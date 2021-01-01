6 «сюрпризов» зимы

Она испытывает нас на прочность. Какие меры предпринять, чтобы стойко противостоять невзгодам отопительного сезона?

1.Важный градус

Золотой промежуток температуры в помещениях - от 18 до 22 градусов в зависимости от личных предпочтений. При повышении градуса в квартире или офисе начнут пересыхать слизистые носа. К тому же при поддержании теплового режима в пределах 18-22 градусов у нас улучшается концентрация и внимание, и даже взаимоотношения и душевный комфорт. Интересный факт: исследования школьного микроклимата показали, что мальчики становятся более сконцентрированными на учебе в более прохладных условиях, нежели девочки.

2.Домашние тропики

Центральное отопление быстро и резко снижает влажность в помещениях. А сухой воздух является провокатором заболеваний верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы и аллергии. Это связано с тем, что пересушенные слизистые хуже защищены от вирусов, бактерий и аллергенов. К тому же в сухом воздухе все эти вредоносные агенты лучше и дольше циркулируют, а не оседают на поверхностях. Оптимальной является влажность от 30% до 60%. Достичь этих цифр можно с помощью бытовых увлажнителей воздуха. Или ёмкости с водой, которая будет постепенно испаряться. Отличный вариант для создания атмосферы влажных тропических лесов в домашних условиях - комнатные растения.

3.Полезные слёзы

Синдром сухого глаза – одно из самых частых обращений, с которым приходят к офтальмологам с началом отопительного сезона. В этом случае будут беспокоить покраснение и зуд в области глаз, постоянное ощущение песка или инородного тела в глазу, усиливающиеся при ветре и морозах, светобоязнь. Причина – истончение естественной защитной слезной пленки, спровоцированное ветреной морозной погодой и сухим воздухом в помещениях. Помогут увлажняющие капли, которые необходимы для глаз так же, как и увлажняющий крем для рук. Подобрать капли поможет офтальмолог. Если у вас хорошее зрение, и вы не носите очки постоянно, можно заказать очки без диоптрий для прогулок. Проветриваем помещение, стараемся чаще моргать и делать перерывы во время работы за компьютером.

4.Заботимся о коже

Наша кожа – это мощный защитный барьер, который первым принимает удар резких перепадов температур, сухого воздуха и морозов. В сезон центрального отопления мы чувствуем сухость и стянутость кожи, могут беспокоить шелушение и зуд, появляются и становятся более заметными морщины. Зимний уход за кожей отличается рядом нюансов. Стоит отказаться от агрессивных средств для умывания, отдав предпочтение маслам и успокаивающим средствам, щадящим скрабам. В состав кремов должны входить липиды и керамиды, выполняющие защитную функцию. Защитные кремы необходимо наносить за 30-40 минут до выхода на улицу для формирования защитной пленки. А сухие средства для макияжа в зимнее время можно заменить на средства с кремовой основой.

5.Зимняя диета

Зимой организм тратит больше ресурсов, поэтому рацион должен стать более калорийным. Добавляем продукты, которые богаты белками, жирами и сложными углеводами. Рыба, мясо, птица – восполняем запасы животных белков, растительные белки – фасоль, чечевица, киноа. Полезные жиры в больших количествах содержатся в авокадо, оливках, орехах, льняном и оливковом масле. Богаты полиненасыщенными жирами (теми, которые не вырабатываются у нас в организме) жирные сорта морской рыбы. К ним относятся лососевые, тихоокеанский палтус, скумбрия. Согреваемся изнутри! Зимой не стоит забывать о горячих блюдах и особенно супах, в течение дня - пить теплые чаи или настои трав. И не забывать о питьевом режиме, поддерживая «увлажнение» изнутри.

6. Морозные витамины

Традиционно к «зимним» витаминам относят витамины С и Д. Лидеры по содержанию аскорбинки – цитрусовые, сезонные ягоды (брусника, клюква, облепиха), квашеная капуста, болгарский перец. К продуктам, богатым витамином Д, относятся печень трески, яйца, молочные продукты, лосось. Для поддержания состояния кожи будут незаменимы витамины А (морковь, тыква, брокколи, печень трески и говяжья печень, молоко, яйца, сливочное масло и батат) и Е (растительные масла – льняное, подсолнечное, рапсовое, подсолнечное, орехи (миндаль, кешью, лесной орех), морепродукты).

Опубликовано: 11 января 2021 г.