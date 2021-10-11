Агриппина Стеклова: «В душе я социопат»

Актриса рассказала о лучшем фитнесе в своей жизни и своём новом увлечении, а также о том, каково быть молодой бабушкой и жить в семье, в которой все актёры

«Я никогда не была худой»

Агриппина, вы недавно закончили сниматься в сериале «Елизавета», впервые на экране сыграли Екатерину I. Каково это было всё время находиться в объёмных костюмах и причёсках?

Костюмы и корсеты по 12 часов, шубы в аномальную питерскую жару, причёски из моих волос – это было адское испытание, но я получала бесконечное удовольствие от этого приключения. Я давно мечтала сыграть историческую личность в кино и не понимала, почему же подобные проекты обходят меня стороной, а в театре за них награждают. Даже по внешним данным я прекрасно вписываюсь в ту эпоху (смеется). И вот это случилось!

А в жизни вы легко выбираете себе одежду?

Думаю, что да. Когда вижу вещь, всегда быстро и точно определяю - моё это или нет. У меня есть любимые магазины, есть любимые русские дизайнеры, с которыми мы совпали, они шьют будто под меня, и это большое счастье, скажу я вам.

Рыжие кудри – ваша визитная карточка. Волосы требуют сложного ухода?

Мне повезло с вьющимися волосами. Я не делаю ничего особенного с ними, не больше, чем каждая женщина – мою, наношу маски, масло. А в плане формы, цвета и ухода доверяю профессионалам, особенно перед съёмками. Я знаю, что вьющиеся волосы требуют специального и правильного ухода. И как-то интуитивно я пришла к каким-то из этих правил. Например, я крайне редко сушу волосы феном – это как раз то, что нельзя делать с кудрявыми волосами. Я использую увлажняющие средства, а кудрявым волосам как раз нужна влага, потому что они пористые и довольно тяжелые. Я не пользуюсь расчёской - кудрявым это не нужно.

Вы одна из тех счастливиц, кому очень идут округлые формы. Не приходится мучать себя диетами?

Я никогда не была худая и никогда не переживала по этому поводу. Но нет актрисы, которую не посещают мысли о том, что надо похудеть. Это не зависит от телосложения, мы всё равно периодически выходим за рамки дозволенного. Но мне контролировать себя гораздо проще, чем кому-либо - сценические костюмы в этом очень помогают, всегда держишь себя в нужных рамках (смеется).

Какие принимаете меры?

Всё просто - не ем сладкого и мучного, перехожу на интервальное голодание. Помимо того, что оно сейчас в моде, это уже проверенный и не сложный для меня способ прийти в форму. Главное - выдерживать так называемую паузу, мне не очень нравится слово «голодание», это просто пауза между приемом пищи. Ты ешь что хочешь, а потом не ешь как минимум 14 часов. Надо признаться, что раньше достаточно было пару дней посидеть на диете и с тебя слетело 2-3 килограмма, а с возрастом приходится прикладывать гораздо больше усилий.

Кто у вас в семье главный на кухне?

Кухней заправляет муж. Я, конечно, умею готовить, но Владимир так бесподобно, так легко и прямо-таки играючи это делает, что даже неловко мешать ему (смеется).

У вас достаточно в жизни движения и физической активности?

Мне всегда казалось, что этого достаточно, особенно в театре во время репетиций и спектаклей. Но в работе нередко бывают паузы, а это сразу сказывается на ощущениях в теле. Признаюсь честно, фитнес – не моя история, скучная и бессмысленная трата времени. Я попробовала заниматься EMS-тренировками с электродами, мне показалось это любопытным, я даже успела почувствовать некоторый эффект. Но всё равно это элемент фитнеса, а я страдаю от того, что это отнимает мое время.

Что вы думаете насчёт йоги?

Она мне нравится. Однажды я почти месяц жила в Индии, и вот там все аюрведические процедуры, йога и дыхательные практики мне безумно понравились. Но в Москве я не могу найти своего учителя, с которым мы бы совпали. Поэтому иногда я хожу в бассейн и на массаж. В этом деле моя цель даже не похудение, а здоровье, поскольку у меня давние проблемы со спиной, множественные протрузии и грыжи... А знаете, какой самый лучший фитнес?

Какой же?

Я поняла, что всю жизнь, наверное, не тем занималась. Потому что прошлым летом вдруг узнала, как дико я люблю косить траву. У нас есть загородный дом с большой приусадебной территорией. И поверьте мне, пройтись по ней с газонокосилкой – приличная физическая нагрузка. Это только в рекламе показывают, как ты одним пальцем толкаешь косилку. На самом деле ты делаешь огромное количество шагов, проходишь бесконечные повороты, преодолеваешь ямки. Машинка едет на разной скорости, и за ней надо успевать, надо ею управлять, а потом отгружать скошенную траву. Это полноценная тренировка для меня и, конечно, невероятное наслаждение. Я по жизни занимаюсь чем-то эфемерным, результат моего труда нельзя потрогать, он очень субъективен – кому-то нравится, кому-то нет. А здесь ты уже через секунду видишь результат своего труда. Это кайф! И потом этот чудесный запах скошенной травы…

А зимой газонокосилку сменяет лопата?

