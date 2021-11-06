Здоровье

6 шагов навстречу зиме

Осень и зима могут стать самыми любимыми временами года, если использовать небольшие хитрости и научить собственный организм противостоять климатическим нюансам
Опубликовано: 15 ноября 2021 г.

Светотерапия

Световой день становится короче, меняется продукция мелатонина, нарушается нормальный цикл сна-бодрствования – и это только лишь одно из последствий солнечного дефицита. Врачи рекомендуют вставать пораньше и выходить на улицу с 8 до 10 утра, чтобы застать самый яркий период осеннего солнца. Да и в целом желательно больше времени проводить на улице, так как через окно солнечные лучи нас практически не могут поймать. У физиотерапевтов в арсенале есть приборы для светолечения, которые благотворно влияют на организм человека с помощью инфракрасного, видимого и ультрафиолетового излучения.

Витамины

Консультация терапевта и лабораторная диагностика на содержание в организме витаминов и микроэлементов - идеальное начало для профилактики гипо- и авитаминозов. Одним из традиционно «осенних» витаминов считаются витамины А и С. Они помогают защитить слизистые верхних дыхательных путей от вирусов и бактерий. Перед грядущей солнечной недостаточностью нелишним будет сдать анализ на витамин Д. А витамины группы В поддержат в хорошем состоянии нервную систему.

Спорт

Физические упражнения не только сохраняют красивую фигуру. Они инициируют «мышечную радость», а значит, могут противостоять сезонной хандре и стрессам. Уличные тренировки – отличная профилактика борьбы с гипоксией. Нехватка кислорода связана с похолоданием, которое заставляет нас всё меньше двигаться и больше прятаться в помещениях. Различные бренды спортивных товаров предлагают специальную одежду для тренировок на улице в холодное время года вплоть до минусовых температур.

Пре- и пробиотики

Микробиом кишечника играет важную роль в поддержании иммунитета. К тому же организм человека не продуцирует самостоятельно ряд очень важных витаминов. Поэтому нашему кишечнику необходимы хорошие бактерии. В ежедневный рацион важно включить пребиотики и пробиотики. Пребиотики (клетчатка) – источник питания бактерий в кишечнике. Клетчатки много в овощах - таких, как спаржа, морковь, чеснок, лук, бананы, артишоки, яблоки, а также в злаковых, бобовых и молочных продуктах. Пробиотики – бактерии, которые помогают сбалансировать состав микробиоты. Они содержатся в йогуртах, кефире, квашеной капусте и комбуче.

Контрастный душ

Мягкий вид закаливания отлично стимулирует иммунитет. Контрастный душ считается хорошей тренировкой для нашей системы терморегуляции, учит ее оперативно реагировать на предстоящие низкие температуры, активизируя адаптивные функции. Холодный душ является контролируемым стрессом, поэтому мобилизует защитные ресурсы организма.

Улучшаем настроение

Чтобы поддержать позитивный эмоциональный фон, можно воспользоваться знаниями из области нейрохимии и повысить уровень собственных «счастливых» гормонов. Нет, это не значит, что можно налегать на сладкое. Эндорфины синтезируются во время занятий спортом, особенно при участии в соревнованиях. А еще можно съесть что-нибудь остренькое - жжение на рецепторах языка спровоцирует выделение этих веществ. Окситоцин легко повысить, если обнять кого-нибудь или сходить на массаж. А дофаминовая радость появляется во время принципиально новых занятий, особенно из области творчества.

Опубликовано: 15 ноября 2021 г.

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Kr_80@mail.ru [133 дня назад]
Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
Queeny [146 дней назад]
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