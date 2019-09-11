7 смертных грехов глазами психофизиолога

ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННЫ СЛАБОСТИ. ОТКУДА ОНИ БЕРУТСЯ И ВСЕГДА ЛИ НУЖНО С НИМИ БОРОТЬСЯ

В большинстве религий порицается одно и то же: гордыня, зависть, алчность, похоть, чревоугодие и лень. Но не являются ли эти «7 смертных грехов» нашей природой? Ведь у каждого из них есть как положительная, так и отрицательная сторона.

Гордец, завистник, сребролюбец

«Не святая троица» - гордыня, зависть и алчность часто идут рука об руку, дополняя и подстегивая друг друга на великие и не очень дела. Люди обычно не хотят признавать у себя наличие этих недостатков, хотя именно они делают из них Хомо Сапиенсов. Стремление выглядеть «круче» других и добиться лучшего положения в обществе является естественным стимулом развития и самосовершенствования. Тщеславие может побудить улучшить свою внешность в надежде привлечь подходящего спутника жизни. И самолюбование здесь вовсе не при чем. Но привлекательность человека, в отличие от других животных, имеет много аспектов. Кроме внешности. это высокий интеллект, богатство, известность, власть и влияние. Но как понять, получилось ли стать лучшим и обойти других соперников? Путем сравнения. Социальные психологи давно установили, что человеку необходимо постоянно сравнивать себя с другими, чтобы определять свое положение в иерархии. Только так мы способны по достоинству оценить способности и достижения участвующих в «поединке» сторон. Если чаша весов успеха и благополучия склоняется не в нашу в сторону, это может породить зависть. А чужая неудача на вроде сдохшей коровы у соседа, наоборот, пролить бальзам на болезненное самолюбие завистника.

Тщеславие –любимый грех

Тщеславие и зависть несут в себе как разрушительное, так и конструктивное начало. Негативными проявлениями этих качеств являются спесь, кичливость и зацикленность на «статусности», пышно цветущее в социальных сетях. С развитием Instagram и прочих платформ для «дружеского» общения, феномен социального сравнения достиг небывалых масштабов. Юзеры соревнуются в демонстрации своей финансовой успешности (на языке эволюции это называется «доступ к ресурсам»), публикуя фотографии дорогих ресторанов, путешествий, роскошных букетов, украшений, машин и пр.

Об успехах на «личном фронте» призваны рассказать снимки с супругами и детьми. Люди делятся ими с единственным желанием - получить подтверждение своего превосходства в виде пары лестных комментариев от друзей-приятелей. Эта потребность существует буквально на физиологическом уровне (особенно в юном возрасте), и ее удовлетворение приносит человеку радость, сравнимую с эффектом съеденного тортика.

Несколько лет назад ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели эксперимент. Они укладывали подростков в МРТ-сканер и предъявляли им с экрана их собственные фотографии в сопровождении «лайков», которые якобы были поставлены другими участниками эксперимента. Результаты показали, что при просмотре наиболее «залайканных» фотографий у юных испытуемых активировались области мозга входящие в состав так называемой системы внутреннего вознаграждения. Эта система играет ключевую роль в закреплении моделей поведения благодаря повышенной секреции дофамина. Обычно «дофаминовый» всплеск наблюдается в ответ на простые плотские радости, такие как еда и секс, даря наслаждение и побуждая к действиям, которые позволят испытать его вновь и вновь.

