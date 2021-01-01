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А НУ ДЫХНИ!

Вопрос обследования «на алкоголь» возникает всё чаще. Мы решили выяснить, какие тесты существуют в наши дни и чем они отличаются друг от друга
Опубликовано: 9 января 2021 г.

В конце 2019 года в России взорвалась настоящая информационная бомба  - появилась официальная информация, что одним из обязательных тестов при прохождении водительской медкомиссии (пока лишь при повторном получении прав после лишения)  станет определение в крови белка  CDT – маркёра, указывающего на хронический алкоголизм. Самое интересное, что указанный белок может сохраняться в крови длительное время после того как человек прекратил возлияния. Мнение специалистов разделились – одни уверены, что повышение CDT может свидетельствовать не только об алкоголизме, но и заболеваниях печени, желчного пузыря, другие уверены, что алкоголики будут выдерживать долгую паузу и срываться сразу после получения справки, а значит рутинное применение теста необоснованно. Мы составили дайджест самых распространённых тестов на алкоголь.

Содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе

На жаргоне мы называем этот тест «продувка», чаще всего он используется дорожной полицией для скринингового обследования водителей с помощью алкотестера. Экспресс-тест отвечает на один вопрос – было ли употребление алкоголя в течение нескольких часов до управления автомобилем. Содержание этанола исчисляется в промилле и зависит от многих факторов – времени, прошедшего после возлияний, количества выпитого, массы тела, особенностей обмена веществ и даже вида напитка. Как правило, след от бокала пива исчезает через пару часов, а бутылка крепкого может дать о себе знать в течение 48 часов, особенно если переборщил субтильный мужчина или женщина, чей организм дольше задерживает этанол и продукты его распада. В любом случае  - определение этанола в выдыхаемом воздухе носит ориентирующий характер и требует подтверждения в виде медицинского освидетельствования, включающего в себя осмотр нарколога и взятие крови на определение концентрации этанола.

Определение концентрации этанола в крови

Это следующий этап медицинского освидетельствования водителей, также применяется для определения опьянения и его степени в медицинских учреждениях (обязательно при поступлении больного с черепно-мозговой травмой, ножевым, огнестрельным ранением), а также в ходе профессиональных медицинских осмотров у представителей некоторых профессий (военнослужащих, полицейских и т.д.). Кровь для исследования забирают из вены. Исчисляется в промилле и также зависит от пола, массы тела и обмена веществ испытуемого. При обильных возлияниях этанол может определяться в крови в течение 2 суток после окончания употребления алкоголя.

Отличительной особенностью первых двух показателей является то, что они могут свидетельствовать лишь о недавнем употреблении алкоголя. Как только весь этанол в организме будет переработан печенью и распадётся, эти тесты сразу станут отрицательными. Два следующих маркёра, наоборот, говорят о систематическом употреблении алкоголя в значимых дозах.

ГГТП (гамма-глутамилтрансфераза)

Повышение уровня этого печёночного фермента всегда настораживает врача. ГГТП является обязательной составляющей расширенного биохимического анализа крови. С одной стороны, показатель может свидетельствовать не только о хроническом злоупотреблении алкоголем, но и некоторых печёночных заболеваниях, с другой – в подавляющем большинстве случае всё-таки указывает на хронический алкоголизм. Особенно в случае, когда наряду с повышением ГГТП параллельно растёт концентрация других печёночных ферментов – АЛТ и АСТ, свидетельствующих о печёночном цитолизе. Другими словами, печень испытывает повышенную нагрузку в результате жирового гепатоза (при переедании, избытке сладкой и жирной пищи, ожирении) или длительного токсического воздействия (чаще всего – продуктами метаболизма этилового спирта). По мнению учёных, повышение ГГТП имеет компенсаторный механизм – так сильно печёночный обмен «разгоняется» для своевременной утилизации этанола и защиты организма от продуктов окисления.  Уровень повышения и время, которое концентрация маркёра будет повышена, индивидуальны, но нередко высокая концентрация в крови сохраняется в течение нескольких месяцев после полного прекращения употребления алкоголя.

СDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин)

Шум в прессе и заявления государственных чиновников в последние месяца касались именно этого маркёра. Всё началось в 2015 году, когда главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн предложил использовать CDТ в качестве скринингового маркера хронического злоупотребления алкоголем. С его слов, для появления этого вещества в крови достаточно в течение 2 недель выпивать 60-80 мл крепкого алкоголя. Этот анализ законодательно  входит в алгоритм обследования людей, например, после ДТП, в большинстве западных стран. Показатель сохраняется в крови в течение месяца после прекращения приёма алкоголя и не даёт ложноположительных результатов, на что и рассчитан, ведь упрекнуть не выпивающего человека в алкоголизме негуманно, а хронический алкоголик вряд ли сможет продержаться месяц перед тем, как пойти сдавать анализ. Другое дело, что в проекте закона, предложенного Минздравом в 2019 году,  заявлены слишком низкие показатели маркёра, которые могут появиться в крови у тех, кто пьёт стакан сухого красного вина в день, как рекомендует американская и европейская кардиологические ассоциации. Токсикологи  уверены – пороговое значение должно быть не 1,2%, а как минимум 2%  , что станет поводом к пересдаче анализа через некоторое время. Доказательством  реального злоупотребления алкоголем должен стать любой показатель, превышающий  3,1%.

А как же квас?

Квас и кефир официально не относятся к алкогольным напиткам, но нередко на этикетке указано, что они могут иметь небольшой (1-1,5) градус.  Поэтому, лучше поберечься и за час до поездки, а также во время движения за рулём, их не употреблять.

 Повышение уровня ГГТП в плазме крови – необходимое условие переработки избыточного количества алкоголя.

Бытовой алкотестер

Чтобы избежать ненужных проблем и быть уверенным в собственной трезвости, можно приобрести бытовой алкотестер для домашнего использования. С его помощью можно с 99 процентной вероятность определить, не осталось ли в организме следов от вчерашнего праздника. Специалисты рекомендуют приобретать приборы стоимостью не меньше  5 тысяч рублей.

Опубликовано: 9 января 2021 г.

Комментарии

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Последние комментарии

rylconl [24 дня назад]
эт да.
najtoazy [26 дней назад]
и мне заходит)))
l_chudnaya [28 дней назад]
О, да, флоатинг - настоящий релакс, обожаю. Вообще, всё тему!

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