, и основных три:

– гормональный дисбаланс;

– нарушение работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

– хроническое воспаление носоглотки.

Отсюда главное правило: если у вас акне, идите не в салон красоты, а в многопрофильную клинику или серьезный дерматологический центр, где в одной связке работают дерматологи, гинекологи, эндокринологи, гастроэнтерологи и особое внимание уделяется лабораторным исследованиям. Только в этом случае можно рассчитывать на положительный стойкий результат.

ПРИЧИНА № 1: ГОРМОНЫ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ Обычно акне начинается с черных угрей (открытые комедоны). Вопреки распространенному мнению, это вовсе не грязь, а смесь кожного сала и отмерших клеток, забивших поры. Закрытые комедоны выглядят как белые точки или узелки и имеют белую головку. Красные прыщи (папулы) возникают, когда угри воспаляются. Если в прыщ попадает инфекция, он может превратиться в пустулу. Самое серьезное повреждение – киста. Она расположена на фоне воспаления и выглядит красной или багрово-синюшной. Не пытайтесь справиться сами – на месте кист могут остаться рубцы. Даже одна киста – повод для обращения к дерматологу.

В большинстве случаев виноваты именно они. «Самая распространенная причина «взрослых» прыщей – избыток мужских гормонов, в частности, тестостерона», – говорит профессор Елена Андреева. Когда этого гормона в женском организме становится больше положенного, сальные железы начинают функционировать гиперактивно, и появляются прыщи.

Дело осложняется еще и тем, что одновременно сбой дают и другие системы. «Часто возникновение прыщей может сопровождаться нарушением менструального цикла и даже гирсутизмом (излишним оволосением), – продолжает наш эксперт. – Если вовремя не обнаружить повышенный уровень тестостерона, он может стать причиной бесплодия, развития синдрома поликистозных яичников. Иногда акне сигналит о заболевании гипофиза и надпочечников».

Поэтому первый шаг при акне – консультация гинеколога-эндокринолога и полное обследование. Придется сдать кровь на половые гормоны и гормоны щитовидной железы, а также сделать биохимический и клинический анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ яичников, матки и щитовидки.

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ. Некоторые гормоны весьма капризны – их содержание в крови колеблется в зависимости от времени суток и дня менструального цикла. Чтобы анализ был достоверным, его нужно сдавать на 5–7-й день цикла между 8 и 9 часами утра.

ПРИЧИНА № 2: ЖЕЛУДОК И КИШЕЧНИК

Вторая по частоте причина акне – неполадки с ЖКТ. Угревой болезнью нередко сопровождается дисбактериоз, или дисбиоз кишечника, а его, в свою очередь, могут вызывать гастрит, холецистит, язвенная болезнь. Выяснить, в чем дело в вашем случае, поможет гастроэнтеролог.

«Первым делом врач выпишет направление на микробиологическое исследование кала и анализ на гельминты, простейшие, лямблии, – говорит гастроэнтеролог Елена Демина. – Иногда для уточнения картины требуется узи желчного пузыря с оценкой сократительной функции, УЗИ печени и поджелудочной железы».

Получив результаты обследований, врач может прописать антибиотики, желчегонные средства, а также про- и пребиотики, то есть специальные препараты, помогающие восстановить полезную микрофлору кишечника. Некоторые из них необходимо принимать строго по часам и по определенной схеме. Даже сбой в один день может перечеркнуть все лечение и угри вернутся.

На протяжении курса придется несколько раз сдавать анализы, чтобы убедиться, что есть результат. Подробнее «Здоровье» писало о дисбактериозе в прошлом номере.

ПРИЧИНА № 3: МИНДАЛИНЫ

Мало кто связывает частые ангины и постоянные воспаления на лице. А между тем связь существует, и самая прямая. В 30–40% случаев люди с акне часто болели или болеют ангинами и, как следствие, имеют хронический тонзиллит. «А это постоянный гнойный очаг воспаления, – объясняет дерматолог Тамара Корчевая. – Миндалины становятся плацдармом для размножения стафилококка, стрептококка и прочих бактерий».

Кроме того, от состояния наших миндалин во многом зависит работа лимфатической системы. Если миндалины нездоровы, лимфатическая система дает сбой, из организма хуже выводятся токсины. Как следствие – нарушается работа сальных желез, возникает воспаление и появляется угревая сыпь.

Поэтому дерматологи говорят: хочешь избавиться от угрей – вылечи горло. Визит к лору обязателен. Лечение сводится к приему антибактериальных препаратов, промыванию миндалин. Если тонзиллит очень запущенный, доктор может порекомендовать удалить миндалины – иногда это способно кардинально решить проблему.

