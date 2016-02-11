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Anti-age детокс: как правильно

Основное правило детокс-питания – выбирать продукты, которые способны поддержать работу главных систем организма и устранять токсические свойства ксенобиотиков.
Опубликовано: 26 апреля 2020 г.

Нам не достает минералов и микроэлементов прежде всего потому, что в продуктах сегодня раз в 15 меньше полезных веществ, чем раньше. Этот недостаток надо восполнять: принимать биологически активные добавки и витамины, добавлять в еду специи – лавровый лист, корицу, есть больше фруктов и ягод. Прекрасный антиоксидант – зеленый чай, он обладает иммуномодулирующим, детоксикационным и спазмолитическим действием.

 Включите в рацион продукты:

  • Богатые клетчаткой – сезонные фрукты и овощи, ягоды, зерновые.
  • Выводящие жирорастворимые токсины – спаржу, авокадо, шпинат, грецкие орехи.
  • Выводящие остатки медикаментов – лук, чеснок.
  • Богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 – морскую рыбу.
  • Являющиеся природными антиоксидантами – брокколи, помидоры, брюссельскую капусту, цитрусовые, курагу, морковь, красный перец.
  • Работающие как сорбенты – отруби и жмых, которые как щеточка чистят кишечник, «впитывают» токсины и выводят их из организма.
  • Содержащие уроновую кислоту – овес.
  • Помогающие печени – витамины Е, С, рутин, эфирные масла, терпены (элеутерококк, женьшень), рибофлавин (витамин В2) и витамин В6.
  • Известные своими очищающими свойствами имбирь, перец чили, куркуму.

Пектин, содержащийся в яблоках, препятствует всасыванию токсинов и способен выводить их из организма. Кроме того пектин снижает уровень холестерина в крови.

1–2 раза в месяц полезно устраивать разгрузочные дни, когда вы едите только жидкую пищу – домашние овощные супы-пюре, кисели, компоты. Переваривая такую еду, кишечник и желудок практически не работают, а организм тратит свои силы на выведение токсинов.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОРГАНИЗМ ПЕКТИНОМ:

– К кашам из пшенки, овсянки, полбы, гречки добавляйте яблоки, груши, изюм, ягоды и мед.

– Печенье и десерты замените конфетами из фиников, кураги, орехов (измельчить в блендере и скатать в шарики).

– Делайте смузи – пюре из фруктов и овощей. Для этого измельчите в блендере банан, апельсин, яблоко и любые ягоды или зеленый салат с манго, шпинатом и яблоками. Если смесь заморозить – получится сорбет; если смузи потушить 3–5 минут, добавить корицу и гвоздику – выйдет горячий сладкий десерт.

– Варите легкие овощные супы-пюре на основе сельдерея, томатов или сладкого перца. Готовятся они всего 5 минут и обладают нежным вкусом.  

– Разнообразьте гарнир к мясу – замените привычную картошку на чечевицу, фасоль или нут. Готовьте их без масла, добавляйте острый соус – например, томатный.

– Овощи тушите не более 5 минут, чтобы они сохранили все свои питательные свойства, а их вкус был более насыщенным.

– Добавляйте в супы и каши семечки подсолнечника, кунжута, измельченные зерна абрикоса, миндаль.

– Готовьте в пароварке, чтобы сохранить вкус продуктов и витамины.

Для настоящей детоксикации нужны овощи, лакто- и бифидобактерии из кисломолочных продуктов, вещества-антиоксиданты (как минимум сера, селен и витамины А, Е, С). Конечно, желательно поменьше вбирать токсинов в чистом виде – вдыхать выхлопные газы, запах краски, пить алкоголь и т. п.

 

Опубликовано: 26 апреля 2020 г.

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