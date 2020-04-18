7 дыхательных упражнений против вируса и простуды

Эксперт: Гагик Насибян, врач-терапевт, сертифицированный преподаватель Каула-йоги.
Дыхательные упражнения появились много веков назад и легли в основу многих авторских и народных методик. Индийские йоги считали, что дыхательные упражнения укрепляют здоровье, омолаживают, тонизируют организм и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Современные врачи подтверждают, что для укрепления здоровья и повышения жизненного тонуса нет ничего лучше физических упражнений, выполненных при правильном дыхании.
Специальные упражнения дыхательной гимнастики способствуют укреплению дыхательной мускулатуры, и так называемый синдром утомления дыхательной мускулатуры компенсируется. Таким образом улучшается функция воздухоносных путей и улучшается отхождение мокроты из легких..
Дыхательная гимнастика позволяет:
- укрепить и натренировать мышцы грудной клетки и верхнего плечевого пояса, участвующие в акте дыхания;
- улучшить состояние при астеническом синдроме после длительных ОРВИ и бронхита;
- улучшить вентиляцию легких и бронхиального дерева;
- облегчить течение сердечно-сосудистых заболеваний;
- облегчить состояние при синдроме хронической усталости.
Подход с умом
Существует множество различных авторских методик дыхательной гимнастики, поэтому перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальный комплекс.
Противопоказано заниматься дыхательными упражнениями без предварительной консультации людям, страдающим гипертонией, тромбофлебитом, перенесшим травмы головного мозга или инфаркт. Также не рекомендуется заниматься в период острых инфекционных заболеваний и менструаций.
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