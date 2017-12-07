6 согревающих напитков

Холодным вечером так хочется закутаться в плед и выпить теплого чая. А какие еще напитки помогают согреться?

Молоко с медом

Помню, как в детстве при малейшем подозрении на простуду мама поила меня теплым молоком с медом. Сейчас я иногда даю детям на ночь такой же напиток – выпили и сразу под одеяло. Мне и самой он до сих пор нравится: люблю ощущать, как тепло растекается по телу, я успокаиваюсь и согреваюсь. Главное, чтобы молоко было не слишком горячим: при температуре больше 40ºС мед теряет свои ценные свойства.

Светлана, бухгалтер

Травяной напиток

Мне помогает согреться травяной бальзам собственного приготовления. Я делаю заготовку, смешивая 100 г черного чая, 10 г чабреца и по 20 г мяты и зверобоя. Эту сушеную смесь храню в стеклянной баночке. Когда хочу согреться, насыпаю 1–2 ч. л. в кружку, заливаю кипятком, а чуть позже добавляю мед..

Катя, продавец

Клюквенный морс и шиповник

С ноября по март я регулярно завариваю в термосе шиповник или делаю клюквенный морс. Замороженную клюкву промываю, разминаю и заливаю кипятком во френч-прессе. Настоится – и можно пить, добавив ложечку меда. Оба напитка улучшают пищеварение и, конечно, согревают в непогоду.

Татьяна, библиотекарь

Сбитень медовый

Как-то на ярмарке я впервые попробовала старый русский напиток - сбитень. Выпила - согрелась и взбодрилась мгновенно! Решила и дома приготовить его, получилось даже вкуснее. На литр воды добавляю 150 гр меда, лимон, 4-5 горошины черного перца, гвоздику и две чайные ложки перемолотого имбиря, корицы и мяты. Варю все 10–15 минут, снимая пену. Сбитень можно взять с собой в термосе и на прогулку, и на работу.

Ольга, дизайнер

Глинтвейн семейный

Для всей семьи я готовлю безалкогольный горячий глинтвейн. За основу беру красный виноградный сок - подогреваю его в кастрюле, добавляя по вкусу гвоздику, корицу, имбирь, цедру апельсина и несколько долек яблока. Получаю согревающий и тонизирующий напиток! Кстати, можно сделать глинтвейн на основе чая «Каркаде», добавив еще корень имбиря и мед – вкус другой, а эффект тот же.

Тамара, менеджер

Малинно-лимонный молочный коктейль

Когда мне зябко, я надеваю шерстяные носки, наматываю на шею шарф, включаю музыку и иду на кухню готовить молочный коктейль. Только не холодный из мороженого, а горячий – из молока с малиновым варением и лимоном. Разогреваю молоко, кладу в него пару ложек варения и выдавливаю немного лимонного сока. Витамин С укрепляет организм, а молоко отлично успокаивает.

Яна, программист

Тепло внутри и снаружи

Самый действенный способ согреться – приложить грелку к ступням. А согреться изнутри поможет чашечка какао или полезный чай. Обожаю имбирный чай с лимонным соком и медом. Что мне нравится - он окутывает теплом и еще снижает аппетит, а осенью я как раз люблю заедать плохое настроение чем-нибудь вкусненьким. Второй любимый чай – облепиховый с корицей и медом.

Олеся, домохозяйка