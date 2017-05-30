6 вопросов о поллинозе

В апреле, с цветения березы, начинается сезон страданий аллергиков. Почему же люди так бурно реагируют на обычную пыльцу, кто в зоне риска, можно ли это как-то исправить? Отвечаем на самые типичные вопросы.

ОН БЫЛ ВСЕГДА?

По данным ВОЗ, количество людей, страдающих поллинозом, постоянно увеличивается. Сейчас в мире каждый четвертый реагирует на пыльцу, через 20 лет, по прогнозам, таких будет уже 45%. При этом поллиноз – заболевание не новое.

Симптомы поллиноза В определенный сезон начинается насморк, чихание, зуд в глазах и во рту, текут слезы, затруднено дыхание. Температура при этом не повышается. Вы быстро устаете, раздражаетесь, становится трудно сосредоточиться. Все неприятности заканчиваются одновременно с окончанием сезона цветения конкретного растения.

Еще в 1819 году английский врач Джон Босток сделал первый официальный доклад о сенной лихорадке в Лондонском медицинском обществе (причиной заболевания он считал сено). А в 1873 году другой английский врач, Дэвид Блэкли экспериментально доказал, что заболевание провоцирует пыльца растений. Блэкли сам был аллергиком, поэтому опыты ставил на себе: втирал пыльцу в кожу, засыпал в нос, глаза и описывал реакцию. В России первое сообщение о «нервном насморке», связанном с пылением трав и деревьев, было сделано на заседании Общества русских врачей в Санкт-Петербурге в 1889 году.

В ЧЕМ ЗЛАЯ СИЛА ПЫЛЬЦЫ?

Легкая и мелкая пыльца ветроопыляемых растений, которая в основном и вызывает поллиноз, способна проникать в организм сквозь эпителий слизистых оболочек. Чтобы началась реакция, аллергику достаточно вдохнуть около 500 зерен пыльцы.

При этом за сезон одно-единственное растение может произвести до миллиона пыльцевых зерен, которые ветер разносит на десятки километров. В период пыления, который у каждого растения длится примерно 2-3 недели, в 1 м³ воздуха в среднем содержится 5-6 тысяч пыльцевых зерен, но иногда их может быть и 20 тысяч. Это количество зависит от конкретного сезона (растения «ударно» пылят не каждый год), экологической обстановки, погоды.

Палинологи предполагают, что от метеорологических условий зависит не только количество пыльцы, но и ее «убойная сила». Поскольку антигеном является не все пыльцевое зерно, а лишь некоторые белки в его составе. Содержание этих веществ в пыльце меняется на протяжении всего периода цветения.

Например, белок, определяющий аллергию на березу, формируется непосредственно перед эмиссией пыльцы. И если долго стоит холодная погода, а потом внезапно теплеет, береза начинает активно пылить, но при этом белка-антигена в пыльце меньше, чем обычно.

Именно этим, предполагают специалисты, и объясняется феномен прошлого, 2016 года: московские аллергики легче перенесли первые дни цветения березы, хотя в воздухе было 13 тысяч пыльцевых зерен на 1 м. И гораздо хуже другие годы, когда зерен было «всего» 6 тысяч на 1 м³.

НА ЧТО БЫВАЕТ РЕАКЦИЯ?

Потенциально аллергенны 10% всех ветроопыляемых деревьев и трав. Обычно реакция возникает на растения, типичные для той зоны, где живет человек. У нас в стране чаще всего вызывают аллергию береза, полынь, тимофеевка, в южных районах – амброзия. Амброзия, кстати, один из самых «зверских» аллергенов, но до начала 60-х годов в нашей стране она не росла – пока ее не завезли вместе с пшеницей из США. Японцы страдают от аллергии в период цветения японского кедра, парижане и киевляне – каштана. А там, где в мае буйствует сирень, нередко проявляется так называемый «сиреневый конъюнктивит».

Аллергикам стоит помнить про перекрестную аллергию – реакция на пыльцу определенного растения обычно сопровождается реакцией на конкретные продукты. Тем, кто реагирует на пыльцу березы, например, противопоказаны в период ее цветения морковь, яблоки, персики, фундук.

КТО ВИНОВАТ?

Аллергологи считают что в развитии поллиноза большую роль играет нарушение защитных функций верхних дыхательных путей, причем эта особенность передается по наследству. Если один из родителей аллергик, то в 25% случаев и ребенок будет аллергиком. Если поллинозом страдают и отец, и мать, то риски у ребенка повышаются до 50%. Другой фактор – проблемы с экологией: в больших городах аллергиков в 6 раз больше, чем в сельских районах. Причем жизнь в большом городе – стресс не только для людей, но и для растений.

Исследования, проведенные в Центре Гельмгольца в Мюнхене, показали, что под действием выхлопных газов, содержащих оксид азота, меняется белковый состав пыльцы амброзии, в ней появляются дополнительные антигены. Стрессы и недосып тоже влияют на работу иммунной системы и, соответственно, повышают вероятность развития аллергических реакций. Сказывается и изменение климата: из-за глобального потепления растения пылят все дольше и сильнее.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Первое, что нужно сделать аллергику – понять, на что именно у него реакция, и стараться избегать контакта с аллергеном. Если есть возможность, возьмите отпуск и поезжайте в другую климатическую зону, где цветение растения, провоцирующего аллергию уже закончилось или еще не началось. Если уехать не получается, придерживайтесь простых правил:

- утром и днем, когда в воздухе максимальное количество пыльцы, старайтесь не выходить на улицу;

- для прогулок выбирайте дождливые, пасмурные дни, когда влажность воздуха высока и пыльцу прибивает к земле;

- установите кондиционеры для очистки и увлажнения воздуха,по-возможности не открывайте окна;

- на улице надевайте солнцезащитные очки, плотно прилегающие к лицу, а придя домой, принимайте душ или хотя бы промывайте нос и глаза;

- используйте специальные фильтры для пыльцы, которые вставляются в ноздри. Это примерно как контактные линзы – с точки зрения и размера, и комфорта при использовании. Их эффективность доказана экспериментально учеными из Орхусского университета (Дания), результаты исследования были опубликованы в авторитетном журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ВЫБИРАТЬ? Если барьерные методы защиты не помогают, нужно использовать лекарства. У аллергика есть три основных варианта: кромоны, антигистаминные препараты и кортикостероиды. Кромоны – вещества-стабилизаторы тучных клеток. Именно эти клетки при попадании аллергенов в организм выбрасывают в кровь гистамины, вызывающие отек, слезы и насморк. Большой плюс кромонов – они эффективны и безопасны, принимать их можно очень долго, месяцами. Минус – их эффект накопительный, поэтому надо начинать их применять не меньше чем за две недели до начала сезона цветения, а лучше еще раньше. Антигистаминные лекарства блокируют гистаминовые рецепторы и быстро снижают проявления аллергии. Один из самых известных побочных эффектов таких лекарств – сонливость и слабость, но препараты 2 и 3 поколения лишены этого недостатка. Однако и они при длительном использовании могут нарушать работу печени, почек, сердца. Кортикостероиды, гормональные препараты местного применения, работают за счет снижения воспалительной реакции. Они действенны, но тоже имеют побочные эффекты. Именно поэтому оптимальное лечение для каждого конкретного случая должен подбирать врач.

Опубликовано: 8 марта 2021 г.