Сделайте мне лицо, как в Instagram

Нашему мозгу приятно получать одобрение и признание от окружающих. Этим объясняется пристрастие к брендовой одежде и косметике (ведь я этого достойна!), отбеливанию зубов и прочим модным штучкам. Главное, не впадать в крайности и не перебарщивать с «тюнингом» в погоне за «лайками». Это может грозить потерей связи с реальностью и развитием различных психических нарушений. Статистика свидетельствует, что количество обращений к пластическим хирургам выросло за последние несколько лет на 10 процентов. Причем если раньше многие просили сделать их похожими на какую-нибудь знаменитость, то сейчас приносят в качестве образца свое «отредактированное» селфи, сделанное в приложении Facetune - с более полными губами, тонким носом и огромными глазами. После инстаграмных фильтров реальное отражение в зеркале уже не кажется привлекательным. У людей с «нежной психикой» возникшее разочарование может со временем трансформироваться в дисморфогенное расстройство, когда начинают видеться дефекты там, где их на самом деле нет.

Мотивированный завистью, защищенный алчностью

Справедливости ради надо признать, что тщеславие и зависть к сильнейшим и красивейшим мира сего чаще служат мотиваторами, чем деструкторами. Эти «грешки» могут привести человека к хорошим привычкам - «чистому» и сбалансированному питанию, спорту и здоровому образу жизни. И даже стимулировать на продвижение по образовательно- карьерной лестнице.

Немного особняком стоит грех алчности. На первый взгляд, в неуемной склонности к получению материальных благ нет и не может быть ничего хорошего. Это эгоистическая черта характера на грани социопатии. В наши дни многие специалисты считают патологическую жадность проявлением невроза. Человеку с «синдромом Гобсека», чтобы чувствовать себя в относительной безопасности, необходимо постоянно пополнять «закрома».

Но если посмотреть на стяжательство с точки зрения эволюции, желание обладать «большим, чем нужно» и систематическое накопление (например, зерна) могло спасти жизнь в голодные годы. Получается, в разумном скопидомстве тоже есть смысл.

Прекрасен в гневе

Не мало вопросов вызывает и «грех гнева». С одной стороны, публичное проявление ярости во все времена означало эскалацию конфликта, который в случае выяснения отношений заканчивался гибелью одной из сторон. С другой стороны, известен обратный эффект, когда демонстрация ярости могла предотвратить кровавую развязку. Это очень сильный социальный сигнал для противника, призывающий отступить. Неслучайно предостерегающие демонстрации так распространены у животных.

В современном обществе вспышки гнева принято подавлять, как нечто постыдное и «звериное». Хорошо ли это? Скорее нет, ведь гнев является естественной защитной реакцией на боль и несправедливость. Скрывая гнев от друзей, коллег или возлюбленных, мы замалчиваем тот факт, что нас что-то не устраивает в их поведении. А они, не догадываясь, продолжают вести себя в том же духе. Поэтому эта древнейшая отрицательная эмоция способна не только разрушать отношения, но и укреплять их, если она направлена на поиск решения проблемы. Кстати, гнев может мотивировать на изменение нас самих. Если удастся понять, почему мы злимся, то можно устранить «раздражающий фактор» и улучшить качество жизни.

Спортивная злость Движущую силу гнева наглядно продемонстрировали участники эксперимента голландских ученых из университета Утрехта. Их мотивацию завоевать вожделенный «трофей» значительно повышали фотографии, на которых он был в руках людей с гневным выражением лица. По-видимому, гнев может обладать положительной энергией, настраивающей на преодоление трудностей. Не случайно в некоторых культурах (например, на Кавказе) мальчиков даже поощряют демонстрировать гнев, как проявление силы.

От похоти до семьи один шаг

Типично «мужским» грехом считается похоть (хотя женщин тоже нельзя списывать со счетов). Высокий уровень тестостерона в организме коррелирует с сильным сексуальным влечением и, соответственно, более активной половой жизнью. На сексуальной почве было совершено множество преступлений, однако не существуй этого искушения на свете, человеческий вид просто бы исчез. Вожделение служит мотивационным импульсом, заставляющим людей размножаться и заботиться о потомстве. Глубокое романтическое чувство почти всегда начинается с сексуального влечения, которое зарождается в древнейшем отделе головного мозга гипоталамусе. Здесь же секретируются дофамин, обслуживающий систему внутреннего подкрепления, и окситоцин – главный гормон любви и привязанности. Но настоящая привязанность начинается все-таки на уровне коры – «венца» рассудочной деятельности человека. У разумного мужчины с хорошо развитой корой головного мозга распущенность – часть бессознательной, биологической стратегии успешной репродукции, позволяющей оставить как можно больше потомков.

