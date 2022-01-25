8 бодрящих продуктов

Правильный выбор еды может помочь нам получить энергию, которой нам так не хватает зимой. Некоторые продукты благодаря особенно богатому составу, справляются с этой задачей наилучшим образом

1 Семена чиа

Эти маленькие семена из Южной Америки дают много энергии. Они богаты белком и содержат все незаменимые аминокислоты, они богаты клетчаткой, антиоксидантами, омега-3, витаминами и минералами (магний, железо, кальций). Сырые или приготовленные семена чиа легко использовать в кулинарии, потому что их относительно нейтральный вкус позволяет использовать их в пикантных или сладких рецептах.

2 Спирулина

Спирулина обладает хорошо известными бодрящими свойствами, благодаря ее исключительному богатству белками, железом, антиоксидантными компонентами и незаменимыми жирными кислотами. В кулинарии предпочтение отдается порошку спирулины или хлопьям. Ею можно поливать блюда, омлеты, смешивать (например, с соусами для винегрета).

3 Лук шалот

шалот являются реальным источником энергии для интеграции во все ваши блюда. Он очень богат углеводами, клетчаткой и минералами (калием, фосфором). Воспользуйтесь преимуществами его жизненной силы, используя его как самостоятельный овощ, а не только в качестве приправы. Он вкусен в супе или конфи в качестве гарнира к мясу и рыбе или даже в жареном на сковороде или в конфи в качестве гарнира к овощам, рису или макаронам.

4 Шпинат

Шпинат - зеленый листовой овощ, который дает энергию. Они обладают исключительной питательной ценностью: антиоксиданты (бета-каротин, лютеин, зеансантин, флавонолы…), витамины (B6, B9, C, E), минералы (магний, кальций, калий, железо). Сырой шпинат содержит больше антиоксидантов, витаминов и минералов. Сделайте себе салат из шпината.

5 Тыквенные семечки

Тыквенные семечки - пища для жизненных сил. Они содержат большое количество белков, клетчатки, витаминов и минералов (витамины A, B1, B2, цинк, фосфор, калий, кальций, магний, железо) и омега-3. Бодрящий концентрат! Вы можете есть их на гриле в салатах, добавлять в хлеб или пирожные или употреблять в качестве аперитива.

6 Орехи

Орехи - это золотые жилы и ценные энергетические продукты, как и все масличные семена. Они содержат растительные белки, качественные жиры, клетчатку, 5 витаминов и 7 минералов, включая витамин E, B1, B6, B9, калий, цинк, железо. Употребляйте 4-5 орехов в день, чтобы улучшить свою физическую форму.

7 Кефир

Во многих странах ферментированные напитки, включая кефир, веками использовались для повышения энергии. Их активизирующие активы? Их богатство пробиотиками, пищеварительными ферментами, антиоксидантами, витаминами, минералами, микроэлементами (процесс ферментации, активирующий их производство в напитке).

8 Проросшие семена

Регулярное употребление проросших семян дает энергию, потому что они содержат значительный вклад витаминов, минералов, микроэлементов и ферментов. Не стесняйтесь варьировать типы семян, которые используются, чтобы играть на вкусах и иметь разный вклад витаминов и минералов: проросшие семена пшеницы, горчицы, сои, капусты, редиса ...

Опубликовано: 31 января 2022 г.