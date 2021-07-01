6 опасных насекомых

Насекомые летом не просто надоедают и кусают, они могут стать причиной серьёзных проблем

1.Иксодовые клещи

Клещи - переносчики таких тяжелых заболеваний, как энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Клещи переползают на человека с растений, но присасываются не сразу. Поэтому есть шанс предотвратить укус клеща, осмотрев себя после прогулки в лесу и в её процессе. На светлой однотонной одежде черное насекомое обнаружить проще. Кожу и одежду можно обработать специальными средствами против клещей. За 2,5 месяца до начала неблагоприятного сезона можно сделать вакцину против клещевого энцефалита.

2. Овод

Овод впрыскивает своих личинок на лету, они могут попасть в организм человека и с укусом овода. Также переносчиками личинок бывают комары и мухи. Особенно опасно внедрение насекомых в глаза, спинной и головной мозг. Они могут мигрировать длительное время в подкожной жировой клетчатке, вызывая локальное поражение, вплоть до образования свищей (дерматомиаз). Симптомы - лихорадка, тошнота, слабость, головные боли и боли в мышцах.

Овода привлекает яркий цвет одежды и запах парфюмерии. Они наиболее активны на ярком солнце, но практически не кусают в тени. Место укуса надо тщательно обработать любым раствором. Если оно долго беспокоит или присоединяются другие симптомы, обязательно стоит обратить к врачу.

3. Пчёлы, осы, шмели, шершни

Укусы жалящих насекомых чрезвычайно болезненны, могут сопровождаться воспалительной реакцией - отёком, покраснением, зудом, повышением температуры в месте укуса. У некоторых людей яд этих насекомых может вызывать выраженную общую аллергическую реакцию.

Жало из места укуса необходимо удалять только пинцетом, а выдавливание может привести к тому, что яд распространится дальше. Стоит приложить холод, принять антигистаминный препарат и обработать ранку любым раствором. За медицинской помощью следует обратиться, если было более 10 укусов сразу, если появилось затруднённое дыхание, поднялась температура, началась тошнота и судороги. А также при укусах слизистых оболочек.

4. Гнус: комары и мухи

К гнусу относятся комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни, мухи цеце, осенняя жигалка. Они являются механическими переносчиками стафилококков, а также целого ряда тяжелых заболеваний, вплоть до сибирской язвы. Укус вызывает зуд, боль, отёк, воспаление. При предрасположенности возможны аллергические реакции.

Существуют специальные инсектицидные средства для обработки кожи и одежды. При многочисленных укусах и выраженной аллергической реакции необходимо принять антигистаминные препараты.

5. Паук каракурт

Встречается в Крыму, Киргизии, Казахстане, Колмыкии, Астраханской области, Алтайском крае и Новосибирской области, а также на всём юге России, включая Ростовскую область. Яд паука содержит мощный нейротоксин. Его укус крайне болезненный. В течение 10-15 минут отмечается резкая боль и напряжение большинства мышц, особенно брюшного пресса, выраженные судороги, головная боль, одышка, учащенное сердцебиение, рвота, потливость, чувство тяжести за грудиной. В случае тяжелого отравления отмечается нарушение сознания, психомоторное возбуждение.

Специалисты советуют затушить спичку в месте укуса в течение первых 2-3 минут - высокая температура разрушит яд до того, как он распространится. Как можно быстрее необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы ввести противоядие.

6. Блохи

Помимо аллергических реакций, эти насекомые могут стать причиной дерматологических заболеваний и глистных инвазий. К тому же блохи являются механическими переносчиками около 25 болезней, включая сальмонеллёз, тиф, гепатиты В и С, клещевой энцефалит.

Самым эффективным методом борьбы считается домашний питомец, шерсть которого обработана специальными противоблошиными средствами. Все блохи перемещаются на животное и погибают. Личинки, яйца, коконы уничтожаются в процессе ежедневной влажной уборки помещения. Также существуют средства, отпугивающие блох – репелленты.

Опубликовано: 16 июля 2021 г.