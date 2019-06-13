6 СПОСОБОВ ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НАСЕКОМЫХ

Собрались на пикник с семьёй? Вышли на прогулку в лес или решили попить чай на открытой террасе? Отличную задумку могут омрачить надоедливые комары и мошкара. Как бороться с незваными гостями?

1. Правильный выбор места

Выбирайте место для пикника дальше от воды ,особенно стоячей, иначе весь вечер будете «кормить» комаров. На сухих, возвышенных площадках этот риск значительно ниже. То же самое относится к освещенности – лучше выбирать открытые места и прятаться от солнца под пляжными зонтиками, чем расположиться в тени, где комары начнут донимать даже днём, а к вечеру и вовсе одолеют. Ещё один важный момент – ветер. Комары и мошки его не любят, поэтому если место будет хорошо продуваться, кровососов там будет значительно меньше. Если же вы планируете провести вечер на террасе, постарайтесь как можно дольше не включать свет, а примерно за час до захода солнца вставьте в розетку или зажгите дымовые репелленты, заранее размещённые размещённые по периметру.

2. выберите подходящую одеждыу

Есть современная одежда, куртки и брюки,предусматривающие полную изоляцию всего тела, но не жаркая и хорошо вентилируемая. чаще всего она имеет расцветку в виде красочных вариаций цвета хаки, одинаково подходящий как мужчинам, так и женщинам.

3. Использование ландшафтного дизайна

На даче можно использовать для борьбы с комарами натуральные инсектициды: однолетние и многолетние растения. Способность некоторых трав, кустарников и деревьев отпугивать комаров и мошек известно давно, однако мы, планируя участок, зачастую об этом забываем. Ноготки, мята, розмарин, садовая герань, базилик и лимонник - культуры, резкий запах которых отпугивает крылатых паразитов. Есть смысл посадить эти растения по периметру участка. Одним из самых эффективных отпугивателей считается цитронелла, её нередко сажают вокруг лавочек или дачного кресла, на которых можно будет спокойно сидеть даже ночью. Грядки с луком и чесноком можно расположить поближе к беседке или зоне барбекю – и ходить недалеко, и комары не рискнут приближаться. Универсальный кустарник-отпугиватель – бузина, а из деревьев «антикомариной» традиционно считается черёмуха.

4. Применение кремов и аэрозолей

Местные средства –эффективный способ защиты от комаров и других кровососов. выбирая подходящее средство, лучше всего равняться на старый, проверенный метод выбора – чем средство дороже, тем оно эффективнее. Дешёвые варианты либо не обеспечивают должной защиты, либо действуют намного меньше времени, чем заявлено в аннотации. Ещё один значимый для всех нас аспект –гипоаллергенность. Учитывая тот факт, что средства защиты с точки зрения химической структуры достаточно «агрессивны», значок гипоаллергенно даёт той или иной марке явные преимущества.

5. Использование электрофумигатора

Если избавиться от комаров предстоит в квартире или дачной беседке, лучший вариант - это электрофумигатор. Включив его в сеть, можно обеспечить себе «безкомариную зону» площадью в несколько десятков квадратных метров. Правда, у большинства из них есть значимый минус – прибор нежелательно оставлять включённым в течение более чем 6 часов, иначе в воздухе помещения значимо повышается концентрация инсектицида и он становится опасным для нас самих. Придётся просыпаться раньше для того, чтобы выключить прибор. Для открытых беседок предпочтительнее использовать специальные электрофумигаторы, предназначенные для открытых пространств, они более мощные, но, ни в коем случае не включайте их в помещении, возможна не только головная боль, но и серьёзная интоксикация. Отдельный вариант – дымовые фумигаторы, напоминающие восточные благовония. Они хорошо будут смотреться в беседке, но эффективными окажутся только в безветренную погоду.

6. Фабрика по уничтожению насекомых

Если вы летом много времени проводите на даче, а участок расположен рядом с лесом, болотом или водоёмом, возможно, вам стоит задуматься и приобретении серьезного аппарата – настоящей фабрики по уничтожению насекомых. Её действие основано на приманивании насекомых запахами, напоминающими человеческий пот или ультрафиолетом, что особенно актуально в тёмное время суток. Комары клюют на приманку и тут же становятся добычей мощного вентилятора, который накапливает насекомых в отсеке-ловушке иликрровососы сразу попадают в микропечь, в которой они сгорают. Не гуманно, но эффективно. К минусам изделия относятся: необходимость периодически менять картриджи, не все приборы можно оставлять на ночь в случае дождя, на время отсутствия изделие каждый раз придётся убирать в дом или сарай. Со слов потребителей, через некоторое время комары могут «раскусить» ловушку и начнут избегать её.

Опубликовано: 16 июня 2019 г.