Вы угадали – это моя вторая страсть! Зимой муж называет меня Гранька-бульдозер, а летом - Гроза полей (смеется). Прошлой зимой я, наконец, ответила себе на вопросы, зачем мы построили этот дом. Я долго не могла понять, зачем он мне нужен, а особенно то количество вложенных в него средств и сил. Но в пандемию все вопросы были закрыты, сейчас я понимаю, что передо мной открывается новый этап в жизни, новые увлечения и впечатления. Мы пока только в начале пути, у нас есть прекрасный ландшафтный дизайнер. Думаю, что высаживать цветы, травы и что-то еще – это всё у меня впереди.

«В душе я - социопат»

Вы упомянули пандемию, вы ведь переболели ковидом и ваш отец недавно выписался из больницы.

Меня это настигло ровно год назад. И практически полгода потом восстанавливалась. Я уже работала и снималась, но иммунитет мой ослаб настолько, что почти каждый месяц я заболевала другими болезнями - никогда за свою жизнь я столько не болела. Любая микропростуда превращалась во что-то жуткое - в бронхит или гайморит, каждый раз с высокой температурой и антибиотиками. Помимо этого ковид повлиял и на мое эмоциональное состояние - я была немного разобранной, быстро уставала и вообще стала грустна.

Папа сейчас в строю, восстанавливается. Но я постоянно напоминаю ему, что это не шутки, надо себя поберечь и продолжать реабилитацию.

Перед самой пандемией вы много гастролировали. Что для вас самое крутое в гастролях?

Перед пандемией мы почти 1,5 месяца жили в Париже, потом были в Лондоне и Мадриде со спектаклем «Рыцарь пламенеющего пестика», который сделали совместно с режиссером Декланом Доннелланом. Сейчас спектакль идёт в Театре им. Пушкина. Самое крутое в гастролях – команда, люди, творческая атмосфера, тот материал, с которым ты едешь выступать, и, конечно, вдохновляют зрители, их тёплый приём и отклик. Новые города и страны тоже дают впечатления, если успеваешь посмотреть их. Но в гастролях есть как кайф, так и усталость, всегда хочется поскорее вернуться домой.

Вы человек общительный, а бывает, что устаете от людей?

Несмотря на мою внешнюю общительность, в душе я скорее социопат. Да, я дико нервничаю перед большим скоплением людей, на премьерах, на фестивалях. Каждый раз делаю над собой усилие и иду в эту воду, поскольку понимаю, что это часть моей профессии и часть жизни. Но мне это даётся не просто. И когда начинается новый проект, мне всегда сложно сделать первый шаг, проявляется так называемый комплекс самозванца – а почему я, а вот сейчас все поймут, что они ошиблись, что я не гожусь... Чем больше у тебя опыта и стажа, чем больше ты знаешь про профессию, про людей и про жизнь, тем больше страхов и сомнений начинает тебя терзать. В юности это всё неведомо, ныряешь в новое с головой - и будь, что будет. А теперь ты знаешь все варианты, как может быть.

Вы в довольно молодом возрасте стали бабушкой. Какие ощущения в этой роли?

Это ни с чем не сравнимые ощущения. Знаете, есть просто твои дети, которых ты рожаешь в раннем возрасте, есть поздние дети – к ним уже другое особое отношение, и есть совершенно иная категория - внуки. У меня к внуку какая-то всеобъемлющая любовь без границ и обязательств, любовь в чистом виде. Мы от наших детей всегда чего-то ждем и требуем, всё время что-то они нам должны и мы им должны, мы так или иначе с детьми постоянно выясняем отношения. А с внуками всё иначе. Это безграничная любовь, не требующая ничего взамен. Ты с ним такая, какая есть.

При том, что вы бабушка, даже по фото видно, как вы любите похулиганить и подурачиться. Как считаете, в каком возрасте нужно быть серьезнее?

Ни в каком. Чувство юмора и умение посмеяться говорит о наличии ума, это бесценный дар. Независимо от возраста, пола, профессии и социального статуса.

У вас актерская династия, а был ли шанс у вас самой или у вашего сына Данилы пойти другой дорогой?

