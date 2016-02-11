Anti-age детокс: как правильно

Основное правило детокс-питания – выбирать продукты, которые способны поддержать работу главных систем организма и устранять токсические свойства ксенобиотиков.

Нам не достает минералов и микроэлементов прежде всего потому, что в продуктах сегодня раз в 15 меньше полезных веществ, чем раньше. Этот недостаток надо восполнять: принимать биологически активные добавки и витамины, добавлять в еду специи – лавровый лист, корицу, есть больше фруктов и ягод. Прекрасный антиоксидант – зеленый чай, он обладает иммуномодулирующим, детоксикационным и спазмолитическим действием.

Включите в рацион продукты: Богатые клетчаткой – сезонные фрукты и овощи, ягоды, зерновые.

Выводящие жирорастворимые токсины – спаржу, авокадо, шпинат, грецкие орехи.

Выводящие остатки медикаментов – лук, чеснок.

Богатые полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 – морскую рыбу.

Являющиеся природными антиоксидантами – брокколи, помидоры, брюссельскую капусту, цитрусовые, курагу, морковь, красный перец.

Работающие как сорбенты – отруби и жмых, которые как щеточка чистят кишечник, «впитывают» токсины и выводят их из организма.

Содержащие уроновую кислоту – овес.

Помогающие печени – витамины Е, С, рутин, эфирные масла, терпены (элеутерококк, женьшень), рибофлавин (витамин В2) и витамин В6.

Известные своими очищающими свойствами имбирь, перец чили, куркуму.

Пектин, содержащийся в яблоках, препятствует всасыванию токсинов и способен выводить их из организма. Кроме того пектин снижает уровень холестерина в крови.

1–2 раза в месяц полезно устраивать разгрузочные дни, когда вы едите только жидкую пищу – домашние овощные супы-пюре, кисели, компоты. Переваривая такую еду, кишечник и желудок практически не работают, а организм тратит свои силы на выведение токсинов.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ОРГАНИЗМ ПЕКТИНОМ: – К кашам из пшенки, овсянки, полбы, гречки добавляйте яблоки, груши, изюм, ягоды и мед. – Печенье и десерты замените конфетами из фиников, кураги, орехов (измельчить в блендере и скатать в шарики). – Делайте смузи – пюре из фруктов и овощей. Для этого измельчите в блендере банан, апельсин, яблоко и любые ягоды или зеленый салат с манго, шпинатом и яблоками. Если смесь заморозить – получится сорбет; если смузи потушить 3–5 минут, добавить корицу и гвоздику – выйдет горячий сладкий десерт. – Варите легкие овощные супы-пюре на основе сельдерея, томатов или сладкого перца. Готовятся они всего 5 минут и обладают нежным вкусом. – Разнообразьте гарнир к мясу – замените привычную картошку на чечевицу, фасоль или нут. Готовьте их без масла, добавляйте острый соус – например, томатный. – Овощи тушите не более 5 минут, чтобы они сохранили все свои питательные свойства, а их вкус был более насыщенным. – Добавляйте в супы и каши семечки подсолнечника, кунжута, измельченные зерна абрикоса, миндаль. – Готовьте в пароварке, чтобы сохранить вкус продуктов и витамины.

Для настоящей детоксикации нужны овощи, лакто- и бифидобактерии из кисломолочных продуктов, вещества-антиоксиданты (как минимум сера, селен и витамины А, Е, С). Конечно, желательно поменьше вбирать токсинов в чистом виде – вдыхать выхлопные газы, запах краски, пить алкоголь и т. п.

Опубликовано: 26 апреля 2020 г.