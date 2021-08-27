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6 животных–целителей

Учёные считают, что взаимодействие с животными улучшает прогноз многих серьезных заболеваний. Это направление в медицине называется зоотерапией, пет-терапией или анималотерапией
Опубликовано: 2 сентября 2021 г.

Канистерапия

Собаки помогали врачам со времен Древней Греции и Древнего Рима. В храмах Аполлона даже содержали специальных собак-целителей. Учёные выяснили, что общение с этими домашними питомцами улучшает психоэмоциальное состояние пациентов, двигательную активность и речевые навыки. Лечебная кинология используется в комплексной терапии синдрома Дауна, болезни Альцгеймера, Паркинсона, паллиативной помощи при неизлечимых заболеваниях.

Фелинотерапия

Удивительное свойство кошек – помощь людям с психическими расстройствами. Пушистые доктора состоят на службе в одной из Британских поликлиник, помогая снижать давление у пациентов, уменьшать головную боль, а также используются в реабилитационных центрах. Кошки лечат мурлыканьем, которое близко к частоте ультразвука, согревают своим телом (37,5 – 39,5°с), лежа на больном месте человека, а трение волосинок кошачьей шерсти создает микротоки, которые эффективны при лечении суставных заболеваний.

Иппотерапия  

Во время верховой езды рефлекторно активизируются все мышцы нашего тела. Сложные движения лошади в сочетании с теплом тела животного передаются наезднику, тем самым реализуя эффект разогревающего массажа и мобилизуя даже те мышцы, которые слабо задействованы в повседневной жизни. Общение с лошадьми применяется в терапии детского церебрального паралича, аутизма, реабилитации после перенесенного инсульта или черепно-мозговой травмы, различных видов артритов и артрозов, а также рассеянного склероза.

Дельфинотерапия

Общение с дельфинами эффективно в психологической реабилитации. Многие исследования посвящены лечению аутизма у детей. В 90% случаев отмечается улучшение когнитивных способностей, эмоционального фона, моторики и координации. Звуки, которые издают дельфины, благотворно влияют на биоэлектрическую активность головного мозга, что помогает при синдроме Дауна, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройств памяти. 

Энтомотерапия

Не только животные, но и насекомые внесли свой вклад в медицину. Биологически активные вещества, полученные из тканей различных насекомых, обладают антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными, противоопухолевыми и иммуномодулирующими свойствами. Наиболее распространена апитерапия - лечение пчелиным ядом.

Гирудотерапия

Использование медицинских пиявок – известный вид физиотерапии. Помимо лечебного эффекта кровопускания в слюне этих представителей кольчатых червей содержится природный антикоагулянт - гирудин. Антикоагулянты –вещества, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов. Гирудотерапию применяют в комплексном лечении сердечно-сосудистых, гинекологических и урологических заболеваний. Пиявки эффективны при тромбофлебитах, геморрое, варикозной болезни и даже в офтальмологии.  

Врачи выяснили, что взаимодействие с животными улучшает функцию вегетативной нервной системы, нормализует артериальное давление, сердечной ритм. К тому же доказано, что владельцы домашних питомцев живут дольше.

Опубликовано: 2 сентября 2021 г.

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