Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

7 дыхательных упражнений против вируса и простуды

К сожалению, вылечить бронхит или астму с помощью дыхательных упражнений нельзя. Однако с их помощью можно быстрее восстановиться после бронхита, пневмонии и обычной простуды.
Опубликовано: 18 апреля 2020 г.

Эксперт: Гагик Насибян, врач-терапевт, сертифицированный преподаватель Каула-йоги.

Дыхательные упражнения появились много веков назад и легли в основу многих авторских и народных методик. Индийские йоги считали, что дыхательные упражнения укрепляют здоровье, омолаживают, тонизируют организм и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Современные врачи подтверждают, что для укрепления здоровья и повышения жизненного тонуса нет ничего лучше физических упражнений, выполненных при правильном дыхании.

Специальные упражнения дыхательной гимнастики способствуют укреплению дыхательной мускулатуры, и так называемый синдром утомления дыхательной мускулатуры компенсируется. Таким образом улучшается функция воздухоносных путей и улучшается отхождение мокроты из легких..

Дыхательная гимнастика позволяет:

- укрепить и натренировать мышцы грудной клетки и верхнего плечевого пояса, участвующие в акте дыхания;

- улучшить состояние при астеническом синдроме после длительных ОРВИ и бронхита;

- улучшить вентиляцию легких и бронхиального дерева;

- облегчить течение сердечно-сосудистых заболеваний;

- облегчить состояние при синдроме хронической усталости.

 

Подход с умом

Существует множество различных авторских методик дыхательной гимнастики, поэтому перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать оптимальный комплекс.

Противопоказано заниматься дыхательными упражнениями без предварительной консультации людям, страдающим гипертонией, тромбофлебитом, перенесшим травмы головного мозга или инфаркт. Также не рекомендуется заниматься в период острых инфекционных заболеваний и менструаций.

 

Опубликовано: 18 апреля 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Novak [23 дня назад]
А я думаю, что 50/50. В моем случае органическая проблема, как говорят - физиологическая...
shipboxus [32 дня назад]
Согласно
sati [45 дней назад]
а я пользуюсь аптечной мазью для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...

Еще в рубрике

Биомеханика: как работает наше тело

Что происходит с телом, если мы ходим неправильно...

Из первых рук Анча Баранова

Физетин, который есть в клубнике, не просто тормозит...

СГИНЬ, БОРОДАВКА!

Говорят, они появляются после контакта с лягушкой...

ТАК ЛИ ОПАСЕН ХЕЛИКОБАКТЕР?

Даже те, у кого со здоровьем всё в порядке, хорошо...

5 помощников иммунитета

Ранней весной могут разбушеваться не только чувства...

Все,что нужно знать о коронавирусной инфекции

Рассказывает Анча Баранова, доктор биологических...

Мир изменился, когда на него надели корону.

Наша жизнь напоминает сводки с фронта...

Что делать с пигментными пятнами?

Появившаяся на лице пигментация может...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 