Лекарство от депрессии

Людям свойственна неумеренность не только в половых связях, но в еде. . Во время поедания вкусной пищи, увеличивается выработка дофамина – уже знакомого нейромедиатора удовольствия и вознаграждения. И когда «ложный» голод атакует нас на фоне усталости или стресса, руки сами тянутся за чем-нибудь вкусненьким, сладеньким и жирненьким.

В оправдание этой слабости надо сказать, что иногда нашему организму «виднее», что и как переедать. Более того, в разном возрасте могут быть свои «простительные» гастрономические предпочтения. Например, ученые из Университета Бингемтон в Нью-Йорке обнаружили, что в молодости не грех хоть каждый день баловать себя мясом. Эта привычка благотворно влияет на психическое здоровье молодых людей..

Бессмысленно отрицать, что чревоугодие может со временем привести к избыточному весу. Но ирония в том, что полные люди склонны ощущать себя более счастливыми, чем их худые сверстники. Опрос проведенный учеными Бристольского университета показал, что стройные индивидуумы были подвержены грусти-тоске заметно чаще, чем полные. По мнению исследователей, «стройняшек» могли тревожить мысли, как не потерять свою фигуру, от которых «пышки» были по определению избавлены. Звучит анекдотично, но вдруг чревоугодие – это лекарство от депрессии?

Ленивый или больной?

Классическую семерку «смертных грехов» замыкает лень (или уныние). Вообще, этот «грех» и грехом назвать сложно, а скорее симптомом заболевания. Апатия может указывать на снижение иммунитета, анемию, сердечно-сосудистые и гормональные расстройства (диабет 2 типа, нарушение функции щитовидной железы), онкологию на ранней стадии, психические расстройства и различные повреждения мозга. Не говоря уже о синдроме хронической усталости – самой «ленивой» болезни на свете. Даже банальный респираторный вирус способен отбить аппетит, сон, желание жить и двигаться, в целом. Такое «поведение больного» имеет определенную эволюционную выгоду: во-первых, оставшись в кровати «отлежаться», пациент не заразит своей инфекцией других членов социума, а, во-вторых, сможет спокойно восстановить силы в отрыве от трудовой деятельности.

Медицинских причин «лениться», на самом деле, очень много. Но иногда встречаются случаи «истинной» бытовой лени. Она может выражаться как временным снижением мотивации, так и постоянным. Во втором случае уныние является проявлением индивидуальной психологической особенности личности. В Японии таких тунеядцев называют «хикикомори». Их палкой не загонишь ни в университет, ни на работу, ни даже в семейные отношения. По мнению экспертов, «ленивцы» уже рождаются со сниженным «иерархическим инстинктом». Вопрос статусности их не интересует, впрочем, как и любой другой, где нужно вступить в борьбу за ресурсы и место под солнцем. В дикой природе животные-«хикикомори» скорее всего бы погибли в результате естественного отбора, но в человеческом обществе работают свои законы.

Грех – понятие чрезвычайно сложное и многоликое. Несмотря на все социальные и личные издержки тщеславия, похоти и лени, ясно одно: наши слабости являются и нашей силой. Человек, который не сравнивает себя с другими и не стремиться стать лучше них, так и остается в своем «болотце». А тот, кто больше не ищет плотских радостей, не наслаждается вкусом еды, не стремится к успеху , обречен на болезнь или уже серьезно болен. Это не значит, что нужно позволять своим слабостям брать верх но также не стоит их полностью «зачеркивать». Лучше понять, простить и научиться ими пользоваться во благо!

Опубликовано: 24 сентября 2019 г.