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7 мифов о безглютеновой диете

Глютен, или клейковина – группа белков, которые содержатся в злаковых. Безглютеновая диета стала трендом, и приверженцы здорового образа жизни активно скупают продукты с маркировкой «без глютена». Чем напугали жителей планеты эти белки?
Опубликовано: 24 мая 2021 г.

1.Непереносимость глютена есть почти у всех

Нет. Глютен вреден для здоровья только при: целиакии – врожденной непереносимости глютена, Ig Е-опосредованной аллергии на пшеницу и нецелиакийной чувствительности к глютену. Частота целиакии варьирует в разных странах от 0,2 до 1,9%. Аллергией на пшеницу страдают двое взрослых из ста, а датское исследование 2000 пациентов не выявило среди них ни одного такого случая. Нецелиакийная чувствительность к глютену, по разным данным, составляет от 0,5 до 13%. Но врачи сомневаются, что есть такое заболевание. То есть, процент людей, которым противопоказан глютен, не так уж велик.

2.Безглютеновая диета безопасна

Не совсем. Злаки содержат необходимые микроэлементы (кальций, магний, цинк, медь, селен, натрий), витамины А и Е, витамины группы В, пищевые волокна, незаменимые аминокислоты, фенолы и флавоноиды. При отказе от этой группы продуктов организм может лишиться значительной части питательных веществ. Безглютеновая диета потенциальна опасна для здоровых малышей с нормальной переносимостью глютена, ведь растущий организм которых требует полноценного питания.

3.Продукты с глютеном вызывают ожирение

Не совсем так.Поклонники выпечки могут набирать вес, и связано это не с глютеном, а с её высокой калорийностью. Калорийность безглютеновой продукции может быть даже выше, поскольку, чтобы получать нормальное тесто, производители вынуждены добавлять в него большее количество жиров.

4.Безглютеновая диета улучшает состояние кожи

Нет. В этом случае речь идет о комплексном улучшении питания и отказе от «junk food». Врачи-дерматовенерологи не нашли прямой связи глютена с появлением воспалительных элементов на коже.

5.Безглютеновая диета – это отказ от выпечки и макарон

Да, но глютен есть не только там. Клейковина также входит в состав стабилизаторов, которые используются для производства томатной пасты, кетчупа, всех видов консервов, сосисок и колбасных изделий. Гидролизованный (остаточный) глютен содержится, например, в пиве и мясе животных, которых кормили пшеницей.

6.Глютен провоцирует онкологию

Слухи связаны с предрасположенностью больных целиакией к таким болезням. Действительно, несоблюдение безглютеновой диеты при целиакии грозит развитием аденокарциномы тонкой кишки и пищевода, а также лимфомы. Но ни одного подтверждения связи рака с глютеном у людей без непереносимости этой группы белков, не выявлено.

7.Исключение глютена помогает при аутоиммунных заболеваниях

Нет, но так считают адепты альтернативной медицины. Вероятно, в основе метода лежит знание об аутоиммунных процессах, которые присутствуют и при целиакии. Но данное заболевание в первую очередь обусловлено генетическими отклонениями. И его патогенетические механизмы до конца не изучены. А вот доказательств эффективности безглютеновой диеты в отношении группы аутоиммунных заболеваний на настоящий момент не имеется.

Симптомы непереносимости глютена

- метеоризм, боли в животе, тошнота, расстройства стула;

- низкий или избыточный вес;

- ранний остеопороз;

- хроническая усталость, слабость;

- частые головные боли, боли в суставах и мышцах, околопупочной области;

- гипо- и авитаминозы, анемия;

Глютеновые злаки:

- рожь, пшеница, ячмень, кус-кус, булугур, манная крупа, полба, спельта, перловка.

Безглютеновые злаки и бобовые:

- киноа, гречневая крупа, чечевица, маш, нут, фасоль, рис, амарант, кукуруза, сорго, просо.

Опубликовано: 24 мая 2021 г.

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