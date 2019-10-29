7 СПОСОБОВ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ

Осень – время перемен, когда теплую и солнечную погоду сменяют слякоть и холодный ветер. Нужно принять меры, чтобы укрепить иммунитет и не простудиться

Доктора говорят, что простуд в нашем понимании не бывает. Любая болезнь имеет бактериальную и вирусную природу. Но переохлаждение и снижение иммунитета делает нас беззащитными перед чужими и даже собственными микробами, способствуя развитию заболевания. Осенью эти риски многократно возрастакют.

Избегайте переохлаждения

Ещё не забыто ощущение летнего тепла, и надевать куртку тяжело даже с психологической точки зрения. Увы, недостаточно утеплившись, мы и лето не продлим, и насморк с кашлем гарантированно заработаем. Доказано, что переохлаждение снижает как общую, так и местную иммунную защиту. Поэтому, ориентируемся на почасовой прогноз погоды на смартфоне, ведь даже если сейчас на улице комфортно, не факт, что ближе к вечеру не похолодает до реально низких значений. Достаём с антресоли осеннюю обувь, каждый день берём с собой зонт, а если промокли – греемся горячим чаем с лимоном и малиновым вареньем, прогреваем ноги в тазике с горячей водой.

Ешьте фрукты и не только

Иммунитету необходима подпитка. Осенью рацион необходимо сделать более калорийным. Летом, особенно если оно выдалось жарким, мы привыкли питаться лёгкой пищей с небольшим количеством калорий. Теперь, когда похолодало, в рационе обязательно нужно увеличить количество животного и (или) растительного белка, ведь именно белок является строительным материалом для иммунных клеток. Количество жирных продуктов также должно возрасти - организму надо показать, что мы начали готовиться к зиме, иначе, он начнёт откладывать жировые запасы из всего, что попало в рот.

Пропейте курс поливитаминов

Влияние витаминов на работу иммунитета было доказано не раз. У людей, страдающих тем или иным иммунодефицитом при обследовании, можно обнаружить недостаток одного или целой группы витаминов. Даже правильное питание с большим количеством овощей и фруктов не всегда может восполнить витаминный дефицит. Поэтому, месячный курс поливитаминов в середине осени, по мнению многих иммунологов, - хороший способ укрепления иммунитета.

Аккуратно стимулируйте иммунитет

Поскольку иммунная система устроена слишком сложно, и ученые до сих пор окончательно не разобрались во всех особенностях её работы, иммунологи очень осторожно относятся к иммуностимуляции Тем не менее, существуют вещества и продукты, которые доказано повышают общую иммунную реактивность. Это мёд, женьшень, имбирь, квашеная капуста, шиповник, клюква, редька, чабрец, гранат и гранатовый сок, чеснок и тыквенные семечки. Среди напитков – жидкие кисломолочные продукты и зелёный чай.

Постарайтесь избегать стрессов

Давно доказано, что хронический стресс негативно влияет на иммунитет. Особенно это чувствуется в межсезонье. Людям мнительным, склонным к неврозам, паническим атакам стоит посоветоваться с неврологом и пройти курс «успокоительной» терапии.

Не злоупотребляйте алкоголем и табаком

Компоненты табака и избыточное количество алкоголя обладают выраженным иммуносупрессивным действием. Поэтому, постарайтесь ограничится малыми дозами алкогольных напитков, которые и настроение поднимут, и, по данным ряда исследований, немного простимулируют иммунную систему. Что касается курения, то кроме воздействия никотина и смол есть ещё один неблагоприятный фактор – попадающий в дыхательные пути холодный воздух и спазм сосудов руки, держащей сигарету.

Ходите в баню

Работа иммунитета во многом зависит от работы наших сосудов, по которым иммунные клетки попадают к месту скопления чужеродных микроорганизмов. «Прокачать» наши сосуды помогает попеременное воздействие высокой и низкой температуры. Поэтому, походы в баню или сауну обязательно поспособствуют укреплению иммунитета. Главное – не переусердствовать и не переохладиться по дороге домой. Для тех, кому термические процедуры противопоказаны, пользу принесет посещение инфракрасной или ароматической сауны.

Опубликовано: 26 ноября 2019 г.