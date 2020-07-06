Агата Муцениеце: «Поддаваться панике – это не про меня»

В период карантина из-за эпидемии коронавируса, актриса и телеведущая рассказала «Здоровью», как проходит ее затворничество и как ей удается не поддаваться панике, а также посоветовала упражнения, которые помогут оставаться в форме

«Я не боюсь сложностей»

Агата, как проходят ваша самоизоляция?

Мы с детьми сели на добровольный карантин еще до того, как он стал обязательным для всех. Иногда я выезжала в магазин за продуктами и на встречи, которые не могла отменить. Но при этом соблюдала все меры предосторожности – надевала перчатки, маску, обрабатывала руки и предметы антисептиком. С нами в изоляцию попала и моя мама, которая до пика этих событий приехала к нам из Риги и, в итоге, оказалась запертой здесь, потому что не смогла улететь обратно.

Нам повезло, что мы с детьми, мамой, двумя собаками и кошкой живем не в квартире, а в своем доме за городом, можем погулять во дворе или в поле. Вместе с подругой, живущей по соседству, мы устроили что-то вроде субботника – собрали весь мусор в округе. Я стала читать книги и достала вязание – вспомнила, что во время беременности научилась вязать по урокам в YouTube. Сегодня можно научиться чему угодно, не выходя из дома. Вязание, конечно, занятие специфическое, не каждому оно понравится, но меня увлекает и успокаивает.

Вы склонны паниковать, впадать в уныние?

Уныние - это точно не про меня, я могу хандрить день-два, а потом нахожу себе занятие, и плохое настроение уходит. В сложившейся ситуации, когда у каждого разрушились многие планы, я поняла, что нужно жить сегодняшним днем, не надо загадывать ничего дальше завтра. И лучше всего посвятить это время себе и детям.

Многих ваших поклонников подкупает именно ваш оптимизм. Что вам помогает сохранять его даже в самые сложные времена?

Я по жизни оптимист, всегда ищу плюсы в любых ситуациях. В какой-то момент я осознала, что если бы в жизни не было разных красок и оттенков, то она не была бы интересной. Не надо бояться переживаний, пытаться оградить себя от них. Благодаря им и формируется личность. Только пройдя через переживания, ты сможешь в полной мере ощутить счастье. А сплошная счастливая жизнь будет казаться пресной, от нее недолго впасть в депрессию. Например, в Японии живут самые обеспеченные люди, которые могут позволить себе всё. Но там же самый большой процент одиноких людей и очень много случаев суицида.

Трудности, которые появляются на нашем пути – это хорошо, преодолевая их, ты многому учишься. Ты не будешь так сильно ценить свое благополучие, если когда-то не сталкивался с полным безденежьем. Я ценю всё то, что со мной происходит, потому что я получаю новый опыт и эмоции.

У вас был опыт посещения психолога. Он вам помог?

Я была у психолога всего несколько раз, когда мне это было действительно нужно. В чем-то он мне помог. А сейчас нет такой необходимости. Важно найти «своего» психолога, это довольно сложно, но надо поискать, не сдаваться после первого неудачного общения. Психолог может увидеть всё со стороны и сказать что-то вполне очевидное, чего ты не замечаешь в силу своей зацикленности на проблеме.

«Бег с самого утра даёт прилив сил и энергии»

Вы мотивируете своих поклонников заниматься бегом…

Бег очень хорошо помогает бороться с негативными эмоциями. Если вы чувствуйте себя плохо, вам кажется что и миру конец, надо утром проснуться, быстро встать, чтобы мозг даже не успел понять, что вы собираетесь сделать. Молниеносно надеть спортивную форму и побежать. Бежать как можно дольше, чтобы устать и вспотеть, чтобы кровь прилила к голове. После пробежки желательно поприседать, отжаться, покачать пресс, подтянуться – сделать базовые упражнения. Если не знаете упражнений, можно запросить их в интернете и сделать по три подхода.

В марафонах я не участвовала, но максимально пробегаю 10 км, мой рекорд – 11 км. А минимум, который я должна пробежать - это 3 км, иначе нет даже смысла выходить. В целом на утреннюю пробежку уходит чуть больше часа.

