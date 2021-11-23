7 советов, чтобы похудеть к Новому году

До нового года осталось не так много времени. Но если следовать несложным правилам, можно вполне избавиться от 5-6 кг. И продолжить худеть дальше!

Начните контролировать калорийность

Для этого не нужно высчитывать все с точностью до калории. Достаточно контролировать количество продуктов с калорийностью от 300 до 900 ккал. Это бобовые, крупы, мучные изделия, жиры, сахар;

- проанализировать рацион с помощью пищевого дневника;

- увеличить в рационе количество некрахмалистых овощей и зелени до нормы –5 – 7 порций в день (порция величиной с кулак).

- увеличить физическую нагрузку. Для начала подойдут ходьба, зимние виды спорта или просто подвижных игры на свежем воздухе.

Наведите порядок на кухне

Всегда держите под рукой здоровые продукты. Когда вы открываете холодильник, взгляд должен упасть на кочан салата айсберг, а не на батон колбасы. Вредные лакомства, если вы держите их для гостей, убирайте подальше, например, в непрозрачные контейнеры. С глаз долой – из сердца вон! В подарок просите пищевой сейф. На вид это обычная пластиковая коробка. Туда можно разложить все проблемные продукты – печенье, конфеты, снеки, чипсы. Взяв суточную или разовую норму, вы программируете сейф. Открыть его раньше положенного времени не получится, разве что взломать!

Делайте заготовки здоровой еды

Одна из основных причин набора веса – злоупотребление полуфабрикатами и продуктами быстрого приготовления. Оправдание простое –нет времени на готовку. Поэтому нужно заранее наготовить полезной еды и убрать ее в морозилку. Так можно запастись овощными, мясными или рыбными котлетами, тефтелями и голубцами, ЗОЖыми блинчиками с любой начинкой. Отлично поддаются заморозке заранее нашинкованные овощи – их сразу же можно потушить на сковороде, бульон – его можно заморозить в форме кубиков, различные соусы.

Разгоните обмен веществ

Для этого чередуйте обычные дни с днями, когда рацион ограничивается 900 ккал. На такой системе питания вы будете худеть гораздо быстрее, чем на ежедневном рационе в 1200 ккал. Только не переусердствуйте! Ниже опускаться нельзя. В низкокалорийные дни лучше выбирать продукты, которые хорошо насыщают, но имеют низкую энергетическую ценность. Это продукты с высоким содержанием белка (нежирное мясо, рыба, морепродукты, молочные продукты).

Избавьтесь от излишков воды

Для этих целей подойдет белковая монодиета. Она избавит от нескольких сантиметров в талии тех, кто склонен к отечности – так как белок связывает воду. Такой «белковый удар» влзможен только если здоровы почки. Для такой разгрузки подойдет 1 кг вареной телятины или куриной грудки без кожи на 4 приема пищи в течение суток. К «белковым ударам» можно прибегать 1 раз в две недели.

Используйте правило «половины тарелки»

Ровно половину тарелки, лучше диаметром не больше 18 см. должны составлять сырые некрахмалистые овощи: любая зелень, сырые корнеплоды, огурцы, перцы, помидоры, цуккини. Остальную половину заполните любыми блюдами с содержанием животного белка, термически обработанными овощами, бобовыми или цельнозерновыми злаками.

Съедайте перед основным приемом пищи что-то сладкое

Этот совет работает для тех, кто привык есть не из-за голода. Когда кусочек сладкого попадает в ротовую полость, начинает всасываться глюкоза. В этом случае из-за стола вы встанете сытой, даже если снизили калорийность рациона. Что может стать этой необычной закуской? Чайная ложка меда, кусочек (по объему не больше 1 ч. л.) натурального мармелада или зефира. Съесть это нужно за 5-10 минут до основной еды.

Опубликовано: 8 декабря 2021 г.