У меня может и был, но как выяснилось, его не было (смеется). Хотя я вроде бы была спиной к событиям, пыталась смотреть в другую сторону. Как и наша с Володей дочь Маша – она долго пудрила нам мозги, но, по всей видимости, у нее тоже не осталось шансов пойти другой дорогой. А Данил решил сразу, чем он хочет быть. Мы приложили много сил, чтобы его переубедить. Нам с мужем казалось, что у Данилы есть другие дарования, например, он неплохо писал в юности, мы предлагали ему начать писать сценарии, а потом и самому играть в этих картинах. Но он стоял железобетонно, хотел идти в актёры.

Вы верите в то, что артистический дар и талант передаются генетически, по наследству? Или это зависит от воспитания.

Я и верю, и не верю. Но я вообще верю в гены, это не пустой звук. Верю в династии. Если, например, потомственный хирург в третьем поколении, то как-то автоматически к нему и доверия больше. Если есть династии врачей и учителей, то почему же артист – это только семейственность? Кажется, мы тоже имеем право на династии. Причем есть прекрасные примеры – Мироновы, Ефремовы, Янковские, Михалковы. Молодое поколение из актерских семей - талантливые, одаренные люди, они сейчас составляют нашу гордость. Конечно, огромное значение имеет среда и воспитание, не только гены.

Актерам из династий приходится преодолевать дополнительные сложности – их постоянно сравнивают, от них многое ждут. Плюс внутрисемейная профессиональная конкуренция.

Даже не столько это нужно преодолеть, сколько справиться со своими внутренними амбициями. У тебя перед глазами примеры твоей же семьи. Например, я уже не знаю, кто я сейчас – дочь Стеклова или мать Стеклова, жена Большова или мать Большовой, свекровь Лумповой или «тёща» Парамонова…. И тут ты тихонько сходишь с ума (смеется).

А что касается конкуренции, то у нас такого нет, нас это не коснулось. Успех у каждого волнообразный - у одного подъём, потом у другого. Неужели могут быть другие чувства, кроме радости и счастья за близкого человека, когда у него что-то получается. Даже если рождаются в душе противоречивые чувства, то это не связано с родным человеком, это уже твои внутренние проблемы, ты разбираешься и прорабатываешь их сам с собой.

Вы все яркие каждый в отдельности, а когда вы собираетесь вместе, на что это похоже?

Всегда по-разному – иногда это горячо и нервно, бушуют ураганы, которые, конечно, от большой любви. Мы все эмоциональные и темпераментные. Может мы и сходим с ума, когда вместе, но я не знаю, как иначе. Иногда наши встречи проходят благостно, радостно и спокойно. Всё зависит от ситуации в стране, от здоровья, от эмоционального состояния каждого из нас.

Чего вам не хватает сейчас больше всего?

Путешествий. Я очень люблю путешествовать – это та вещь, на которую не жаль тратить денег и времени. Впечатления от разных мест дают тебе вдохновение, оно бесценно. Мы ездили куда-то минимум два раза в год, а сейчас это сделать пока сложно. Но зато во мне проснулась любовь к даче. Я предвкушаю тот момент, когда буду создавать свой микромир. Если в доме ты окружаешь себя вещами, то на земле ты даёшь жизнь чему-то живому. Это как декорация, которая никогда не бывает одинаковой, она меняется под влиянием разных условий – солнца, дождя, туч, времён года. Ты создаёшь свою маленькую планету, это очень волнительно и здорово.

5 фактов об Агриппине Степловой

1.Родилась в Краснодаре в семье актеров Владимира Стеклова и Людмилы Мощенской.

2. Окончила актёрский курс ГИТИСа, работает в театре «Сатирикон», а также участвует в постановках других театров.

3. Самые известные работы в сериалах «Гражданин начальник», «Большие деньги», «Беглые родственники», «Доктор Преображенский», фильмах «Инсайт», «Наследники», «Кровь» и др.

4. Более 20 лет в браке с актёром театра «Сатирикон» Владимиром Большовым, у них двое взрослых детей – Мария Большова и Данил Стеклов, а также 3-летний внук Пётр.

5. Обожает автомобили и любую технику.

5 советов Агриппины Стекловой

1. Если у вас дурацкое настроение и тоска, подарите себе маленькое удовольствие. Мне помогает душ или ванна, кофе и пирожное.

2. Не экономьте на себе, а особенно на радостях для себя. Если вы давно мечтали о массаже или о новом платье, то позвольте себе это прямо сейчас.

3. Если вам не нравится отражение в зеркале, особенно по утрам, ничего не остаётся, как полюбить эту женщину, вам с ней ещё долго жить, другой не будет.

4. Ходите в театр, он даёт живые сиюминутные эмоции, которые не получишь нигде.

5. Если муж и жена совсем не ссорятся, значит, они равнодушны друг к другу. Любящие люди всегда горячи. Главное – уметь грамотно выйти из кризиса или ссоры.