Почему любите бегать именно утром?

Потому что бег даёт прилив сил, энергии и бодрости, сразу хочется приступить к делам. Плюс я очень довольна собой уже с самого утра. А цветущая природа, солнце и даже дождь – всё вокруг вдохновляет и заряжает хорошим настроением.

Благодаря бегу тело хорошо подтягивается. У меня достаточно мощные мышцы, и если я начинаю ходить в спортзал, то они быстро перекачиваются, я становлюсь прямо-таки большой. А бег, наоборот, подсушивает меня, я начинаю очень хорошо выглядеть.

Какие упражнения посоветуете делать дома в условиях карантина, да и просто в качестве зарядки?

Пока не отрубили интернет, можно найти массу возможностей тренироваться дома. Проснувшись, каждый день можно делать 15-минутную тренировку: 10 раз присесть, 10 раз покачать пресс и столько же отжаться, а потом еще 10 раз сделать кросфит-упражнения бёрпи (прыжок, отжимание, прыжок) - отличная кардиотренировка.

Многие жалуются, что от сидения дома начинают поправляться буквально на глазах – вы за собой такое замечаете?

Да, я тоже набрала пару лишних килограммов. Моя мама – повар, а поскольку она не улетела в Ригу и улетит не скоро, чувствую, что всем моим стараниям – конец (смеется).

Я не склонна к полноте, но если начинаю бесконтрольно есть, а особенно бутерброды, то это неминуемо ведёт к лишним кило. Моя особая слабость – картошка, я её фанат, люблю ее в любом виде – вареном, жареном, в пюре. Причем я могу пожарить пюре до корочки вместе с яйцом – это будет очень вкусно! Очень полюбила киноа, а в последнее время делаю салат с кус-кусом, авокадо, помидорами – обалденно вкусно.

И что предпринимаете для того, чтобы похудеть?

В моем случае не работают стандартные приёмы, как, например, плотно завтракайте, чтобы на обед и ужин есть меньше. Я плотно позавтракаю, потом плотно пообедаю и ужинаю тоже плотно. То есть ограничивать себя в чём-то мне довольно сложно. Но мне крупно повезло – я не люблю сладкое и мучное. Конфеты, шоколад, выпечка, булки – ко всему этому я равнодушна, что меня и спасает. Когда кто-то горстями ест конфеты, я могу съесть полбанки солёных огурцов.

Утром я пью стакан тёплой воды вместе с омега-3 и другими витаминами для волос и ногтей – весной это обязательно. После пробежки пью чашку капучино – я его обожаю, еще очень люблю кисломолочные напитки – тан, айран. На завтрак обжариваю маленькие початки кукурузы с яйцом, режу авокадо, если в холодильнике есть картошка, то добавляю и ее – она идёт в любое блюдо. А потом в течение дня начинается беспорядочное таскание всякого вкусного с кухни.

«С самоиронией у меня всё в порядке»

Многое о вашей жизни поклонники узнают из вашего видео-блога. Как вы решаете – чем с ними поделиться?

Я снимаю всё подряд, потом на финальном монтаже убираю что-то скучное, порой выбрасываю очень много. Изначально я снимала свои будни, предлагая пользователем прожить со мной целый день. Я не думала о том, чтобы давать советы или быть для кого-то примером. А уже потом родились «Советы бабушки Агаты» - захотелось поделиться с подписчиками своим опытом, мыслями. Но я предупреждаю о том, что мои советы можно слушать, но не слушаться.

Вы легко показываете себя без макияжа, а многие девушки без фильтров ни одно фото не выкладывают.

У меня всё в порядке, с чувством самоиронии я и над другими люблю пошутить, на что некоторые почему-то обижаются. Когда-то у меня было не мало комплексов, мне многое в себе не нравилось. Но со временем я поняла, что чем больше стараюсь из себя что-то строить, тем более я уязвима. Лучше уж я буду такой, какая я есть, чем буду поймана на обмане. Я приняла себя и полюбила - это же я советую сделать и своим подписчицам. Надо ценить себя и свою индивидуальность. Не быть похожей на всех – в этом вся прелесть.