СТРЕЛЬБА ПО МИШЕНЯМ

3 ЗАПРЕТА ПРИ АКНЕ 1. Никогда не выдавливайте угри самостоятельно. Вы только загоните содержимое еще глубже, спровоцировав инфекцию, приводящую к образованию кисты. 2. Не пользуйтесь мылом, а также тониками и лосьонами с высоким содержанием спирта. Они пересушивают и раздражают кожу, сальные железы начинают работать еще активнее, и акне только усиливается. 3. Не ходите на косметические процедуры, если есть воспаления на лице. Это чревато распространением инфекции. Ни один грамотный косметолог не возьмется за вас, когда на лице есть незалеченные воспаления.

Итак, внутренняя причина акне установлена, лечение назначено. Только теперь дерматолог начинает работать с кожей, воздействуя непосредственно на воспаления. Вначале обычно прописывают антибактериальные кремы и мази. Если за 1–2 недели они не дают эффекта, в ход идет тяжелая артиллерия.

* Антибиотики тетрациклиновой и макролидной групп, а также на основе котримоксазола подавляют рост бактерий и снимают воспаление. Приготовьтесь к тому, что принимать их придется долго – от 1 до 4 месяцев. Вероятно, потребуется чередовать разные препараты, чтобы бактерии не выработали к ним устойчивость. У антибиотиков есть побочные эффекты: тетрациклин, например, понижает эффективность некоторых противозачаточных средств. Обязательно обсудите этот вопрос с доктором. Тем более что встречаться вам придется регулярно: на протяжении всего курса нужен постоянный контроль специалиста и регулярные анализы крови, чтобы при необходимости корректировать лечение.

* Другая группа лекарств – комбинированные оральные контрацептивы, такие как Джес, Ярина, Диане-35. Все они официально зарегистрированы для лечения акне, поскольку снижают активность сальных желез, уменьшая уровень тестостерона. Подбирать такие контрацептивы надо строго индивидуально. Иногда по окончании курса прыщи возвращаются – в таком случае нужно вместе с врачом искать другую схему, но ни в коем случае не заниматься самолечением.

* Препараты на основе витамина А – ретиноиды – произвели настоящую революцию в дерматологии 30 лет назад. Такие мази и кремы эффективно освобождают забитые поры и предупреждают появление новых прыщей. Иногда их выписывают в сочетании с антибиотиками.

* Крайняя мера – ретиноиды с изотретиноином, еще одним производным витамина А, для приема внутрь. Эти средства часто прописывают, когда основное лечение уже позади, но лицо осталось неровным. Под воздействием ретиноидов сальные железы уменьшаются, кожа выравнивается. К сожалению, если факторы, провоцирующие излишнюю активность сальных желез, остались, через несколько месяцев акне вернется вновь.

ОСТОРОЖНО! Ретиноиды очень токсичны, их может назначать только врач. Пересушенная кожа – далеко не худший из побочных эффектов. Возможны также головная боль, боль в суставах, проблемы с печенью, вызванные избытком витамина А. Изотретиноин повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. После курса ретиноидов еще год нельзя делать косметические операции, фото- и электроэпиляцию, лазерные процедуры. Кроме того, врачи советуют планировать беременность не ранее, чем через три месяца после завершения курса.

ЕДА ДЛЯ КОЖИ

ДВА ГЛАВНЫХ МИФА Прыщи – от недостатка секса. Это отчасти верно при юношеских угрях: когда подросток начинает половую жизнь, гормональный фон часто нормализуется и угри пропадают. Но у взрослых женщин появление акне никак не связано с количеством и качеством секса. Прыщи – от избытка шоколада. Этот миф разоблачен несколькими исследованиями. Медики кормили одну группу добровольцев заменителем шоколада, а другую группу – темным шоколадом с 85% какао. Никакой зависимости состояния кожи от потребления шоколада замечено не было.

Специальной диеты против акне не существует. Но все мировые эксперты солидарны: чтобы лечение было успешным, важно изменить образ жизни и питание на более здоровые.

Не переедайте на ночь. Когда мы спим, наши ферменты работают не на расщепление пищи, а на выведение продуктов обмена. Если мы отвлекаем их от этой важной миссии, кожа страдает первой.

Пейте не менее 1,5–2 л воды и зеленого чая в сутки. Чем больше жидкости, тем лучше выводятся токсины из организма.

Постарайтесь отказаться от продуктов, провоцирующих усиленную работу сальных желез: алкоголя, кофе, жирного и копченого. Желательно также не злоупотреблять сладким: сахар усиливает процессы брожения в кишечнике, и это не лучшим образом сказывается на коже.

