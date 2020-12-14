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COVID-19: курс на восстановление

Как после перенесенной болезни восстановить свое психическое и физическое состояние – этот вопрос волнует каждого
Опубликовано: 14 декабря 2020 г.

Люди, перенесшие COVID-19, отмечают у себя остаточные явления, которые порой держатся не менее месяца – это слабость в теле, туман в голове и рассеянность, плохое настроение и апатия, бессонница, одышка, выпадение волос и нарушение работы внутренних органов. Чтобы полностью оправиться после этой коварной болезни, каждому необходима физическая и психологическая реабилитация. Если нет возможности поехать на море или в горы, то можно найти способы восстановления в условиях города. О таких способах рассказали врачи и специалисты центра Wellcure&Float Studio.

Лечебно-расслабляющий массаж

После коронавирусной инфекции наиболее эффективны - лимфодренажный и ароматерапевтический массажи. Первый активизирует лимфу, выводя с ее помощью из организма лишнюю жидкость и продукты распада, а также улучшает кровообращение, насыщая ткани кислородом.  
Аромамассаж помимо удовольствия дает также мощный терапевтический эффект - помогает снять стресс, чувство усталости, возвращает энергию, омолаживает кожу, улучшает обмен веществ и работу органов дыхания, что особенно полезно тем, кто терял обоняние.

Остеопатия и биоэнерготерапия

Один из симптомов новой болезни – боль в теле и в мышцах. Комплексное понимание работы всех систем организма позволяет специалисту выявить первопричину дисфункции и дать ресурс организму самостоятельно справиться с проблемой, восстанавливая механизмы саморегуляции.

"Сначала я помогаю пациентам снять эмоциональное напряжение, - говорит остеопат Наталья Шаталова. - Далее перехожу к работе с телом: плеврой, сосудами, лимфотоком, положением костей таза, черепа, головным и спинным мозгом".

Флоатинг

Это метод глубочайшего расслабления в концентрированном растворе магниевой соли. Целый час вы находитесь в медитативном полусне, лёжа в большой ванне с солёной водой. Магниевые ванны оказывают косметологический эффект для кожи, волос и ногтей, а особенно показаны при эмоциональном напряжении и переутомлении.

«Перенесенное заболевание может создать почву для формирования  негативных мыслей и страхов. Главная цель - устранить депрессивные и тревожные состояния, привести в гармонию психоэмоциональный фон", - говорит флоат-терапевт Владимир Котенев.

Лечебная физкультура и йога

После коронавирусной инфекции организм ослаблен, любые активные тренировки провоцируют головокружение или одышку. Если заниматься со специалистом по ЛФК или йоге индивидуально, то он подберет комплекс упражнений умеренной нагрузки, сделав упор на дыхательную гимнастику.

"Занятия направлены на повышение толерантности к физическим нагрузкам, восстановление вентиляции легких, улучшение кровообращения и функциональных возможностей всех систем организма", - говорит  Михаил Шальнов, специалист по ЛФК.

Иглоукалывание и гирудотерапия

Эффективность иглоукалывания (акупунктуры) проверена более чем 2000-летней историей китайской народной медицины. Целью - восстановление течения энергии ЦИ в теле. Ее часто называют «дыханием жизни».

А слюна пиявки содержит десятки уникальных компонентов - ферментов, витаминов и аминокислот. Это мощный тромболитик и иммуномодулятор.
Акупунктура и гирудотерапия активизируют защитные силы организма. "Пиявки воздействуют на биологически активные точки, как и иглоукалывание – так мы получаем мощнейший положительный эффект сразу двух методик», - рассказывает невролог и рефлексотерапевт Нина Филиппова.

Опубликовано: 14 декабря 2020 г.

Комментарии

2 0
l_chudnaya [3 дня назад]
О, да, флоатинг - настоящий релакс, обожаю. Вообще, всё тему!
0 0
najtoazy [1 день назад]
и мне заходит)))

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Последние комментарии

najtoazy [1 день назад]
и мне заходит)))
l_chudnaya [3 дня назад]
О, да, флоатинг - настоящий релакс, обожаю. Вообще, всё тему!
Goras [57 дней назад]
Ну в принципе все так и есть. Гипертрофированные размеры всего тела и не только отдельных частей...

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