Какой уход подходит для вашего возраста?

Я уже пробовала мезотерапию - еле выдержала эти уколы. Решила, что пока есть возможность подождать с иголками, я буду ждать. Делаю щадящие аппаратные процедуры, например, дермодроп, когда сыворотка с витаминами под давлением распыляется по лицу. Кожа становится сияющей.

У меня есть мечта красиво состариться - выглядеть хорошо, но в соответствии с возрастом.

Вы даёте советы не только подписчицам, но и детям в шоу «Голос». Как вы находите подход к каждому ребенку?

Это всегда импровизация. У меня есть досье на ребят – кто что любит, чем увлекается. С кем-то из детей я успевала пообщаться заранее. Меня дети любят. Не знаю, с чем это связано. Я могу спросить у них любую глупость, а они серьезно начинают отвечать. Некоторым я говорила, что нервничаю сильнее них. Дети забывали о своем волнении и начинали успокаивать меня, это очень трогательно.

Вы бы позволили своим детям участвовать в каких-либо конкурсах?

Если я буду видеть, что они хотят этого и готовы, то я их отпущу и поддержу. Сама я в детстве очень любила литературные и актерские конкурсы, читала стихи, выступала со сцены и часто получала первые места. Нам пока до конкурсов далеко. Мие 4 годика, из них два года она ходит на балет. Тимофей сменил 45 кружков, чего только не пробовал – от хоккея до народных танцев, всё бросил. Сейчас начал ходить на самбо, у него только стало получаться, а тут карантин…

У вас дома живут две собаки и кошка, а вы еще помогаете бездомным?

Да, мы занимаемся этим вместе с сыном. Началось всё с того, что на улице мы подобрали щенка. Взяли его домой, отмыли, сводили к ветеринару, сделали ему прививки и завели паспорт. Я рассказала о собаке в инстаграме. В итоге, пёс уехал жить аж на Эльбрус! Потом мы фотографировались для собачьего приюта с целым выводком щенков. Одному из них решили найти хозяев, и уже через неделю его забрали в Туапсе.

В детстве я всегда мечтала о животных, но мы жили в маленькой квартире, не было возможности завести даже кошечку. Думаю, что детям важно учиться заботиться о ком-то.

Вы не раз говорили, что не любите воспитывать - может, поэтому вас и любят дети?

У меня нет никакого особого подхода к воспитанию детей. Как любая мама, я могу и отругать, и приласкать. Но я не строгая. Если ребенок хочет изваляться в луже, я скажу – изваляйся, но потом иди помойся. Вначале я пыталась строить из себя «правильную» мать, следовала умным советам из книжек, слушала детских психологов. А потом подумала, что столько еще в жизни сложностей ждёт моих детей, так пусть хотя бы детство у них будет классным и беззаботным.

5 советов Агаты Муцениеце

1. Начните день со спорта. Даже если вы 10 раз присели – уже хорошо. А если делать это каждый день, то ваши бёдра будут подтянутыми.

2. Хочешь есть – съешь морковку. Если не хочешь морковку, значит, не хочешь есть.

3. Делайте хотя бы одно доброе дело в день, и мир станет лучше.

4. Читайте книги, займитесь самообразованием - узнавайте каждый день хотя бы один новый факт из науки, литературы, истории. Так вы расширите свой кругозор и эрудицию.

5. Не пытайтесь менять внешность, не будьте похожими на других – цените в себе свою индивидуальность, любите себя.

5 фактов об Агате Муцениеце

1. Родилась в Риге. Работала моделью, изучала китайскую филологию в Латвийском университете, а затем окончила актерский факультет ВГИКа.

2. Стала популярной после роли в сериале «Закрытая школа». Сегодня снимается в кино и рекламе, играет в спектаклях, ведёт передачи на ТВ, в том числе «Голос.Дети».

3.В браке с актёром Павлом Прилучным родила двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.

4. Знает английский, латышский и китайский языки.

5. Ведёт видео-блог, в котором рассказывает о повседневной жизни своей семьи.

Опубликовано: 6 июля 2020 г.