Будьте осторожнее с молоком. Согласно некоторым сообщениям, оно может провоцировать акне – точнее, не само молоко, а содержащиеся в нем гормоны, которые давали коровам. Веских доказательств у этой гипотезы нет, однако дерматологи советуют пить только органическое молоко либо заменить его кисломолочными продуктами. Тем более что последние исключительно полезны для микрофлоры кишечника.

Уделите особое внимание продуктам с высоким содержанием клетчатки и цинка. Клетчатка нормализует работу кишечника, а цинк регулирует работу сальных желез. Включайте в рацион больше фруктов и овощей, не забывайте про рыбу, красное мясо, бобовые и орехи.

И больше двигайтесь! Занятия спортом, долгие прогулки на свежем воздухе, любое активное движение запускает процессы детоксикации.

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ

Мало снять воспаления на коже – важно сгладить последствия старых (так называемое постакне), не дать сформироваться некрасивым рубцам и пятнам на месте вылеченных угрей. Раньше считалось, что рубцы неизбежны, но в последнее время появились способы свести их к минимуму.

Одно из новых направлений в лечении постакне – мезотерапия гомеопатическими препаратами. «При своевременном применении такие препараты дают весьма эффективный результат – более мягкое рубцевание кожи», – считает Тамара Корчевая. При уже сформировавшихся рубцах гомеопатия, увы, не поможет.

Зато их может уменьшить дермабразия и пилинги. Практикующий врач-эстетист Елена Гречухина считает наиболее эффективными аппараты многофункционального действия, которые включают в себя дермабразию, вакуумный массаж и безынъекционную мезотерапию. После курса таких процедур состояние кожи заметно улучшается: вакуумный массаж позволяет практически стереть пятна от акне, а неинвазивное введение лекарств улучшает вид кожи.

В последние годы большой интерес вызывает фотопневматическая терапия, рекомендованная для лечения акне Американским управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Это усовершенствованный метод фототермолиза, в котором сочетается лазерное и вакуумное воздействие. Вакуум дренирует содержимое сальных желез, обеспечивает им своеобразный массаж. Уже через 8–9 процедур пятна на лице заметно светлеют.

Выводы «Здоровья»

1. Акне – повод идти не к косметологу, а к врачу. Только на основании серьезного обследования можно выявить истинную причину прыщей. Лечение должно быть комбинированным: вас должны одновременно вести дерматолог и врачи смежных специальностей.

2. Сегодня акне лечить умеют. Процесс этот эффективный, но длительный, требующий определенных затрат и самодисциплины. И никакой самодеятельности: с угрями может справиться только профессионал.

3. Современные косметологические методы успешно борются с последствиями акне. Но приступать к косметическим процедурам нужно в последнюю очередь, когда основное лечение угрей уже назначено и идет полным ходом.

ОБВИНЯЕТСЯ СТРЕСС Дерматологи давно подозревали, что стресс может вызывать угревую сыпь. Исследование американских ученых из университета в Уэйк-Форест доказало это. В течение нескольких месяцев они наблюдали за студентами, страдавшими акне разной степени тяжести. Оказалось, что в периоды высокого эмоционального напряжения (например, перед экзаменами) частота угревых высыпаний возрастала на 23%. Другие исследования подтвердили, что стресс провоцирует воспалительный процесс, а также замедляет заживление прыщей. Ученые советуют: если вы вылечили проблемы с ЖКТ и гормонами, а угри не проходят, обратитесь к психологу. Возможно, именно он способен вам помочь.

МНЕНИЕ: Cвечникова Елена, дерматолог, преподаватель кафедры кожных и венерических болезней РГМУ РОЗАЦЕА: КЛЕЩ НЕ ВИНОВАТ Отдельную группу занимают розовые угри, или розацеа. Это хроническое заболевание – одно из самых загадочных в дерматологии. Оно связано с повышенной чувствительностью сосудов на лице: прыщи могут спровоцировать солнечные лучи, горячий чай, алкоголь, острая еда… Некоторые врачи считают, что виновата генетическая предрасположенность: больше всего подвержены розацеа светлокожие северяне со светлыми или рыжими волосами и голубыми глазами. Много лет считалось, что болезнь вызывает микроскопический клещ демодекс, живущий на коже. Однако в последние годы эту теорию развенчали. Демодекс признан условно-патогенным микроорганизмом, сам по себе вызвать розовые угри он не может. Лечить демодекоз при розовых угрях не нужно.

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.