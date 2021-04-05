6 весенних обострений

Весной распускаются не только подснежники, но и некоторые заболевания, связанные со сниженным за зиму иммунитетом

Простудные заболевания

Первое весеннее потепление и повышенная влажность – благоприятные условия для вирусов и бактерий в сравнении с зимними морозами. Учитывая снижение иммунной защиты и высокий риск переохлаждения, частота простудных заболеваний увеличивается именно с началом весны. В ходе пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы все отлично изучили профилактику инфекционных заболеваний, к которой относится гигиеническая обработка рук и поверхностей в помещении, а также масочный режим.

Психические расстройства

Исследования показали, что в зимние месяцы организм синтезирует меньше «радостного» гормона серотонина, а вот уровень кортизола повышается. К концу зимы ресурсы нервной системы истощаются, увеличивается частота депрессий, снижается способность противостоять стрессу. Врачи предполагают, что на биохимические процессы головного мозга влияют также смена светового режима, перепады атмосферного давления и температур. Существует даже специальный термин «сезонное аффективное расстройство» - длительно плохое настроение в межсезонье. Психиатры отмечают, что весной чаще возникает маниакальная фаза биполярного расстройства. Чтобы поддержать свою нервную систему, нужно уделить внимание полноценному сну, чаще бывать на свежем воздухе, уменьшая кислородное и солнечное голодание. В рацион стоит включить больше продуктов с витаминами группы В (гречневая и овсяная каши, шпинат, бобовые, ржаной хлеб), кальцием (молочные продукты), магнием (пшеничные отруби, тыквенные семечки, миндаль, кунжут) и йодом (морепродукты, морская капуста).

Урологические заболевания

Целый ряд заболеваний мочеполовой системы чаще всего напоминает о себе именно весной: простатит, мочекаменная болезнь, уретрит, пиелонефрит, цистит, генитальный герпес, гиперактивный мочевой пузырь. Для болезней мочеполовой системы серьезным провокатором является переохлаждение организма. Переохлаждение возникает именно в межсезонье, которое сопровождается перепадами температур, сменой теплого зимнего гардероба на легкий весенний, высокой влажностью. На фоне сниженного иммунитета падает способность противостоять бактериям и вирусам, и поэтому инфекция провоцирует обострение хронических болезней. Профилактика урологических болезней: исключить переохлаждение, своевременно лечить инфекционные болезни, отказаться от алкоголя, не употреблять много воды с высокой минерализацией, одеваться по погоде.

Дерматологические болезни

В межсезонье начинает перестраиваться гормональная система, меняется работа сальных желез. Поэтому весной гораздо чаще появляются акне. Существует такое заболевание, как весенне-летнее акне (acne mallorica), которое обусловлено повышенной активностью ультрафиолетовых лучей на фоне гормональной и метаболической перестройки. Появляются мелкие прыщики на участках кожи, не закрытых одеждой. Со снижением солнечной активности и при правильном уходе высыпания постепенно проходят. Весной становятся более активными домашние бельевые клещи - обитатели подушек, матрасов и мягкой мебели. Обычно это не самые опасные соседи, но с увеличением весенней активности домашних сапрофитов в совокупности со снижением иммунитета у человека, они часто вызывают гнойничковые заболевания кожи и конъюнктивит. Сохранить хорошее состояние кожи поможет правильно подобранный уход, коррекция авитаминоза. К тому же весна -самое подходящее время года, чтобы сделать профессиональную химчистку мягкой мебели, подушек и матрасов.

Аллергия

Весной в прямом смысле слова расцветают аллергические заболевания. Пик сезонной аллергии приходится на май, когда начинают цвести многие кустарники и деревья. Симптомы похожи на простудные заболевания – першение в горле, насморк, конъюнктивит, кашель. Эти симптомы без приема антигистаминных препаратов сохраняются намного дольше, чем у обычного ОРЗ. Для аллергических реакций также характерны высыпания на коже и шелушение, которое сопровождается зудом и сухостью. Лечение назначает врач аллерголог- иммунолог. Хороший вариант избежать аллергии – исключить контакт с аллергеном и превентивный курс специфической иммунотерапии.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – хроническая патология, периоды обострения которой возникают именно в межсезонье. Гастроэнтерологи считают, что это связано со сменой рациона и снижением иммунитета на фоне гормональных колебаний. Известно, что весной также чаще начинают беспокоить гастриты и гастродуодениты. Если вы страдаете каким-либо заболеванием желудочно-кишечного тракта, то лучше превентивно посетить гастроэнтеролога, чтобы он назначил курс профилактической терапии на весенний период. В межсезонье стоит соблюдать более щадящую диету с меньшим количеством острой, жирной, жареной пищи. Лучше отдавать предпочтение дробному питанию маленькими порциями 4-5 раз в день.

Опубликовано: 30 апреля 2021 г.