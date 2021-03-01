7 поводов влюбиться

Весна – самый подходящий сезон для того, чтобы влюбиться. Любовь - это не только приятное и волнительное переживание, а также…

1.Обезболивающее

Во время того, как человек смотрит на свой объект любви, активируются зоны мозга, ответственные за ощущение безопасности и восприятие боли. У влюбленных болевой порог значительно выше. Любовный анестетик особенно сильно действует в первую фазу любви. Ученые считают, что она длится первые 6-18 месяцев. Но даже после завершения романтического периода в состоянии глубокой привязанности и нежности к партнёру организм активно вырабатывает гормон окситоцин - не только «поставщик» нежности, но и отличное средство борьбы с нервным напряжением и болью. Голова у влюбленных болит значительно реже.

2.Иммуностимулятор

«Влюбленный» организм заставляет свою иммунную систему синтезировать естественные противовирусные вещества – интерфероны. Исследователи отметили, что по мере того, как пылкие чувства уменьшаются, снижается и уровень интерферонов. Стрессоподобные переживания, которые мы ощущаем, влюбившись, инициируют запуск мощного гормонального каскада, включая адреналин, норадреналин и кортизол. Умеренные дозировки этих гормонов стресса стимулируют наши адаптационные и защитные ресурсы. Организм готовится к бою на любовном фронте и приводит себя в наилучшую форму.

3.Кардиопротектор

Исследование, которое длилось более 10 лет и в котором участвовало больше тысячи супружеских пар, показало, что стабильные долгосрочные отношения с высоким уровнем поддержки и привязанности снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечивают большую продолжительность жизни. Оказалось, что для здоровья мужчин наличие благополучных семейных отношений более принципиально, чем для женщин. Возможно, это объясняется тем, что у мужчин выделяется больше гормона кортизола в ответ на стрессы.

4.Гипотензивное средство

Ученые США провели два крупных исследования и выяснили, что влюбленные студенты и счастливые супружеские пары реже страдают гипертонией. Врачи объясняют способность любви нормализовать давление позитивным настроем и заботой, которые даёт поддержка партнера, а также биологическими эффектами гормонов любви, преимущественно окситоцина.

5.Антидепрессант

Хронический стресс подавляет зоны мозга, связанные с запоминанием и эмоциями. Чувство любви, напротив, активирует те же области. Кроме того, влюблённые мозги активно синтезируют весь «счастливый» спектр биологически активных веществ и гормонов: дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфины, фенилэтиламин. Таким образом, любовь можно смело ставить на одну полку с антидепрессантами, успокоительными средствами и анксиолитиками (лекарства, которые уменьшают тревожные состояния).

6.Средство от морщин

Женский организм при виде потенциально перспективного партнёра начинает активно вырабатывать эстрогены – женские половые гормоны. Эти вещества создают ореол женственности. На фоне увеличения выработки эстрогенов меняется тембр голоса, манера речи, появляется та самая особенная походка. Волосы становятся блестящими, кожа более гладкой, исчезают мелкие морщинки. Эстрогены создают настроение для флирта и кокетства. Кроме этого, женские половые гормоны защищают стенки сосудов от вредного холестерина.

7.Контроль веса

Шоколад, клубника и любовь содержат «молекулу любви» - фенилэтиламин. Это вещество даёт чувство эмоционального удовлетворения, подъёма сексуальности. Его действие подобно наркотическим амфетаминам - влюбленные как будто летают на крыльях. К тому же фенилэтиламин значительно уменьшает аппетит. Поэтому его пытаются использовать в спортивной медицине в составе жиросжигателей. Но фенилэтиламин, поступающий из вне, быстро разрушается в организме. Так что единственный способ получить его эффекты в полном объеме – это влюбиться.

Опубликовано: 3 марта 2021 г.