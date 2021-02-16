Здоровье

8 рецептов для золотого горла


Завтра совещание, а горло дерет и голос пропал… Почувствуй себя звездой! У каждого певца и актера есть секреты, как быстро вылечить больное горло, и мы их выведали.


Опубликовано: 16 февраля 2021 г.

Завтра совещание, а горло дерет и голос пропал… Почувствуй себя звездой! У каждого певца и актера есть секреты, как быстро вылечить больное горло, и мы их выведали.

В разгар простуд и ларингитов звездные рецепты пригодятся каждому. Но и знаменитости ошибаются – поэтому мы попросили прокомментировать их рецепты доктора медицинских наук, руководителя Научно-исследовательского центра музыкальной терапии и медико-акустических технологий при Российском научном центре восстановительной медицины и курортологии МЗ РФ Сергея Шушарджана.


Марина Хлебникова.Чтобы снять охриплость, певица делает ингаляции с душицей и зверобоем, а также смазывает связки эфирными маслами персика и абрикоса.


Комментарий специалиста. Среди разнообразных средств, которые используют певцы, ингаляции – самые любимые. Их задача, как и у полосканий, – смягчить слизистую, снять воспаление и уничтожить микробы, которые вызывают болезни горла. Полезны масляные, щелочные (с использованием минеральной воды), а особенно травяные ингаляции. Вдыхание испарений душицы и зверобоя оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и бронхолитическое действие, приводит гортань в тонус. То же касается эфирных масел. Только самостоятельно смазывать ими связки все же не стоит – лучше обратиться к врачу.



Олег Газманов. Еще не будучи профессиональным певцом, Олег "перепел", и голос пропал. После этого певец полгода жил у моря, не пел, подолгу молчал, делал дыхательную гимнастику, полоскал горло морской водой – и восстановился.


Комментарий специалиста. Певец выбрал лучший способ для восстановления голоса и лечения горла от инфекций. Не зря родина бельканто Италия со всех сторон окружена морями. Чудодейственная сила прибрежного воздуха – в испарениях морской воды, богатой всеми необходимыми для здоровья элементами, включая йод. Ионы йода очищают и смягчают дыхательные пути и слизистую. Плюс к этому морской воздух – умеренно влажный и необыкновенно чистый – оказывает общее действие на организм, стимулируя иммунитет.

 

Полоскание морской водой (чистой, набранной не у берега!) очень полезно для горла: убивает микробов, очищает слизистую.

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ


Голосовые складки (связки) – лишь источник звука; голос звучит идеально, если правильно работает весь ансамбль его усилителей – бронхи, лобные и гайморовы пазухи, грудная клетка. Если хотите иметь красивый голос, тщательно следите за всей системой ухо-горло-нос. Врач может посоветовать не только лекарства, но и иглоукалывание, прижигание сигарами и точечный массаж. Результат после этих процедур проявляется сразу.

 

Ну а дыхательная гимнастика и прогулки в молчании по берегу моря оказывают ни с чем не сравнимый общеукрепляющий эффект при ларингите.



Юрий Лоза.Когда начались проблемы с голосом, певец решительно отказался от курения. Кроме того, Лоза разработал собственные правила: не разговаривать против ветра, не пытаться кого-то перекричать, не простужаться, не пить холодную воду.


Комментарий специалиста. Курение - настоящее табу и для певца, и для оратора. Смолы, никотин и дым приводят к бронхиту курильщика, который несовместим с красивым голосом. Остальные правила музыканта также весьма эффективны: что бы ни случилось, горло не нужно перенапрягать.



Павел Лисициан. Прославленный солист Большого театра советовал перед выступлением выпить стакан подогретого пива – не прохладного и не горячего, а именно теплого.


Комментарий специалиста. Хороший способ при частых ларингитах, трахеитах, бронхитах и других заболеваниях дыхательных путей. Пивные дрожжи напиток обладают отхаркивающим эффектом. Теплое пивопрогревает горло, улучшает в нем микроциркуляцию крови и заставляет клетки крови работать активнее, быстрее справляться с воспалением.



Солисты хора имени Пятницкого. Мякоть половины лимона измельчить, добавить столовую ложку меда, подержать во рту и проглотить.


Комментарий специалиста.Мед содержит множество микроэлементов и витаминов, обладает противовоспалительным, смягчающим и антисептическим действием. А в лимоне, как известно, очень много витамина С, отсюда его общеукрепляющий эффект. Сочетание этих полезных продуктов бережно ухаживает за слизистой гортани и голосовыми складками, снимает охриплость, а заодно поддерживает иммунитет.

 

Даже леденцы от кашля с небольшим содержанием меда и лимона полезны больной гортани.

Чтецы и юмористы. В равных пропорциях смешать водку, мед и лимонный сок. Выпить стопку этого тягучего напитка – медленно, задерживая во рту.


Комментарий специалиста. Водка согревает горло и, кроме того, в небольших дозах помогает снять стрессперед выступлением. Но главная польза этого напитка, конечно, в меде и лимоне. Учтите, что и мед, и лимон, и водка – аллергены, поэтому рецепт следует применять, только если вы уверены, что не страдаете чувствительностью к ним.



Актеры МХАТа. Если пропал голос, накануне выпить полстакана коньяка на ночь, а перед выходом на сцену повторить.


Комментарий специалиста. Польза коньяка для горла более чем спорная. До разлива этот напиток хранится в дубовых бочках, поэтому обладает вяжущим действием на складки, гортань и слизистые. После коньяка во рту возникает ощущение сухости, которое может помешать при разговоре и выступлении. Наконец, полстакана – доза немалая, и главным ее эффектом станет банальное опьянение.

 

Опубликовано: 16 февраля 2021 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Ramil [9 дней назад]
Boulnois, мне тадалафил-сз назначен в качестве курсовой терапии ЭД. Доза 5 миллиграммов. Вместе...
donorspermy [11 дней назад]
123
Erast [15 дней назад]
И у меня повышен холестерин, врачи с этим и связывают ослабление потенции. Назначен Розувастатин...
Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2021
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 