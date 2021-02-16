8 рецептов для золотого горла

Завтра совещание, а горло дерет и голос пропал… Почувствуй себя звездой! У каждого певца и актера есть секреты, как быстро вылечить больное горло, и мы их выведали.

Завтра совещание, а горло дерет и голос пропал… Почувствуй себя звездой! У каждого певца и актера есть секреты, как быстро вылечить больное горло, и мы их выведали.



В разгар простуд и ларингитов звездные рецепты пригодятся каждому. Но и знаменитости ошибаются – поэтому мы попросили прокомментировать их рецепты доктора медицинских наук, руководителя Научно-исследовательского центра музыкальной терапии и медико-акустических технологий при Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ Сергея Шушарджана.





Марина Хлебникова. Чтобы снять охриплость, певица делает ингаляции с душицей и зверобоем, а также смазывает связки эфирными маслами персика и абрикоса.



Комментарий специалиста. Среди разнообразных средств, которые используют певцы, ингаляции – самые любимые. Их задача, как и у полосканий, – смягчить слизистую, снять воспаление и уничтожить микробы, которые вызывают болезни горла. Полезны масляные, щелочные (с использованием минеральной воды), а особенно травяные ингаляции. Вдыхание испарений душицы и зверобоя оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и бронхолитическое действие, приводит гортань в тонус. То же касается эфирных масел. Только самостоятельно смазывать ими связки все же не стоит – лучше обратиться к врачу.





Олег Газманов. Еще не будучи профессиональным певцом, Олег "перепел", и голос пропал. После этого певец полгода жил у моря, не пел, подолгу молчал, делал дыхательную гимнастику, полоскал горло морской водой – и восстановился.



Комментарий специалиста. Певец выбрал лучший способ для восстановления голоса и лечения горла от инфекций. Не зря родина бельканто Италия со всех сторон окружена морями. Чудодейственная сила прибрежного воздуха – в испарениях морской воды, богатой всеми необходимыми для здоровья элементами, включая йод. Ионы йода очищают и смягчают дыхательные пути и слизистую. Плюс к этому морской воздух – умеренно влажный и необыкновенно чистый – оказывает общее действие на организм, стимулируя иммунитет.

Полоскание морской водой (чистой, набранной не у берега!) очень полезно для горла: убивает микробов, очищает слизистую.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Голосовые складки (связки) – лишь источник звука; голос звучит идеально, если правильно работает весь ансамбль его усилителей – бронхи, лобные и гайморовы пазухи, грудная клетка. Если хотите иметь красивый голос, тщательно следите за всей системой ухо-горло-нос. Врач может посоветовать не только лекарства, но и иглоукалывание, прижигание сигарами и точечный массаж. Результат после этих процедур проявляется сразу.

Ну а дыхательная гимнастика и прогулки в молчании по берегу моря оказывают ни с чем не сравнимый общеукрепляющий эффект при ларингите.





Юрий Лоза. Когда начались проблемы с голосом, певец решительно отказался от курения. Кроме того, Лоза разработал собственные правила: не разговаривать против ветра, не пытаться кого-то перекричать, не простужаться, не пить холодную воду.



Комментарий специалиста. Курение - настоящее табу и для певца, и для оратора. Смолы, никотин и дым приводят к бронхиту курильщика, который несовместим с красивым голосом. Остальные правила музыканта также весьма эффективны: что бы ни случилось, горло не нужно перенапрягать.





Павел Лисициан. Прославленный солист Большого театра советовал перед выступлением выпить стакан подогретого пива – не прохладного и не горячего, а именно теплого.



Комментарий специалиста. Хороший способ при частых ларингитах, трахеитах, бронхитах и других заболеваниях дыхательных путей. Пивные дрожжи напиток обладают отхаркивающим эффектом. Теплое пивопрогревает горло, улучшает в нем микроциркуляцию крови и заставляет клетки крови работать активнее, быстрее справляться с воспалением.





Солисты хора имени Пятницкого. Мякоть половины лимона измельчить, добавить столовую ложку меда, подержать во рту и проглотить.



Комментарий специалиста. Мед содержит множество микроэлементов и витаминов, обладает противовоспалительным, смягчающим и антисептическим действием. А в лимоне, как известно, очень много витамина С, отсюда его общеукрепляющий эффект. Сочетание этих полезных продуктов бережно ухаживает за слизистой гортани и голосовыми складками, снимает охриплость, а заодно поддерживает иммунитет.

Даже леденцы от кашля с небольшим содержанием меда и лимона полезны больной гортани.

Чтецы и юмористы. В равных пропорциях смешать водку, мед и лимонный сок. Выпить стопку этого тягучего напитка – медленно, задерживая во рту.



Комментарий специалиста. Водка согревает горло и, кроме того, в небольших дозах помогает снять стрессперед выступлением. Но главная польза этого напитка, конечно, в меде и лимоне. Учтите, что и мед, и лимон, и водка – аллергены, поэтому рецепт следует применять, только если вы уверены, что не страдаете чувствительностью к ним.





Актеры МХАТа. Если пропал голос, накануне выпить полстакана коньяка на ночь, а перед выходом на сцену повторить.



Комментарий специалиста. Польза коньяка для горла более чем спорная. До разлива этот напиток хранится в дубовых бочках, поэтому обладает вяжущим действием на складки, гортань и слизистые. После коньяка во рту возникает ощущение сухости, которое может помешать при разговоре и выступлении. Наконец, полстакана – доза немалая, и главным ее эффектом станет банальное опьянение.

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.